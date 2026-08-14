Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Дарья Климова

14 августа 2026, 19:47

Какие бюджетные авто в России способны пройти 400 000 км без крупных вложений

Какие бюджетные авто в России способны пройти 400 000 км без крупных вложений

400 тысяч км без капремонта: эксперты назвали лучшие бюджетные авто на вторичном рынке

Какие бюджетные авто в России способны пройти 400 000 км без крупных вложений

Не прошли испытание временем многие бюджетные авто, но есть исключения: эксперт объяснил, какие модели B-класса реально способны преодолеть 400 тысяч километров без серьезных поломок. Какие двигатели и коробки передач выдерживают российские условия, что грозит владельцам популярных моделей и почему цены на вторичке продолжают расти - разбираемся, что важно знать прямо сейчас.

Не прошли испытание временем многие бюджетные авто, но есть исключения: эксперт объяснил, какие модели B-класса реально способны преодолеть 400 тысяч километров без серьезных поломок. Какие двигатели и коробки передач выдерживают российские условия, что грозит владельцам популярных моделей и почему цены на вторичке продолжают расти - разбираемся, что важно знать прямо сейчас.

В условиях, когда стоимость новых автомобилей продолжает расти, а вторичный рынок становится всё более востребованным, вопрос надежности бюджетных моделей приобретает особое значение для российских автолюбителей. Возможность приобрести машину, которая прослужит долгие годы без крупных вложений, становится настоящей находкой. Как сообщает «Российская Газета», на рынке выделяются несколько моделей, способных пройти внушительный пробег без серьезных проблем.

По мнению руководителя компании по автоподбору Рушана Мамышева, среди автомобилей B-класса особого внимания заслуживают Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Эти машины, построенные на одной платформе и имеющие схожую техническую начинку, способны преодолеть более 400 тысяч километров без капитального ремонта, если выбрать правильную модификацию. Эксперт подчеркивает: наиболее надежной считается связка атмосферного двигателя объемом 1,6 литра и классической автоматической коробки передач.

Турбированные моторы и роботизированные трансмиссии, напротив, требуют больших затрат на обслуживание и чаще выходят из строя, поэтому их стоит избегать при покупке на вторичном рынке. Стоимость Volkswagen Polo и Skoda Rapid 2015–2019 годов выпуска сегодня колеблется от 1,2 до 1,5 млн рублей, а более свежие экземпляры 2020–2022 годов обойдутся уже в 1,4–1,8 млн рублей. При этом, как отмечают специалисты, важно обращать внимание не только на техническое состояние, но и на историю эксплуатации автомобиля: машины из такси или каршеринга могут иметь скрытые дефекты, которые проявятся только со временем.

В числе других надежных вариантов Мамышев выделяет Hyundai Solaris и Kia Rio третьего поколения, оснащенные 1,6-литровым атмосферным мотором и шестиступенчатым «автоматом». Однако при выборе этих моделей важно провести тщательную диагностику двигателя: корейские моторы иногда страдают задирами в цилиндрах, что приводит к повышенному расходу масла и необходимости дорогостоящего ремонта. Ресурс таких автомобилей также оценивается примерно в 400 тысяч километров, но только при условии своевременного обслуживания и отсутствия экстремальных нагрузок. Цены на Hyundai Solaris и Kia Rio, которые не использовались в такси и каршеринге, находятся в диапазоне от 1,2 до 1,5 млн рублей. Эксперты советуют не экономить на диагностике перед покупкой, чтобы избежать неприятных сюрпризов в будущем. Важно помнить, что даже самые надежные модели требуют регулярного обслуживания и внимательного отношения к техническому состоянию.

Renault Logan второго поколения также попал в список автомобилей с высоким ресурсом. По словам Мамышева, оптимальным выбором станет версия с 1,6-литровым мотором и механической коробкой передач — французские «автоматы» DP0/DP2 не отличаются долговечностью и могут доставить владельцу немало хлопот. Стоимость Logan 2015–2016 годов составляет от 1,1 до 1,3 млн рублей, что делает его одним из самых доступных вариантов среди надежных машин на вторичном рынке.

Ресурс двигателя и коробки передач во многом зависит от условий эксплуатации, регулярности обслуживания и качества используемых расходников. Даже самые выносливые модели могут столкнуться с серьезными проблемами при неправильной эксплуатации. Поэтому при покупке подержанного автомобиля важно не только ориентироваться на марку и модель, но и тщательно проверять техническое состояние, историю обслуживания и пробег. В условиях российского климата и дорожных реалий именно простота конструкции и доступность запчастей становятся ключевыми факторами долговечности.

Интересно, что тенденция к поиску максимально выносливых и простых в обслуживании автомобилей наблюдается не только в России. Например, в обзоре новых опций и технических решений для Geely Monjaro, опубликованном на автомобильном портале, также подчеркивается важность надежности и простоты конструкции для долгосрочной эксплуатации.

Упомянутые модели: Volkswagen Polo (от 649 500 Р), Skoda Rapid (от 1 051 000 Р), Hyundai Solaris (от 569 900 Р), KIA Rio (от 601 900 Р), Renault Logan (от 409 000 Р)
Упомянутые марки: Volkswagen, Skoda, Hyundai, KIA, Renault
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