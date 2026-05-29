97% падения: какие китайские марки практически исчезли с российского авторынка

29 мая 2026, 12:53
Какие бренды авто в России теряют покупателей быстрее всех в 2026 году
Какие бренды авто в России теряют покупателей быстрее всех в 2026 году
Глава Автостата Сергей Целиков разобрал, какие автомобильные бренды в России за четыре месяца 2026 года показали самые большие потери по продажам. Мало кто знает, что даже крупные китайские марки оказались в списке аутсайдеров. Почему это происходит и что ждет рынок дальше - объясняем на примерах. Не прошли мимо и свежие данные по динамике регистраций.
Российский авторынок в 2026 году продолжает меняться, и эти перемены уже затронули даже тех производителей, которые еще недавно считались перспективными. Для многих автомобилистов важно понимать, какие бренды теряют позиции, ведь это напрямую влияет на выбор машины, остаточную стоимость и доступность сервисного обслуживания. Сергей Целиков проанализировал статистику продаж за первые четыре месяца года и выделил марки, которые оказались в числе главных неудачников.
В лидерах по снижению продаж оказались сразу несколько китайских брендов. Наиболее заметно просели Ora и Kaiyi - их показатели упали на 97% и 96% соответственно. Эти марки практически ушли с российского рынка, что подтверждается минимальным числом новых регистраций. SWM также оказался в зоне риска с падением на 92%, хотя, по словам эксперта, у компании еще есть планы остаться и попытаться вернуть интерес покупателей.
Chery, несмотря на былую популярность, зафиксировал снижение продаж на 88,5%. Причина - переход части моделей под новую марку Tenet, которая теперь позиционируется как «российская». BAIC, собираемый в Калининграде, продается в пять раз хуже, чем год назад (минус 81%), но официально уходить с рынка не планирует. Aito также показал спад - продажи упали на 76% по сравнению с прошлым годом.
Среди других марок, которые заметно сдали позиции, оказались Foton (минус 57%), JAC (минус 53,5%) и гибриды Wey (минус 53,4%). Xcite, несмотря на прекращение сборки, все еще продается, но регистраций стало на 57% меньше. Это объясняется тем, что остатки машин распродаются из складских запасов, а новых поступлений не ожидается.
В диапазоне падения от 40 до 50% оказались Livan, Jetta, Soueast, Oting, Lixiang и Dongfeng. Для многих из них характерна схожая ситуация: либо сокращение модельного ряда, либо проблемы с поставками, либо снижение интереса со стороны дилеров. Такая динамика может указывать на то, что рынок постепенно очищается от брендов, не сумевших адаптироваться к новым условиям.
Интересно, что похожие тенденции наблюдаются и у других производителей. Например, недавно стало известно о резком снижении продаж новых моделей «Москвич» - подробности и причины этого явления можно найти в материале о снижении спроса на «Москвич М70» и «Москвич М90». Это подтверждает, что даже локальные бренды сталкиваются с трудностями на фоне общей нестабильности рынка.
Для автомобилистов важно учитывать, что уход или сокращение присутствия бренда на рынке может привести к дефициту запчастей, снижению ликвидности автомобиля и усложнению гарантийного обслуживания. По имеющимся данным, часть дилеров уже переориентируется на новые марки или сокращает ассортимент, чтобы минимизировать риски. В целом, ситуация на рынке остается напряженной, и дальнейшее развитие событий будет зависеть от того, насколько быстро производители смогут адаптироваться к изменяющимся условиям и требованиям покупателей.
Похожие материалы Чери, БАИК, ОРА, Кайи, СВМ, Тенет
-
29.05.2026, 13:24
Китай ужесточает правила: под запретом новые типы сидений в автомобилях
В Китае обсуждают новый запрет для электромобилей: теперь под угрозой оказались популярные раскладывающиеся сиденья. Власти считают, что такие решения могут привести к серьезным последствиям при ДТП. Почему автопроизводители не спешат отказываться от комфорта и как это повлияет на рынок - разбираемся, что ждет водителей и пассажиров уже в ближайшее время.Читать далее
-
29.05.2026, 13:09
Сколько стоит содержать BMW E60 и Mercedes-Benz W211: реальные траты на обслуживание
Старые премиальные авто до сих пор манят многих, но их обслуживание часто оказывается неожиданно дорогим. Мы разобрались, сколько реально стоит содержать BMW E60 и Mercedes-Benz W211, какие моторы выбрать и на чем можно сэкономить. Почему эти машины до сих пор популярны и что важно знать перед покупкой - рассказываем подробно.Читать далее
-
29.05.2026, 12:21
Chery запускает кей-кар в Японии: новая битва с BYD и планы до 2029 года
Chery и EMT готовят к запуску в Японии электрокар Emta K-car, который должен составить конкуренцию BYD Racco. В проекте участвуют сразу несколько крупных компаний, а к 2029 году бренд планирует расширить линейку до четырех моделей. Почему этот шаг может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.05.2026, 12:15
Belgee S50: особенности белорусского седана на базе Geely и нюансы эксплуатации
Belgee S50, собранный в Беларуси на платформе Geely Emgrand, выделяется расширенной палитрой цветов, адаптацией к российским зимам и рядом доработок в интерьере. Разбираемся, что делает этот седан интересным выбором на рынке 2026 года.Читать далее
-
29.05.2026, 12:05
Google внедряет новую функцию Android Auto: быстрый переход между медиа-приложениями
Google начала незаметный запуск обновления Android Auto, позволяющего переключаться между музыкальными приложениями одним движением. Это решение может упростить управление контентом в автомобиле и повысить безопасность водителей, особенно на фоне ожидаемых масштабных изменений платформы в 2026 году.Читать далее
-
29.05.2026, 11:47
Юбилейный TENET T8: российский завод выпустил 100-тысячный кроссовер
На калужском заводе «АГР» собрали 100-тысячный автомобиль TENET - событие, которое мало кто ожидал в такие короткие сроки. Как это повлияет на рынок, какие технологии внедряют и почему именно сейчас спрос на эти машины растет - разбираемся в деталях. Эксперты объясняют, что стоит за этим успехом.Читать далее
-
29.05.2026, 11:19
Geely EX5 EM-i прошел уникальный двойной краш-тест: детали испытания
Инновационный гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i прошел необычный краш-тест, который впервые применили в мировой практике. Эксперты смоделировали двойное боковое столкновение, чтобы проверить, как автомобиль защитит водителя и пассажиров. Результаты испытания удивили даже специалистов, почему - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.05.2026, 10:48
БАЗ готовит к выпуску грузовики 8x8: новые форматы и независимая подвеска
К концу года на рынке появятся грузовики БАЗ с уникальной колесной формулой 8x8. Компания рассматривает и другие варианты - 4x4 и 10x10. Почему это важно для российских перевозчиков, какие технологии применяют и что изменится для отрасли - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что инженеры БАЗ используют решения, проверенные в военной технике.Читать далее
-
29.05.2026, 10:17
Ferrari Luce: первый электромобиль бренда вызвал скандал и обвал акций
Премьера Ferrari Luce в Риме стала настоящим испытанием для бренда: электромобиль не только удивил необычным дизайном, но и спровоцировал падение акций. Почему Ferrari решился на такой шаг и как это связано с рынком Китая - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.05.2026, 10:03
BMW занял лидирующую позицию на рынке битых премиальных авто в России
Эксперты отмечают: BMW уверенно обошел конкурентов на аукционах битых авто, заняв почти четверть премиального сегмента. Почему именно эти машины выбирают для восстановления, какие модели пользуются спросом и как меняется рынок - объяснил специалист. Читать далее
