Параллельный импорт, льготный утильсбор и лучшие модели из Китая и Европы для российского рынка 2026

16+

Автор: Мария Степанова

14 февраля 2026, 04:37

В 2026 году параллельный импорт автомобилей остается актуальным для россиян. Китайские и европейские бренды предлагают интересные решения, а новые правила утильсбора и скидки меняют расстановку сил на рынке. Эксперты выделяют ключевые направления и модели.

В 2026 году российский рынок автомобилей переживает очередную перемену: параллельный импорт не только снижает актуальность, но и становится одним из основных инструментов для тех, кто ищет выгодные и современные машины. Причина проста – официальные дилеры не всегда могут предложить необходимый ассортимент, а новые правила утильсбора и скидки на ввозимые автомобили открывают больше возможностей для экономии.

Китай продолжает уверенно удерживать лидерство среди стран, благодаря чему в России продается наибольшее количество автомобилей. В последние годы местные производители не просто догнали, но и во многом обошли конкурентные позиции в области технологий и оснащения. Особенно заметен прогресс в сегменте гибридных моделей: китайские бренды создают современные силовые установки, которые позволяют им предлагать автомобили с более низкой ценой и низкими расходами.

Важный нюанс – в Китае налажено производство не только местных марок, но и европейских гигантов. Например, BMW и Audi выпускают для внутреннего рынка расширенные версии популярных кроссоверов и седанов, которые затем выходят на российский рынок по параллельным каналам. Благодаря локальной сборке и отсутствию высоких пошлин такие автомобили оказываются заметно дешевле европейских.

Среди наиболее перспективных моделей для ввоза в 2026 году эксперты выделяют BMW X1, X3 и X5 в удлиненных версиях Long, а также Audi Q5 Long, Q3 Long и A5 Long. Например, BMW X5 с двухлитровым мотором можно приобрести за сумму до 10 миллионов рублей, тогда как европейская версия с учетом новых ставок утильсбора обойдется значительно дороже.

Китайские бренды также пользуются популярностью: Li Auto L7 и L9, Zeekr 9X и другие модели стабильно пользуются спросом у российских покупателей. Эти автомобили сочетают в себе современные технологии, высокий уровень комфорта и доступную стоимость, что делает их особенно привлекательными на фоне конкурентов.

Не стоит забывать и о других направлениях. Южная Корея, Германия, США и страны ЕАЭС продолжают поставлять на российский рынок широкий спектр автомобилей. В премиальном сегменте особое внимание уделяется моделям возрастом до трех лет – это позволяет снизить размер утильсбора и практически получить новый автомобиль по более выгодной цене. Среди фаворитов - BMW X5, X6, X7, Mercedes-Benz GLE, GLS, G-Class, Range Rover, Audi Q7 и Q8.

В сегменте «цена–качество» эксперты отмечают Mazda CX-5, а также локальные версии Volkswagen — Tiguan L Pro, Tavendor, Tayron. Японские бренды тоже не предлагают позиций: обновленные Toyota RAV4, Highlander и Lexus RX 350 остаются востребованными среди российских автолюбителей.

Особого внимания заслуживает регион, который в последние годы превратился в крупный транзитный хаб для автомобилей из Китая и других стран ЕАЭС. Быстрая доставка, наличие техники на складах и конкурентные цены делают это направление одним из наиболее привлекательных для российских покупателей.

Таким образом, вектор параллельного импорта в 2026 году смещается в сторону Китая и стран ЕАЭС. Российские автолюбители получают доступ к современным, технологичным и выгодным автомобилям, рынок становится все более разнообразным и конкурентным. Новые правила утильсбора и скидки подстегивают лишь интерес к альтернативным каналам поставок, учитывая новые тенденции и возможности для тех, кто не готов мириться с ограниченным выбором официальных дилеров.

Упомянутые модели: BMW X1 (от 2 435 000 Р), Audi Q5 (от 2 750 000 Р), Zeekr 9X, LiXiang L7, Volkswagen Tiguan (от 1 449 000 Р), Mazda CX-5 (от 1 955 000 Р)
Упомянутые марки: BMW, Audi, Zeekr, LiXiang , Volkswagen, Mazda
