Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

11 августа 2026, 16:30

Какие автомобили выбирают звезды «Одиссеи»: от ретро BMW до электрокаров

Какие автомобили выбирают звезды «Одиссеи»: от ретро BMW до электрокаров

Гибриды, электрокары и раритеты: звездный автопарк фильма «Одиссея» и что это значит для нашего рынка

Какие автомобили выбирают звезды «Одиссеи»: от ретро BMW до электрокаров

Мало кто знает, что актеры нового блокбастера Кристофера Нолана «Одиссея» владеют не только роскошными, но и весьма необычными автомобилями. В материале - подробный разбор автопарков звезд, неожиданные предпочтения и объяснение, почему их выбор важен для рынка прямо сейчас. Эксперты отмечают: такие коллекции отражают новые тенденции и могут повлиять на интерес россиян к определенным моделям.

Мало кто знает, что актеры нового блокбастера Кристофера Нолана «Одиссея» владеют не только роскошными, но и весьма необычными автомобилями. В материале - подробный разбор автопарков звезд, неожиданные предпочтения и объяснение, почему их выбор важен для рынка прямо сейчас. Эксперты отмечают: такие коллекции отражают новые тенденции и могут повлиять на интерес россиян к определенным моделям.

Для российских автолюбителей важно понимать, как мировые тенденции и вкусы знаменитостей влияют на выбор автомобиля. Оценка коллекций известных персон не только формирует моду, но и подталкивает к переосмыслению собственных приоритетов. Особенно актуально это сейчас, когда рынок переживает очередной виток интереса к электромобилям, гибридам и редким ретро-моделям.

Том Холланд, сыгравший Телемаха в «Одиссее», известен не только ролями в кино, но и страстью к автомобилям. После свадьбы с Зендеей его заметили за рулем Jaguar E-Type 1970 года — классического британского спорткара, ставшего символом эпохи. Эта модель второй серии оснащена 4,2-литровым двигателем мощностью 265 л.с. и разгоняется до 100 км/ч примерно за 7 секунд. Не менее интересен выбор электромобиля: Porsche Taycan Turbo S с карбоновыми элементами выдает до 761 л.с. и разгоняется до «сотни» за 2,8 секунды. В коллекции Холланда также присутствует Rolls-Royce Cullinan с 6,75-литровым двигателем V12, а среди моделей Audi — как спортивный R8 с атмосферным V10, так и практичный Q7 для семьи.

Мэтт Деймон, исполнивший роль Одиссеи, делает ставку на экологичность. Он был одним из первых владельцев Tesla Roadster 2008 года, собранного на базе Lotus Elise, а позже приобрел Tesla Model S. В его гараже также есть Toyota Prius — один из самых популярных гибридов — и семейная Toyota Sequoia с мощным V8. Cadillac Escalade ESV дополняет коллекцию, хотя подробностей о нем немного. Такой выбор подтверждает, что даже голливудские звезды все чаще обращают внимание на «зеленые» технологии и практичность.

Роберт Паттинсон, исполнивший роль Антиноя, предпочитает более скромные и даже немного «потрепанные» автомобили. Его BMW 325i 1989 года — настоящий раритет, который, по данным Autonews, актер использует для повседневных поездок. В автопарке актера также есть Chevrolet Silverado 2001 года и современная Tesla Model S 2023 года, способная разгоняться до 100 км/ч чуть более чем за 2 секунды, а запас хода на одной зарядке составляет 600 км.

Энн Хэтэуэй, воплотившая образ Пенелопы, делает ставку на сочетание стиля и комфорта. Ее замечали за рулем Audi R8 V10 Spyder с полным приводом и атмосферным мотором мощностью 525 л.с. Для повседневных задач актриса выбирает Audi A5 с вместительным багажником, а для поездок на природу — Range Rover Autobiography с V8 на 510 л.с. и современными системами помощи водителю.

Интересно, что выбор автомобилей звездами «Одиссеи» отражает не только их личные вкусы, но и глобальные тренды: растущий интерес к электромобилям, возвращение к классике и внимание к экологичности. Как отмечают эксперты, такие коллекции могут стать ориентиром для российских покупателей, особенно на фоне изменений в законодательстве и появления новых моделей на рынке. Важно помнить, что даже среди знаменитостей встречаются как сторонники ультрасовременных технологий, так и приверженцы проверенной классики. Кстати, если вы задумываетесь о покупке автомобиля с пробегом, стоит обратить внимание на тонкости выбора запчастей — об этом подробно рассказано в материале о типичных ошибках при онлайн-покупках автозапчастей

Упомянутые модели: Tesla Model S (от 8 200 000 Р), Chevrolet Camaro (от 2 990 000 Р), Rolls-Royce Cullinan, Audi A5 (от 2 030 000 Р), Jaguar E-type, Porsche Taycan (от 6 980 000 Р)
Упомянутые марки: BMW, Tesla , Chevrolet, Rolls-Royce, Audi, Jaguar, Cadillac, Porsche, Land Rover, Toyota
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