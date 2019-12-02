2 декабря 2019, 15:12
Какие бренды изменили цены во второй половине ноября?
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Эксперты назвали автопроизводителей, которые корректировали прайс-листы во второй половине ноября 2019 года. Таковых оказалось всего трое: Chery, Suzuki и Lada. Приятно, что не все цены были изменены в большую сторону.
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На официальном сайте Lada опубликованы цены на седаны и универсалы Vesta 2020 модельного года. Версии с «механикой» ...Читать далее
Китайский бренд Chery продолжил экспериментировать с ценами своих кроссоверов. Tiggo 3 подорожал на 10 000 рублей. Более компактный Tiggo 2, наоборот, скинул сразу 50 000 рублей. Топовая комплектация Cosmo кроссовера Tiggo 4 с турбомотором пополнилась новой приятной опцией автозапуска, которая поможет предварительно прогреть автомобиль перед поездкой. Цена при этом не изменилась.
Автомобили семейства Lada Vesta 2020 модельного года подорожали практически во всех комплектациях. В зависимости от типа кузова и уровня оснащения прибавка составила от 2 000 до 52 000 рублей. Исключением стала базовая комплектация Classic у седана Vesta, которая подешевела на 20 000 рублей. Сохранили цены начальные комплектации универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross. Прежней осталась и стоимость автомобилей со 113-сильным мотором и бесступенчатой коробкой передач, продажи которых начались буквально несколько дней назад.
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Комментарии пользователей
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