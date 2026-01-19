Премиум без границ — сколько стоит немецкая мечта сегодня?

19 января 2026, 17:53
Какие BMW продают официальные дилеры в России и почему цены шокируют
Какие BMW продают официальные дилеры в России и почему цены шокируют
BMW не исчезла с российского рынка. Новые кроссоверы и седаны доступны, но цены удивляют. Параллельный импорт и локальная сборка поддерживают предложение. Некоторые модели продаются активнее, чем в Европе.
BMW остается одной из самых желанных марок среди российских автолюбителей, несмотря на все перипетии последних лет. Официальные поставки прекратились еще в 2022 году, но спрос на баварские автомобили не только не упал, а в некоторых случаях даже вырос. На улицах крупных городов чаще всего можно встретить свежие BMW, дилерские центры продолжают пополнять склады за счет параллельного импорта и местной сборки.
Когда-то BMW была глубоко интегрирована на российский рынок. На калининградском заводе «Автотор» собирали популярные модели в базовых и средних комплектациях, которые удерживали цены на приемлемом уровне. Премиальные версии, как и прежде, ввозились из Германии и других стран, подчеркивая статус и эксклюзивность. После ухода бренда из России в 2022 году ситуация изменилась, но не кардинально: часть руководителей остались, сервисные программы продолжают работать, а тема «досборки» из старых машинокомплектов периодически всплывает в новостях.
В конце 2024 года на «Автоторе» было собрано около сотни BMW X5 и X7, а в 2025-м появилась еще одна партия. Формально концерн открещивается от этих автомобилей, но машины все равно относятся к дилерам. Схема выглядит неоднозначно, но для покупателей это шанс получить практически новый BMW с официальной внешностью.
Ассортимент в салонах начинается с самых дорогих и эффектных моделей. При входе в один из дилерских центров сразу бросается в глаза BMW X5 M Competition - кроссовер с 4,4-литровым бензиновым мотором на 625 л.с., автоматом и фирменным приводом. Автомобиль произведен в Мюнхене в 2024 году и до сих пор ждет своего владельца. Цена – 20 990 000 рублей. Неудивительно, что покупатель пока не нашелся: значительная сумма даже по меркам премиального сегмента.
BMW X7, собранные на «Автоторе» в конце 2025 года, пока не поступили в продажу, но в наличии есть рестайлинговые версии, привезенные из-за рубежа. X7 2025 года с 3,0-литровым двигателем мощностью 381 л.с., автоматом и полным приводом стоит 18 350 000 рублей. Это по-прежнему главный флагман среди кроссоверов BMW на российском рынке.
BMW X6 выглядит скромнее, но тоже в тренде. По сути, это рестайлинг модели 2019 года, и сейчас дилеры распродают последние экземпляры. Версия с 3,0-литровым дизелем на 285 л.с., автоматом и полным приводом стоит за 15 900 000 рублей. X6 постепенно исчезает из модельного ряда и, возможно, скоро станет редкостью.
Интересно, что BMW X5 2025 года оказался не намного хуже X6. Новый кроссовер с 3,0-литровым дизельным мотором на 352 л.с., автоматом и полным приводом оценивается в 17 000 000 рублей. Разница в цене между фантастическими родственными моделями минимальна, что, очевидно, приводит к общему росту стоимости премиальных автомобилей в России.
Для тех, кто ищет более доступные варианты, есть компактные кроссоверы. Новый BMW X3 с 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 258 л.с., полным приводом и автоматом стоит 7 050 000 рублей. BMW X1 представлен всего в одном экземпляре: 2,0-литровый бензиновый мотор на 204 л.с., полный привод и роботизированная коробка - 5 710 000 рублей. Это самые «доступные» предложения среди новых BMW, но называть их бюджетными язык не поворачивается.
Седанов в шоу-руме не оказалось, но по информации дилера, новая BMW 5 серии стоит 10 770 000 рублей, топовая 7 серия - 19 690 000 рублей. Цены на премиальные седаны продолжают расти, и для многих они становятся недосягаемой мечтой.
