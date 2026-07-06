Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

6 июля 2026, 15:30

Какие автопроизводители изменили цены и скидки на свои модели в июле 2026

Какие автопроизводители изменили цены и скидки на свои модели в июле 2026

Почему автодилеры массово корректируют прайс-листы и что думают эксперты

Какие автопроизводители изменили цены и скидки на свои модели в июле 2026

На российском авторынке за первую неделю июля произошли заметные перемены: сразу несколько брендов пересмотрели цены и условия скидок. Мало кто знает, что изменения затронули как популярные, так и нишевые модели. Эксперты объясняют, какие выгоды и риски ждут покупателей, и почему сейчас особенно важно следить за обновлениями прайс-листов. Что грозит рынку и как это отразится на доступности новых авто - разбираемся подробно.

На российском авторынке за первую неделю июля произошли заметные перемены: сразу несколько брендов пересмотрели цены и условия скидок. Мало кто знает, что изменения затронули как популярные, так и нишевые модели. Эксперты объясняют, какие выгоды и риски ждут покупателей, и почему сейчас особенно важно следить за обновлениями прайс-листов. Что грозит рынку и как это отразится на доступности новых авто - разбираемся подробно.

Резкие изменения в прайс-листах официальных автодилеров в начале июля 2026 года стали настоящим испытанием для российских автомобилистов. В условиях нестабильного курса рубля и продолжающихся логистических сложностей, корректировки цен и скидок приобретают особое значение для тех, кто планирует покупку нового автомобиля. Как сообащает со ссылкой на CARgument автоэксперт Олег Мосеев, за период с 29 июня по 3 июля сразу несколько крупных брендов пересмотрели свои предложения, что напрямую влияет на доступность и привлекательность новых машин.

Особое внимание эксперты обратили на изменения по моделям Lada Largus 2024-2025 годов выпуска. АвтоВАЗ увеличил размер скидки на универсалы, кросс-универсалы и фургоны этой серии сразу на 50 тысяч рублей - теперь выгода составляет 130 тысяч. Это решение может стать стимулом для покупателей, которые давно присматривались к этим моделям, но откладывали покупку из-за ценовой политики.

Китайские бренды также не остались в стороне. Changan предложил существенную скидку на гибридный Uni-K iDD в комплектации Techno 2023 года - сразу минус 900 тысяч рублей. В то же время Voyah, напротив, снизил размер скидок на Free Sport Edition 2025 и 2026 годов, а также на Passion Standard 25PY, где выгода уменьшилась на 300 тысяч рублей. Tank впервые установил скидки на комплектации 2026 года: модель 300 теперь дешевле на 100 тысяч, а кроссовер 400 - на 150 тысяч рублей. Модель 500 HEV предлагается с выгодой до 300 тысяч.

Bestune снизил цену на T77 Luxury 2023 года на 102 тысячи рублей, а Wey установил скидку 200 тысяч на Premium Lounge 2025-2026 годов модели 80 Business Lounge. Geely, напротив, подняла цены на ряд комплектаций Atlas, Cityray, Coolray, EX5, Monjaro, Okavango и Preface на 5 тысяч рублей. Belgee также увеличил стоимость своих моделей: S50 подорожал на 6 тысяч, X50+ - на 4 тысячи, а X70 - на 3-5 тысяч рублей в зависимости от комплектации.

Jetour скорректировал скидки разнонаправленно: Dashing стал менее выгодным на 50 тысяч, а X70 Plus - наоборот, получил дополнительную скидку в ту же сумму. Evolute поднял цены на все комплектации 2026 года: i-Space стал дороже на 100 тысяч, i-Joy - на 150 тысяч рублей. Hongqi увеличил стоимость всех комплектаций HS3 2024-2025 годов, где базовая версия прибавила от 9 до 29 тысяч рублей.

Foton обновил условия для Tunland G9 2025-2026 годов: комплектация Premium подорожала на 100 тысяч, а скидка 2025 года в 150 тысяч была отменена. DFM повысил цены на все комплектации Huge и Mage 2025 года на 200 тысяч рублей, при этом скидка на Huge выросла на 60 тысяч, а на Mage Progressive - на 50 тысяч рублей.

Стоит отметить, что подобные корректировки происходят на фоне роста продаж: по данным за прошлую неделю, в России было реализовано более 30 тысяч новых автомобилей. Это подтверждает, что спрос остается высоким, несмотря на постоянные изменения условий покупки. Важно помнить, что подобные тенденции могут быть связаны не только с сезонными акциями, но и с изменениями в логистике, валютных колебаниях и стратегиях производителей.

Для сравнения, недавно на рынке произошли и другие значимые события: например, смена руководства в GWM, что, по мнению экспертов, может повлиять на стратегию бренда и условия для дилеров. Подробнее о таких изменениях можно узнать в материале о перестановках в руководстве GWM и их влиянии на рынок.

В целом, ситуация на рынке новых автомобилей в России остается динамичной. Для покупателей это означает необходимость внимательно следить за обновлениями прайс-листов и условиями акций, чтобы не упустить выгодные предложения. Как показывает практика, даже небольшие изменения в скидках или ценах могут существенно повлиять на итоговую стоимость покупки. Важно учитывать, что многие дилеры корректируют условия не только из-за внешних факторов, но и в рамках собственной стратегии по стимулированию спроса. В ближайшие месяцы стоит ожидать новых изменений, особенно с учетом продолжающейся конкуренции между китайскими и российскими брендами.

Упомянутые марки: Changan, Voyah, TANK, Geely, Belgee, Jetour, Evolute, Hongqi, Foton , WEY
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