Секретные условия для своих — сколько реально стоит новая LADA?

По каким ценам покупают LADA рабочие АВТОВАЗа — данные поражают

АВТОВАЗ регулярно запускает прием заявок на покупку LADA для своих работников. Корпоративная программа обещает особые условия. Какие модели доступны и что с ценами - подробности внутри.

АВТОВАЗ ежегодно открывает прием заявок на покупку автомобилей LADA по специальной корпоративной программе для сотрудников завода и его дочерних предприятий. Эта инициатива традиционно вызывает ажиотаж среди работников, ведь условия покупки заметно выгоднее рыночных. Однако в перечне моделей для сотрудников завода доступны не все модели.

Корпоративная программа предусматривает не только скидки, но и особые условия кредитования. Работникам предоставляется сниженная процентная ставка по кредиту, которая ощутимо ниже стандартных коммерческих предложений банков. Но есть и свои нюансы: воспользоваться программой могут только те сотрудники, чей стаж на предприятии превышает один год. Кроме того, первоначальный взнос должен составлять не менее 30% от стоимости выбранного автомобиля.

Срок кредитования варьируется от одного года до семи лет, что позволяет подобрать оптимальный вариант под личные финансовые возможности. Важно помнить: если сотрудник решит уволиться до окончания выплат, банк вправе пересмотреть условия и повысить ставку, ориентируясь на свои внутренние регламенты. Такой пункт в договоре - не формальность, а реальный рычаг влияния, который уже не раз становился предметом обсуждения в кулуарах завода.

Программа распространяется не только на автомобили LADA, но и на модели XCITE, что расширяет выбор для работников. Однако совмещать эту льготу с другими корпоративными акциями нельзя - придется выбирать наиболее выгодный для себя вариант. Впрочем, большинство сотрудников традиционно предпочитают именно эту программу, считая ее самой прозрачной и предсказуемой.

Список моделей и цены на них для работников держится в секрете, чтобы избежать спекуляций и перекупщиков. Но, по слухам, разница с рыночными ценниками может достигать 15–20%. Для многих это становится решающим фактором при выборе нового автомобиля.

В целом, корпоративная программа АВТОВАЗа остается одним из немногих реальных способов для сотрудников приобрести новый автомобиль на выгодных условиях. Несмотря на ограничения и подводные камни, интерес к ней не ослабевает, а каждый новый этап заявочной кампании сопровождается очередями и бурными обсуждениями в заводских коридорах.