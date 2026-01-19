Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Мария Степанова

19 января 2026, 17:53

Какие BMW продают официальные дилеры в России и почему цены шокируют

Премиум без границ — сколько стоит немецкая мечта сегодня?

BMW не исчезла с российского рынка. Новые кроссоверы и седаны доступны, но цены удивляют. Параллельный импорт и локальная сборка поддерживают предложение. Некоторые модели продаются активнее, чем в Европе.

BMW остается одной из самых желанных марок среди российских автолюбителей, несмотря на все перипетии последних лет. Официальные поставки прекратились еще в 2022 году, но спрос на баварские автомобили не только не упал, а в некоторых случаях даже вырос. На улицах крупных городов чаще всего можно встретить свежие BMW, дилерские центры продолжают пополнять склады за счет параллельного импорта и местной сборки.

Когда-то BMW была глубоко интегрирована на российский рынок. На калининградском заводе «Автотор» собирали популярные модели в базовых и средних комплектациях, которые удерживали цены на приемлемом уровне. Премиальные версии, как и прежде, ввозились из Германии и других стран, подчеркивая статус и эксклюзивность. После ухода бренда из России в 2022 году ситуация изменилась, но не кардинально: часть руководителей остались, сервисные программы продолжают работать, а тема «досборки» из старых машинокомплектов периодически всплывает в новостях.

В конце 2024 года на «Автоторе» было собрано около сотни BMW X5 и X7, а в 2025-м появилась еще одна партия. Формально концерн открещивается от этих автомобилей, но машины все равно относятся к дилерам. Схема выглядит неоднозначно, но для покупателей это шанс получить практически новый BMW с официальной внешностью.

Ассортимент в салонах начинается с самых дорогих и эффектных моделей. При входе в один из дилерских центров сразу бросается в глаза BMW X5 M Competition - кроссовер с 4,4-литровым бензиновым мотором на 625 л.с., автоматом и фирменным приводом. Автомобиль произведен в Мюнхене в 2024 году и до сих пор ждет своего владельца. Цена – 20 990 000 рублей. Неудивительно, что покупатель пока не нашелся: значительная сумма даже по меркам премиального сегмента.

BMW X7, собранные на «Автоторе» в конце 2025 года, пока не поступили в продажу, но в наличии есть рестайлинговые версии, привезенные из-за рубежа. X7 2025 года с 3,0-литровым двигателем мощностью 381 л.с., автоматом и полным приводом стоит 18 350 000 рублей. Это по-прежнему главный флагман среди кроссоверов BMW на российском рынке.

BMW X6 выглядит скромнее, но тоже в тренде. По сути, это рестайлинг модели 2019 года, и сейчас дилеры распродают последние экземпляры. Версия с 3,0-литровым дизелем на 285 л.с., автоматом и полным приводом стоит за 15 900 000 рублей. X6 постепенно исчезает из модельного ряда и, возможно, скоро станет редкостью.

Интересно, что BMW X5 2025 года оказался не намного хуже X6. Новый кроссовер с 3,0-литровым дизельным мотором на 352 л.с., автоматом и полным приводом оценивается в 17 000 000 рублей. Разница в цене между фантастическими родственными моделями минимальна, что, очевидно, приводит к общему росту стоимости премиальных автомобилей в России.

Для тех, кто ищет более доступные варианты, есть компактные кроссоверы. Новый BMW X3 с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 258 л.с., полным приводом и автоматом стоит 7 050 000 рублей. BMW X1 представлен всего в одном экземпляре: 2,0-литровый бензиновый мотор на 204 л.с., полный привод и роботизированная коробка - 5 710 000 рублей. Это самые «доступные» предложения среди новых BMW, но называть их бюджетными язык не поворачивается.

Седанов в шоу-руме не оказалось, но по информации дилера, новая BMW 5 серии стоит 10 770 000 рублей, топовая 7 серия - 19 690 000 рублей. Цены на премиальные седаны продолжают расти, и для многих они становятся недосягаемой мечтой.

В целом ситуация на рынке BMW в России остается парадоксальной. Официальных поставок нет, но новые автомобили появляются регулярно. Параллельный импорт, остатки местной сборки и высокий спрос делают свое дело. Цены шокируют, но желающих купить «немецкое качество» меньше не становится. 

Упомянутые модели: BMW X5 (от 4 690 000 Р)
Упомянутые марки: BMW
