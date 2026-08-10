На чем ездят миллиардеры: От разбитого McLaren F1 Маска до алмазного Koenigsegg Безоса

Какие автомобили выбирают миллиардеры: неожиданные предпочтения богатейших людей

Автомобили в гаражах миллиардеров часто удивляют: вместо ожидаемой роскоши - инженерные шедевры, редкие модели и даже простые машины. Этот тренд отражает новые ценности среди богатейших людей мира и может изменить взгляд на статусные авто.

Автомобили в гаражах миллиардеров часто удивляют: вместо ожидаемой роскоши - инженерные шедевры, редкие модели и даже простые машины. Этот тренд отражает новые ценности среди богатейших людей мира и может изменить взгляд на статусные авто.

Автомобили, которыми владеют самые богатые люди планеты, часто не соответствуют стереотипам о роскоши и показном богатстве. В их коллекциях встречаются не только гиперкары за десятки миллионов долларов, но и вполне обычные, даже скромные модели. Такой подход доказывает, что важнее инженерная мысль, история автомобиля или личные воспоминания, чем цена и статус.

Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, известен своей эклектичной коллекцией. В его гараже стоял McLaren F1, купленный в 1999 году, который он разбил на трассе - этот случай, по слухам, подтолкнул его к созданию максимально безопасных электромобилей. Среди других интересных экземпляров - Lotus Esprit 1976 года, который Маск приобрел на аукционе с намерением превратить в подводную лодку, а также BMW 320i 1978 года, Ford Model T и Tesla Model S Plaid. Такой выбор выглядит скорее как деликатная индивидуальность, чем демонстрация богатства.

Ларри Пейдж и Сергей Брин, основатели Google, долго ездили на Toyota Prius, уделяя особое внимание экологичности и экономичности. Позже в коллекции Пейджа появились Tesla Roadster и Model S, а также, по слухам, Bugatti Veyron Grand Sport, хотя подтверждения этого нет. Сергей Брин предпочитает практичные автомобили: Tesla Model S, Lincoln Navigator для семьи и Audi A6 для личных поездок. Их выбор — это не гонка за роскошью, это ставка на удобство и технологичность.

Джефф Безос, основатель Amazon, начинал с Honda Accord и старого Chevy Blazer, но сегодня его автопарк включает уникальные и редкие модели: Ferrari Pininfarina Sergio (всего шесть экземпляров в мире), Koenigsegg CCXR Trevita с алмазным напылением и Lykan HyperSport, прославившийся в «Форсаже 7». Такой разброс - от простоты до ультраэксклюзивности - показывает, что для автомобиля Безоса может быть важна как цена, так и коллекционная ценность.

Ларри Эллисон, глава Oracle, известен любовью к японским суперкарам. Lexus LFA долгое время был его ежедневным автомобилем, а также в его гараже были McLaren F1, Audi R8 и несколько Acura NSX. Эллисон ценит инженерные решения и уникальность, а не только престижные марки.

Майкл Делл, основатель Dell, отдает предпочтение немецким спорткарам: Porsche Carrera GT и гибридному Porsche 918 Spyder. Для ежедневных мероприятий он выбирает Hummer H2 или Cadillac Escalade, что говорит о практичности и любви к скорости.

Дженсен Хуанг, руководитель NVIDIA, удивляет скромностью: он не коллекционирует суперкары, а ездит на Mercedes-Maybach GLS и S-Class.

Выбор автомобилей у миллиардеров часто связан не с желанием выделиться, а с личными историями, инженерными особенностями или даже привычками, сложившимися еще до успеха. Такой подход может быть полезен и обычным автолюбителям, ведь он показывает: статус - это не всегда вопрос цены. Кстати, если вас интересуют детали о том, как устроены привычные элементы автомобиля, например, расположение топливного люка, стоит обратить внимание на разбор технических особенностей топливных баков .

Судя по тенденциям последних лет, миллиардеры все чаще выбирают автомобили, которые отражают их личные ценности и взгляды на технологии, а не просто являются символом успеха. Важно отметить, что многие из них начинали с обычных машин, а к эксклюзивным моделям пришли уже после достижения финансового успеха.