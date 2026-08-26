Как не испортить новый кузов: главные ошибки при нанесении защитной плёнки

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

26 августа 2026, 08:21

Какие детали авто не стоит оклеивать пленкой: риски и нюансы для владельцев

Какие детали авто не стоит оклеивать пленкой: риски и нюансы для владельцев

Как не испортить новый кузов: главные ошибки при нанесении защитной плёнки

Какие детали авто не стоит оклеивать пленкой: риски и нюансы для владельцев

Мало кто знает, что защитная пленка не всегда безопасна для всех частей автомобиля. Часто владельцы новых машин спешат оклеить оптику и стекла, не учитывая возможные последствия. Какие ошибки могут привести к штрафам или дорогостоящему ремонту, объяснил эксперт. Особенно актуально для тех, кто недавно обновил авто или планирует защитить кузов от сколов.

Мало кто знает, что защитная пленка не всегда безопасна для всех частей автомобиля. Часто владельцы новых машин спешат оклеить оптику и стекла, не учитывая возможные последствия. Какие ошибки могут привести к штрафам или дорогостоящему ремонту, объяснил эксперт. Особенно актуально для тех, кто недавно обновил авто или планирует защитить кузов от сколов.

В последние годы в России наблюдается настоящий всплеск интереса к защитным полиуретановым пленкам для автомобилей. Владельцы новых машин стремятся сохранить идеальный внешний вид кузова, защитить лакокрасочное покрытие от сколов, царапин и воздействия реагентов. Однако, как отмечают специалисты, не все элементы авто одинаково подходят для оклейки, а неправильный выбор может обернуться серьезными проблемами.

По информации «Российской Газеты», многие сервисы предлагают оклеить машину полностью, не всегда предупреждая о возможных рисках. Особенно часто клиенты просят нанести пленку на передние фары и задние фонари. Формально, согласно пункту 3.1 Перечня неисправностей ПДД РФ, эксплуатация автомобиля запрещена, если световые приборы не соответствуют требованиям по цвету и режиму работы. Любое изменение цвета или тонировка фар - прямое нарушение. Но ситуация с прозрачной антигравийной пленкой сложнее: прямого запрета на ее использование нет, однако инспектор может усмотреть снижение светопропускания, если пленка даже слегка мутнеет или искажает световой поток. В спорных случаях потребуется специальное измерение, чтобы доказать соответствие нормам.

На практике многие детейлинг-центры все же оклеивают оптику, и такие автомобили проходят техосмотр. Но есть нюансы: со временем даже качественная пленка может пожелтеть или помутнеть, ухудшая освещенность дороги. Кроме того, при снятии старой пленки с пластиковых фар велик риск повредить заводской защитный слой, что приведет к быстрому помутнению оптики. Эксперты советуют выбирать только сертифицированные пленки с гарантией прозрачности и доверять работу профессионалам.

Еще один спорный момент - оклейка лобового стекла. Закон не запрещает наносить прозрачную пленку, но важно помнить о требованиях к светопропусканию: по ГОСТ 32565-2013 и техрегламенту Таможенного союза оно должно быть не ниже 70%. Если пленка и стекло вместе обеспечивают этот показатель, штрафа не будет. Однако на практике пленка может ухудшить видимость, особенно ночью или в дождь, а при демонтаже есть риск повредить стекло. Кроме того, стоимость качественной пленки и работы довольно высока, а результат не всегда оправдывает ожидания.

Особое внимание стоит уделить свежевыкрашенным деталям. После покраски лакокрасочному покрытию требуется время для полной полимеризации - обычно от двух недель до месяца. Если нанести пленку раньше, процесс отвердения будет нарушен, а при снятии пленки можно повредить верхний слой лака. Поэтому специалисты рекомендуют выждать минимум 3-4 недели после покраски, прежде чем защищать элемент пленкой.

В контексте защиты автомобиля от внешних воздействий важно помнить, что не все популярные методы одинаково безопасны. Например, попытки сэкономить на топливе или обслуживании могут привести к неожиданным расходам - как это показано в материале о рисках снижения расхода топлива на примере современных моторов. Аналогично и с пленкой: желание максимально защитить авто иногда оборачивается дополнительными затратами.

Судя по имеющимся данным, полиуретановая пленка действительно способна продлить срок службы лакокрасочного покрытия, но только при грамотном подходе. Важно учитывать, что пленка не защищает от всех видов повреждений, а неправильная оклейка может привести к проблемам с техосмотром или даже штрафам. Кроме того, пленка требует регулярного ухода и своевременной замены. Для тех, кто ценит внешний вид своего автомобиля и хочет избежать лишних расходов, стоит внимательно изучить рекомендации специалистов и не гнаться за модой, а подходить к вопросу защиты кузова осознанно.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

LADA Azimut может стать хитом рынка при правильной цене и поддержке
Avatr 07 выходит на рынок РФ: гибридный кроссовер получил ОТТС и готов к старту
Nissan Leaf 2026: новая генерация электрокара с акцентом на дальность и комфорт
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Тольятти Сургут Симферополь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться