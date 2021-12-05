Какие бывают детские автокресла: выбираем правильное
Кресла делятся на пять групп, в зависимости от… Нет, на самом деле не от возраста, а от веса ребёнка. И это – логично, ведь дети одного возраста тоже могут весить по-разному. Поэтому возраст тут лишь примерный ориентир.
Система такова.
Группа «0». Для малышей весом до 9 кг. С самого рождения и примерно до 9 месяцев.
Группа «0+». До 13 кг. С рождения и до года или чуть больше.
Группа «1». Для ребёнка весом 9 – 18 кг. Это примерно от 1 года или немного меньше и до 4-х лет.
Группа «2». 15 – 25 кг. 3,5 – 7 лет.
Группа «3». 22 – 36 кг. От 6 лет и до 12.
«Нулевые» кресла являются, по сути, не креслами в привычном понимании, а люльками. Такие кресла обычно можно использовать ещё и в качестве переноски для ребёнка. А некоторые модели оснащаются дополнительными опциями – такими как козырьки от солнца и антимоскитные сетки.
«Нулёвки» устанавливаются вдоль заднего сиденья или против хода. Ребёнок удерживается в них собственными ремнями безопасности. Ремень этот должен быть, как минимум, 3-х, а лучше – 5 точечный.
«Ноль плюс» – это более компромиссный вариант. Но есть мнение, что для младенца такие устройства всё же менее безопасные и, вероятно, менее удобные. Это уже не люлька, а именно кресло. Такие кресла часто оснащается ручкой и могут использоваться как переноска. Устанавливается такое сиденье против хода движения, то есть, ребёнок будет сидеть в машине «задом наперёд». Это – важно, так как иначе при резком торможении на шею малыша может оказываться большая нагрузка.
Первая группа. Такие сиденья ставятся уже «правильно», маленький пассажир сидит в них как все – лицом вперёд. Наклон спинки, как правило, регулируется. При выборе обратите внимание на замок ремней: он должен быть мягким изнутри, чтобы не повредить в случае чего живот и пах ребёнка. Иногда эти кресла оснащаются так называемым столиком безопасности: такой фиксирующей «подушкой», по которой проходит ремень. Столик удерживает ребёнка лучше.
Вторая группа. Это более «взрослое» сиденье. Обычно такие кресла имеют регулировку спинки по высоте и могут подстраиваться под быстро растущего пассажира.
Третья группа. А эти «недокресла» вообще спинки не имеют. Дети старшего возраста фиксируются в автомобиле уже штатным ремнём безопасности. Фактически единственное назначение такого сиденья – это приподнять ребёнка, чтобы ремень не проходил по его шее. Эти «сидушки» часто называют бустерами. Часто у бустеров есть удобные для пассажира подлокотники.
На самом деле производители выпускают много более универсальных моделей, например, «0+ и 1». А кресел 2-й группы вообще почти нет: обычно они имеют съёмные спинки, это позволяет превращать их в бустеры, и относятся они тогда к категории «2 и 3».
Напоследок обратим внимание, что кресло, независимо от возраста ребёнка, должно быть качественным и соответствовать Европейскому стандарту ЕСЕ R44/03 или ЕСЕ R44/04. Есть и ещё один критерий: ребёнку в кресле должно быть просто удобно. Так что, если он находится в уже более-менее сознательном возрасте стоит перед покупкой «примерить» кресло в магазине. Нужно только понять, правду ли говорит маленький покупатель насчёт своего комфорта или же просто хочет, чтобы его как можно скорее перевели из этого скучного отдела к каким-нибудь игрушкам.
- 950 000 РVolkswagen Touran 2012 в Москве
- 1 950 000 РBMW 3 серия 2019 в Москве
- 2 790 000 РInfiniti FX 2013 в Москве
- 777 000 РVolkswagen Polo 2010 в Москве
- 6 150 000 РTesla Model Y 2022 в Москве
- 270 000 РDaewoo Nexia 2005 в Москве
- 600 000 РMercedes CLK-Класс 2003 в Москве
- 775 000 РSsangYong Actyon 2013 в Москве
- 470 000 РFord Transit 2005 в Москве
- 1 390 000 РInfiniti M 2012 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий