Какие бывают грузовые шины
Во-первых, грузовые шины могут быть дорожными и внедорожными. Есть также нечто среднее между ними. Первые часто называют «магистральными» шинами. Они используются на мощных грузовых автомобилях при передвижении по хорошим дорогам. Чисто внедорожные шины имеют большие грунтозацепы и применяются в основном на специальной и военной технике. Промежуточный вариант – как правило, простые покрышки для езды по разному асфальту, гравийкам и грунтовкам. Что-то подобное можно увидеть на недорогих отечественных грузовиках.
Во-вторых, грузовые покрышки, как и легковые, также делятся на «обычные» и зимние. Да, всё правильно, зимние шины для грузовиков действительно существуют. Правда, за счёт технических особенностей, езда зимой на «обычной» грузовой резине всё же не столь страшна как на легковой. Но иногда её возможностей явно не хватает.
В-третьих, и это самый «экзотичный» для водителей легковушек пункт, грузовые шины разделяются ещё по одному признаку, а именно – по тому, на какой оси они используются. Есть покрышки для передних колёс, есть для ведущих, есть для прицепов. Исключение – внедорожные шины, для офф-рода на все оси грузовика ставятся одинаковые зубастые.
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