Похожие материалы Чери, БАИК, ОРА, Кайи, СВМ, Тенет
-
29.05.2026, 13:24
Китай ужесточает правила: под запретом новые типы сидений в автомобилях
В Китае обсуждают новый запрет для электромобилей: теперь под угрозой оказались популярные раскладывающиеся сиденья. Власти считают, что такие решения могут привести к серьезным последствиям при ДТП. Почему автопроизводители не спешат отказываться от комфорта и как это повлияет на рынок - разбираемся, что ждет водителей и пассажиров уже в ближайшее время.Читать далее
-
29.05.2026, 13:09
Сколько стоит содержать BMW E60 и Mercedes-Benz W211: реальные траты на обслуживание
Старые премиальные авто до сих пор манят многих, но их обслуживание часто оказывается неожиданно дорогим. Мы разобрались, сколько реально стоит содержать BMW E60 и Mercedes-Benz W211, какие моторы выбрать и на чем можно сэкономить. Почему эти машины до сих пор популярны и что важно знать перед покупкой - рассказываем подробно.Читать далее
-
29.05.2026, 12:21
Chery запускает кей-кар в Японии: новая битва с BYD и планы до 2029 года
Chery и EMT готовят к запуску в Японии электрокар Emta K-car, который должен составить конкуренцию BYD Racco. В проекте участвуют сразу несколько крупных компаний, а к 2029 году бренд планирует расширить линейку до четырех моделей. Почему этот шаг может изменить расстановку сил на рынке и что ждет покупателей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.05.2026, 12:15
Belgee S50: особенности белорусского седана на базе Geely и нюансы эксплуатации
Belgee S50, собранный в Беларуси на платформе Geely Emgrand, выделяется расширенной палитрой цветов, адаптацией к российским зимам и рядом доработок в интерьере. Разбираемся, что делает этот седан интересным выбором на рынке 2026 года.Читать далее
-
29.05.2026, 12:05
Google внедряет новую функцию Android Auto: быстрый переход между медиа-приложениями
Google начала незаметный запуск обновления Android Auto, позволяющего переключаться между музыкальными приложениями одним движением. Это решение может упростить управление контентом в автомобиле и повысить безопасность водителей, особенно на фоне ожидаемых масштабных изменений платформы в 2026 году.Читать далее
-
29.05.2026, 11:47
Юбилейный TENET T8: российский завод выпустил 100-тысячный кроссовер
На калужском заводе «АГР» собрали 100-тысячный автомобиль TENET - событие, которое мало кто ожидал в такие короткие сроки. Как это повлияет на рынок, какие технологии внедряют и почему именно сейчас спрос на эти машины растет - разбираемся в деталях. Эксперты объясняют, что стоит за этим успехом.Читать далее
-
29.05.2026, 11:19
Geely EX5 EM-i прошел уникальный двойной краш-тест: детали испытания
Инновационный гибридный кроссовер Geely EX5 EM-i прошел необычный краш-тест, который впервые применили в мировой практике. Эксперты смоделировали двойное боковое столкновение, чтобы проверить, как автомобиль защитит водителя и пассажиров. Результаты испытания удивили даже специалистов, почему - разбираемся в материале.Читать далее
-
29.05.2026, 10:48
БАЗ готовит к выпуску грузовики 8x8: новые форматы и независимая подвеска
К концу года на рынке появятся грузовики БАЗ с уникальной колесной формулой 8x8. Компания рассматривает и другие варианты - 4x4 и 10x10. Почему это важно для российских перевозчиков, какие технологии применяют и что изменится для отрасли - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что инженеры БАЗ используют решения, проверенные в военной технике.Читать далее
-
29.05.2026, 10:17
Ferrari Luce: первый электромобиль бренда вызвал скандал и обвал акций
Премьера Ferrari Luce в Риме стала настоящим испытанием для бренда: электромобиль не только удивил необычным дизайном, но и спровоцировал падение акций. Почему Ferrari решился на такой шаг и как это связано с рынком Китая - разбираемся в деталях.Читать далее
-
29.05.2026, 10:03
BMW занял лидирующую позицию на рынке битых премиальных авто в России
Эксперты отмечают: BMW уверенно обошел конкурентов на аукционах битых авто, заняв почти четверть премиального сегмента. Почему именно эти машины выбирают для восстановления, какие модели пользуются спросом и как меняется рынок - объяснил специалист. Читать далее