В целом ситуация на рынке BMW в России остается парадоксальной. Официальных поставок нет, но новые автомобили появляются регулярно. Параллельный импорт, остатки местной сборки и высокий спрос делают свое дело. Цены шокируют, но желающих купить «немецкое качество» меньше не становится.
Похожие материалы БМВ
-
12.01.2026, 06:22
Реальные расходы на содержание BMW X5 xDrive30d: сколько стоит год владения
Владельцы BMW X5 часто не догадываются о реальных тратах. Сумма годового обслуживания может удивить даже опытных автолюбителей. Мы разобрали все обязательные платежи и расходы. Узнайте, сколько стоит держать премиальный кроссовер в 2026 году.Читать далее
-
04.01.2026, 19:12
BMW X5 2027: новый стиль Neue Klasse и испытания в суровом климате
BMW готовит X5 следующего поколения с необычным дизайном и множеством технологий. Прототип уже прошел испытания в холодной Швеции. Ожидаются бензиновые, дизельные, гибридные и электрические версии. Внешность вызывает споры, а интерьер держат в секрете.Читать далее
-
14.12.2025, 12:34
BMW X5 нового поколения удивит спорным дизайном и тремя типами двигателей
BMW готовит X5 с необычной внешностью и тремя вариантами силовых установок. Новая философия дизайна Neue Klasse уже вызвала споры среди фанатов. Ожидается, что модель появится в 2028 году. Подробности о технических решениях пока держатся в секрете. Внешний вид и концепция обещают стать самыми обсуждаемыми темами.Читать далее
-
12.12.2025, 20:16
BMW X5 2027 года получит световую подпись в виде двойного X и бросит вызов Mercedes
BMW готовит X5 нового поколения с уникальной светодиодной оптикой. Модель предложит бензиновые, дизельные, гибридные и электрические версии. Ожидается и водородная модификация, созданная совместно с Toyota. Дизайн вдохновлен концепцией Neue Klasse. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
03.12.2025, 11:46
Названы самые востребованные подержанные автомобили осени в России
Рынок подержанных авто снова удивляет. Эксперты назвали осенних лидеров. В бюджетном сегменте все стабильно. Премиум-класс показал интересные тренды. Узнайте, кто возглавил списки популярности.Читать далее
-
24.11.2025, 16:44
BMW X5 нового поколения 2027 года: первые изображения и детали будущего кроссовера
BMW готовит масштабное обновление X5. Ожидаются гибридные и полностью электрические версии. Внешность и интерьер обещают новые решения. Подробности о будущей модели держатся в секрете. Узнайте, что известно на данный момент.Читать далее
-
28.10.2025, 17:19
Стали известны лидеры серого импорта с льготным утильсбором
В Россию ввозят тысячи иномарок. На них действует льготный утильсбор. Лидерами стали японские и китайские бренды. Даже премиальные немцы попали в топ. Но скоро ситуация может измениться. Некоторые модели могут просто исчезнуть.Читать далее
-
23.10.2025, 09:52
Дилеры уронили цены на подержанные машины ниже частных продавцов
Рынок подержанных авто кардинально изменился. Покупка машины в салоне стала выгоднее. Частные объявления больше не самые дешевые. Аналитики представили свежие данные. Результаты исследования оказались неожиданными для многих.Читать далее
-
22.09.2025, 11:26
Новый BMW X5 создают с Toyota: кроссовер получит пять разных моторов
Баварский концерн готовит серьезное обновление. Популярный кроссовер ждут большие перемены. Инженеры предложат несколько вариантов силовых установок. Это изменит привычное представление о модели. Стали известны первые подробности проекта.Читать далее
-
15.09.2025, 05:38
Крепкий рубль изменил авторынок: россияне выбирают знакомые иномарки из-за рубежа
