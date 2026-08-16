Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

16 августа 2026, 05:09

Какие детали чаще всего воровали с автомобилей в СССР и как защищались владельцы

Какие детали чаще всего воровали с автомобилей в СССР и как защищались владельцы

От «Волги» до «Газели»: Культовые запчасти, за которыми охотились жулики в Советском Союзе

Какие детали чаще всего воровали с автомобилей в СССР и как защищались владельцы

В СССР кражи автомобильных деталей были настоящей головной болью для владельцев. Дефицит запчастей и изобретательность жуликов заставляли автолюбителей придумывать необычные способы защиты. Почему эта тема снова актуальна - в нашем материале.

В СССР кражи автомобильных деталей были настоящей головной болью для владельцев. Дефицит запчастей и изобретательность жуликов заставляли автолюбителей придумывать необычные способы защиты. Почему эта тема снова актуальна - в нашем материале.

В советское время кражи автомобильных деталей были не просто бытовыми неприятностями, а настоящей проблемой для тысяч владельцев. Дефицит запчастей, высокая цена на редкие элементы и отсутствие современных систем защиты, делали машины легкой добычей для жуликов. 

Одними из первых жертв стали хромированные фигурки оленей с капота «Волги» ГАЗ-21. Их снимали не только ради красоты, но и ради коллекций, а иногда просто для перепродажи. При этом злоумышленники часто повреждали капот, раскачивая эмблему до тех пор, пока крепеж не вырвался из металла. Со временем исчезали стали и другие эмблемы, а также шильдики, особенно с иномарок. В Москве к концу 1970-х Mercedes-Benz без фирменной звезды на решетке встречались чаще, чем с ней.

Однако в результате происшествия добычей были колесные колпаки с «Москвичей» и «Победой». Их снимали еще с начала 1950-х, используя обычную отвертку. Владельцы этого дела покупали новые вещи на толкучках, иногда даже выкупая украденное со своей же машины. Без колпака ездить можно было, но вот без плафонов-фонарей - уже опасно. Плафоны крепились простыми винтами, и их тоже быстро снимали. В ответ автолюбители начали использовать самодельные винты без шлицев, которые можно было открутить только специальным инструментом.

В 1980-х годах с ростом числа личных автомобилей и дефицит шин участился в кражи колес. Опытные пары воры снимали их за несколько минут, а хозяин утром гулял со своими машинами по кирпичам. Чтобы защититься, на колеса были установлены секретки — нестандартные болты, которые можно было открутить только специальным переходником. Их производили токари на предприятиях, и это стало целым подпольным бизнесом. Но даже такие меры не всегда спасали: жулики быстро учились обходить новые препятствия и часто выбирали менее защищенные машины.

Не менее востребованными были ветровые стекла, которые в СССР были вечным недостатком. Их снимали за считанные минуты, чтобы усложнить задачу, держателя установили металлические накладки с креплениями из салона. Однако неправильная установка могла привести к повреждению большей части стекла. Еще одной мишенью стали щетки стеклоочистителей - их снимали буквально за секунды, поэтому многие водители предпочитали убирать их даже на стоянках. Летом ездили некоторые совсем без дворников, чтобы не рисковать.

Воровали и наружные зеркала, местами часто ломали крепления, портя кузов. В магазинах появились быстросъемные зеркала, которые можно было легко снять и убрать в салон. В 1990-е годы списки популярных у жуликов деталей расширились: с «Газелей» снимались коробки передач, а с «Москвичей-2141» с двигателями Renault — топливные баки ради бензонасосов. Это отражает общую тенденцию: чем важнее и дороже деталь, тем выше риск ее кражи.

Советское кино часто фиксировало эти реалии на киноленту. В фильме «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика» Бывалый снимает хромированного оленя с «Волги», а в «Небесах обетованных» и «Забытая мелодия для флейты» показаны кражи колес с «Москвичей». Даже в детективе «Ларец Марии Медичи» герой снимает наружное зеркало и собирает его в салоне – и это был не вымысел, а часть повседневной жизни.

Сегодня, несмотря на развитие технологий и появление новых систем защиты, проблема кражи автомобильных деталей не исчезла полностью. Важно помнить, что опыт советских автолюбителей может использоваться и сейчас: нестандартные крепления, съемные элементы и изысканность в деталях по-прежнему актуальны. 

Упомянутые марки: Москвич, ГАЗ, Renault
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