Осторожно, состав безина изменился: что скрывают новые паспорта качества на российских АЗС и где пока продают настоящий Евро-5

28 июля 2026, 16:59
Какие АЗС в России продают бензин ниже стандарта «Евро-5» в 2026 году
Какие АЗС в России продают бензин ниже стандарта «Евро-5» в 2026 году
В 2026 году на АЗС появились новые требования к бензину. Не все станции соблюдают стандарты. Проверка показала неожиданные результаты. Узнайте, как изменился состав топлива.
В 2026 году российские автозаправки столкнулись с изменениями в требованиях к качеству бензина. После вступления в силу постановления правительства, временно разрешающего продажу топлива с пониженными экологическими характеристиками, ситуация на рынке заметно изменилась.
Согласно новому документу, который начал действовать с 2 июля 2026 года, на территории страны допускается реализация бензина пятого экологического класса, но с ослабленными ограничениями по содержанию вредных веществ. Теперь в бензине разрешено до 150 мг/кг серы, до 42% ароматических углеводородов и до 1% монометиланилина. Ранее эти показатели были значительно ниже: сера - максимум 10 мг/кг, ароматические углеводороды - не более 35%, а монометиланилин полностью отсутствовал.
Как сообщает Avtospravochnaya.com, на некоторых АЗС уже можно встретить топливо, не соответствующее прежним стандартам «Евро-5». Проверка нескольких сетей показала, что ситуация отличается даже в пределах одного города.
На станции «Татнефть» были изучены паспорта качества бензина. Для АИ-92 содержание серы оказалось в пределах прежних норм - 9,3 мг/кг, однако в составе обнаружен монометиланилин (0,74%), который ранее был запрещен для «Евро-5». В бензине АИ-95 ситуация еще более показательная: сера - 18,9 мг/кг, а монометиланилин - 0,92%. Оба образца не соответствуют прежним требованиям пятого класса.
На АЗС «Таиф-НК» бензин АИ-92 полностью вписывается в стандарты: сера в допустимых пределах, монометиланилин отсутствует. Однако в АИ-95 выявлено 0,85% монометиланилина, что допускается только для топлива четвертого класса. Таким образом, часть ассортимента уже не отвечает строгим экологическим нормам.
На заправке «Ирбис» ситуация оказалась лучше: оба вида бензина соответствуют всем параметрам «Евро-5». В них нет монометиланилина, содержание серы минимально, а доля ароматических углеводородов не превышает 35%.
Эксперты советуют внимательно изучать документы на топливо перед заправкой. Из-за временного смягчения требований состав бензина может меняться не только между разными сетями, но и на одной и той же станции в разные дни. Это зависит от поставщика, партии и завода-изготовителя.
В условиях новых правил автомобилистам стоит быть особенно внимательными, чтобы избежать возможных проблем с двигателем и экологией.
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