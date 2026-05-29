97% падения: какие китайские марки практически исчезли с российского авторынка

Какие бренды авто в России теряют покупателей быстрее всех в 2026 году

Глава Автостата Сергей Целиков разобрал, какие автомобильные бренды в России за четыре месяца 2026 года показали самые большие потери по продажам. Мало кто знает, что даже крупные китайские марки оказались в списке аутсайдеров. Почему это происходит и что ждет рынок дальше - объясняем на примерах. Не прошли мимо и свежие данные по динамике регистраций.

Российский авторынок в 2026 году продолжает меняться, и эти перемены уже затронули даже тех производителей, которые еще недавно считались перспективными. Для многих автомобилистов важно понимать, какие бренды теряют позиции, ведь это напрямую влияет на выбор машины, остаточную стоимость и доступность сервисного обслуживания. Сергей Целиков проанализировал статистику продаж за первые четыре месяца года и выделил марки, которые оказались в числе главных неудачников.

В лидерах по снижению продаж оказались сразу несколько китайских брендов. Наиболее заметно просели Ora и Kaiyi - их показатели упали на 97% и 96% соответственно. Эти марки практически ушли с российского рынка, что подтверждается минимальным числом новых регистраций. SWM также оказался в зоне риска с падением на 92%, хотя, по словам эксперта, у компании еще есть планы остаться и попытаться вернуть интерес покупателей.

Chery, несмотря на былую популярность, зафиксировал снижение продаж на 88,5%. Причина - переход части моделей под новую марку Tenet, которая теперь позиционируется как «российская». BAIC, собираемый в Калининграде, продается в пять раз хуже, чем год назад (минус 81%), но официально уходить с рынка не планирует. Aito также показал спад - продажи упали на 76% по сравнению с прошлым годом.

Среди других марок, которые заметно сдали позиции, оказались Foton (минус 57%), JAC (минус 53,5%) и гибриды Wey (минус 53,4%). Xcite, несмотря на прекращение сборки, все еще продается, но регистраций стало на 57% меньше. Это объясняется тем, что остатки машин распродаются из складских запасов, а новых поступлений не ожидается.

В диапазоне падения от 40 до 50% оказались Livan, Jetta, Soueast, Oting, Lixiang и Dongfeng. Для многих из них характерна схожая ситуация: либо сокращение модельного ряда, либо проблемы с поставками, либо снижение интереса со стороны дилеров. Такая динамика может указывать на то, что рынок постепенно очищается от брендов, не сумевших адаптироваться к новым условиям.

Интересно, что похожие тенденции наблюдаются и у других производителей. Это подтверждает, что даже локальные бренды сталкиваются с трудностями на фоне общей нестабильности рынка.

Для автомобилистов важно учитывать, что уход или сокращение присутствия бренда на рынке может привести к дефициту запчастей, снижению ликвидности автомобиля и усложнению гарантийного обслуживания. По имеющимся данным, часть дилеров уже переориентируется на новые марки или сокращает ассортимент, чтобы минимизировать риски. В целом, ситуация на рынке остается напряженной, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько быстро производители смогут адаптироваться к изменяющимся условиям и требованиям покупателей.