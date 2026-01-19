Секретные условия для своих — сколько реально стоит новая LADA?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

19 января 2026, 18:10

По каким ценам покупают LADA рабочие АВТОВАЗа — данные поражают

По каким ценам покупают LADA рабочие АВТОВАЗа — данные поражают

Секретные условия для своих — сколько реально стоит новая LADA?

По каким ценам покупают LADA рабочие АВТОВАЗа — данные поражают

АВТОВАЗ регулярно запускает прием заявок на покупку LADA для своих работников. Корпоративная программа обещает особые условия. Какие модели доступны и что с ценами - подробности внутри.

АВТОВАЗ регулярно запускает прием заявок на покупку LADA для своих работников. Корпоративная программа обещает особые условия. Какие модели доступны и что с ценами - подробности внутри.

АВТОВАЗ ежегодно открывает прием заявок на покупку автомобилей LADA по специальной корпоративной программе для сотрудников завода и его дочерних предприятий. Эта инициатива традиционно вызывает ажиотаж среди работников, ведь условия покупки заметно выгоднее рыночных. Однако в перечне моделей для сотрудников завода доступны не все модели.

Корпоративная программа предусматривает не только скидки, но и особые условия кредитования. Работникам предоставляется сниженная процентная ставка по кредиту, которая ощутимо ниже стандартных коммерческих предложений банков. Но есть и свои нюансы: воспользоваться программой могут только те сотрудники, чей стаж на предприятии превышает один год. Кроме того, первоначальный взнос должен составлять не менее 30% от стоимости выбранного автомобиля.

Срок кредитования варьируется от одного года до семи лет, что позволяет подобрать оптимальный вариант под личные финансовые возможности. Важно помнить: если сотрудник решит уволиться до окончания выплат, банк вправе пересмотреть условия и повысить ставку, ориентируясь на свои внутренние регламенты. Такой пункт в договоре - не формальность, а реальный рычаг влияния, который уже не раз становился предметом обсуждения в кулуарах завода.

Программа распространяется не только на автомобили LADA, но и на модели XCITE, что расширяет выбор для работников. Однако совмещать эту льготу с другими корпоративными акциями нельзя - придется выбирать наиболее выгодный для себя вариант. Впрочем, большинство сотрудников традиционно предпочитают именно эту программу, считая ее самой прозрачной и предсказуемой.

Список моделей и цены на них для работников держится в секрете, чтобы избежать спекуляций и перекупщиков. Но, по слухам, разница с рыночными ценниками может достигать 15–20%. Для многих это становится решающим фактором при выборе нового автомобиля. 

В целом, корпоративная программа АВТОВАЗа остается одним из немногих реальных способов для сотрудников приобрести новый автомобиль на выгодных условиях. Несмотря на ограничения и подводные камни, интерес к ней не ослабевает, а каждый новый этап заявочной кампании сопровождается очередями и бурными обсуждениями в заводских коридорах.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Лада

Похожие материалы Лада

Lynk & Co 08 удивил запасом хода: реальный тест гибрида с рекордной батареей
Evolute i-Space с полным приводом поступил в продажу в России по цене от 2,87 млн рублей
Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
С
Москвич 6 и еще 169 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Свердловская область Казань Благовещенск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться