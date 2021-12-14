Какие бывают буровые
Установки вращательного бурения
Как ясно из названия, эти установки имеют вращающийся спиральный бур, напоминающий гигантский штопор. Они крутятся и врезаются в породу. Возможностей таких машин хватает, как правило, только для неглубокого бурения.
Установки ударно-вращательного бурения
Тут всё похоже на первый вариант. Но бур не только крутится, но и бьёт. Обычно это реализуется с помощью пневматического привода. Этот способ более эффективен. Так можно бурить скважины глубиной аж до 2 километров.
Установки ударно-канатного бурения
Здесь «бурение» в обывательском смысле слова отсутствует. Никакого «сверла» нет. Зато есть вышка, на которую поднимается тяжёлый груз. А потом он просто падает вниз. Операция повторяется много раз, в результате в месте падения и образуется «дырка», то есть, скважина. В основном, такой метод применяется там, где грунт относительно мягкий.
Установки горизонтально-направленного бурения
Как ясно из названия, такие установки умеют делать горизонтальные скважины, направленные в нужную сторону. Бур («сверло») находится на конце гибкого привода. Эти машины применяются, в частности, для прокладки коммуникаций. При этом, нет необходимости рыть траншею. Это довольно современная технология и весьма эффективная.
Установка вибрационного бурения
Вибрационное бурение может применяться только на не очень плотных породах. Они (породы) разрушаются с помощью специального зонда, на который передаётся сильная вибрация.
Установки огнеструйного бурения
Относительно экзотический и весьма эффектный способ бурения. На установке располагается мощная горелка, создающая струю очень горячего пламени, которое и разрушает породу.
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