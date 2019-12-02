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2 декабря 2019, 15:12

Какие бренды изменили цены во второй половине ноября?

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Эксперты назвали автопроизводителей, которые корректировали прайс-листы во второй половине ноября 2019 года. Таковых оказалось всего трое: Chery, Suzuki и Lada. Приятно, что не все цены были изменены в большую сторону.
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Специалисты сайта «Цена Авто» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили в России выяснили, кто и как изменил прайс-листы за последние две недели, с 16 по 30 ноября. Так, японские внедорожники Suzuki Jimny нового поколения подорожали на 30 000 рублей во всех комплектациях. Теперь базовый Jimny в комплектации GL с «механикой» стоит от 1 389 000 рублей, а с «автоматом» – от 1 449 000 рублей. В более «богатой» комплектации GLX, которая доступна только с АКПП, внедорожник стоит от 1 599 000 рублей.

Китайский бренд Chery продолжил экспериментировать с ценами своих кроссоверов. Tiggo 3 подорожал на 10 000 рублей. Более компактный Tiggo 2, наоборот, скинул сразу 50 000 рублей. Топовая комплектация Cosmo кроссовера Tiggo 4 с турбомотором пополнилась новой приятной опцией автозапуска, которая поможет предварительно прогреть автомобиль перед поездкой. Цена при этом не изменилась.

Автомобили семейства Lada Vesta 2020 модельного года подорожали практически во всех комплектациях. В зависимости от типа кузова и уровня оснащения прибавка составила от 2 000 до 52 000 рублей. Исключением стала базовая комплектация Classic у седана Vesta, которая подешевела на 20 000 рублей. Сохранили цены начальные комплектации универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross. Прежней осталась и стоимость автомобилей со 113-сильным мотором и бесступенчатой коробкой передач, продажи которых начались буквально несколько дней назад.


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Какие бренды изменили цены во второй половине ноября?
{{material_128237}}Специалисты сайта «Цена Авто» в ходе регулярного мониторинга цен на новые автомобили в России выяснили, кто и как изменил прайс-листы за последние две недели, с 16 по 30 ноября. Так, японские внедорожники Suzuki Jimny нового поколения подорожали на 30 000 рублей во всех комплектациях. Теперь базовый Jimny в комплектации GL с «механикой» стоит от 1 389 000 рублей, а с «автоматом» – от 1 449 000 рублей. В более «богатой» комплектации GLX, которая доступна только с АКПП, внедорожник стоит от 1 599 000 рублей.Китайский бренд Chery продолжил экспериментировать с ценами своих кроссоверов. Tiggo 3 подорожал на 10 000 рублей. Более компактный Tiggo 2, наоборот, скинул сразу 50 000 рублей. Топовая комплектация Cosmo кроссовера Tiggo 4 с турбомотором пополнилась новой приятной опцией автозапуска, которая поможет предварительно прогреть автомобиль перед поездкой. Цена при этом не изменилась.Автомобили семейства Lada Vesta 2020 модельного года подорожали практически во всех комплектациях. В зависимости от типа кузова и уровня оснащения прибавка составила от 2 000 до 52 000 рублей. Исключением стала базовая комплектация Classic у седана Vesta, которая подешевела на 20 000 рублей. Сохранили цены начальные комплектации универсалов Vesta SW и Vesta SW Cross. Прежней осталась и стоимость автомобилей со 113-сильным мотором и бесступенчатой коробкой передач, продажи которых начались буквально несколько дней назад.
2019-12-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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