Какие бывают автобусы. И почему они такие разные
Начнём с простого. Городские автобусы. Предназначены для езды по городским маршрутам. Как правило, имеют площадки для стоящих пассажиров и поручни для них же. Двери таких автобусов делаются широкими, что облегчает вход и выход большого числа пассажиров на частых остановках.
Пригородные. Эти автобусы не рассчитаны ни на длительные поездки, ни на частые остановки. Салон таких автобусов создаётся для перевозки, в основном, сидящих людей и небольшого числа стоящих. Поэтому обычно в таких машинах нет больших площадок, но поручни есть. Нет и багажного отделения, зато часто имеются места для ручной клади.
Междугородние. Их предназначение – длинные маршруты. Поэтому они имеют комфортные кресла, большие багажные отделения, а также полки для маленькой поклажи, разные дополнительные удобства для пассажиров. Иногда оснащаются туалетами.
Туристические. Представляют собой более комфортные и удобные междугородние автобусы. Часто используются в развлекательных целях или для каких-либо корпоративных поездок. Такое применение требует высокого уровня комфорта. Иногда туристические автобусы оснащаются местом для экскурсовода, которое оборудуется микрофоном. А ещё бывают роскошные и очень удобные автобусы, в том числе, сделанные под заказ – фактически это те же «туристы», только в дорогом исполнении.
Служебные. Небольшие автобусы, рассчитанные, как правило, на не очень длительные поездки сидящих пассажиров. Как ясно из названия, используются для перевозки групп сотрудников. Такие автобусы могут, например, собирать работников организации и довозить до офиса компании, отвозить куда-то, когда это требуется, а иногда и обслуживать корпоративы.
Школьные. Можно сказать, что они представляют собой служебные автобусы, только рассчитанные на перевозку групп детей.
Помимо этого, существуют и другие, специфичные виды автобусов. Учебные, катафалки, аэродромные, автобусы для аварийно-спасательных служб и автобусы для медиков, так называемые пати-басы, представляющие собой небольшие ночные клубы на колёсах, и некоторые другие.
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