Ситуация на авторынке снова меняется. Импорт автомобилей показывает интересную динамику. Поставки новых машин заметно сократились. При этом ввоз авто с пробегом растет. Эксперты объясняют текущие тенденции. Что ждет покупателей в ближайшем будущем?Читать далее
Похожие материалы БМВ
-
12.01.2026, 06:22
Реальные расходы на содержание BMW X5 xDrive30d: сколько стоит год владения
Владельцы BMW X5 часто не догадываются о реальных тратах. Сумма годового обслуживания может удивить даже опытных автолюбителей. Мы разобрали все обязательные платежи и расходы. Узнайте, сколько стоит держать премиальный кроссовер в 2026 году.Читать далее
-
04.01.2026, 19:12
BMW X5 2027: новый стиль Neue Klasse и испытания в суровом климате
BMW готовит X5 следующего поколения с необычным дизайном и множеством технологий. Прототип уже прошел испытания в холодной Швеции. Ожидаются бензиновые, дизельные, гибридные и электрические версии. Внешность вызывает споры, а интерьер держат в секрете.Читать далее
-
14.12.2025, 12:34
BMW X5 нового поколения удивит спорным дизайном и тремя типами двигателей
BMW готовит X5 с необычной внешностью и тремя вариантами силовых установок. Новая философия дизайна Neue Klasse уже вызвала споры среди фанатов. Ожидается, что модель появится в 2028 году. Подробности о технических решениях пока держатся в секрете. Внешний вид и концепция обещают стать самыми обсуждаемыми темами.Читать далее
-
12.12.2025, 20:16
BMW X5 2027 года получит световую подпись в виде двойного X и бросит вызов Mercedes
BMW готовит X5 нового поколения с уникальной светодиодной оптикой. Модель предложит бензиновые, дизельные, гибридные и электрические версии. Ожидается и водородная модификация, созданная совместно с Toyota. Дизайн вдохновлен концепцией Neue Klasse. Подробности о новинке держатся в секрете.Читать далее
-
03.12.2025, 11:46
Названы самые востребованные подержанные автомобили осени в России
Рынок подержанных авто снова удивляет. Эксперты назвали осенних лидеров. В бюджетном сегменте все стабильно. Премиум-класс показал интересные тренды. Узнайте, кто возглавил списки популярности.Читать далее
-
24.11.2025, 16:44
BMW X5 нового поколения 2027 года: первые изображения и детали будущего кроссовера
BMW готовит масштабное обновление X5. Ожидаются гибридные и полностью электрические версии. Внешность и интерьер обещают новые решения. Подробности о будущей модели держатся в секрете. Узнайте, что известно на данный момент.Читать далее
-
28.10.2025, 17:19
Стали известны лидеры серого импорта с льготным утильсбором
В Россию ввозят тысячи иномарок. На них действует льготный утильсбор. Лидерами стали японские и китайские бренды. Даже премиальные немцы попали в топ. Но скоро ситуация может измениться. Некоторые модели могут просто исчезнуть.Читать далее
-
23.10.2025, 09:52
Дилеры уронили цены на подержанные машины ниже частных продавцов
Рынок подержанных авто кардинально изменился. Покупка машины в салоне стала выгоднее. Частные объявления больше не самые дешевые. Аналитики представили свежие данные. Результаты исследования оказались неожиданными для многих.Читать далее
-
22.09.2025, 11:26
Новый BMW X5 создают с Toyota: кроссовер получит пять разных моторов
Баварский концерн готовит серьезное обновление. Популярный кроссовер ждут большие перемены. Инженеры предложат несколько вариантов силовых установок. Это изменит привычное представление о модели. Стали известны первые подробности проекта.Читать далее
-
15.09.2025, 05:38
Крепкий рубль изменил авторынок: россияне выбирают знакомые иномарки из-за рубежа
Ситуация на авторынке снова меняется. Импорт автомобилей показывает интересную динамику. Поставки новых машин заметно сократились. При этом ввоз авто с пробегом растет. Эксперты объясняют текущие тенденции. Что ждет покупателей в ближайшем будущем?Читать далее