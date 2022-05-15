Какие диски выбрать: кованые, литые или штампованные?
Нередко, выбирая для своего автомобиля новые диски, владельцы задаются вопросом – какой тип выбрать. Эксперты Тарантас Ньюс разобрались в особенностях разных колес, их достоинствах и недостатках.
Штампованные диски
Как правило, такими недорогими колесами оснащают автомобили в базовых комплектациях. Диски изготавливают из металлических прокатных листов, придавая им форму с помощью пресса и сварки. Такие диски отличаются прочностью и пластичностью. Они гнутся, а не трескаются от удара, поэтому легко поддаются реставрации. К недостаткам можно отнести большую массу, которая нагружает подвеску, и невысокий ездовой комфорт. К спорным эстетическим качествам прибавляется риск коррозии. Стальные диски придется регулярно чистить и красить.
Литые диски
В процессе изготовления литых дисков сплав заливается в предварительно подготовленную форму. Технология исключает образование пустот или разрывов между диском и ободом. Это повышает прочность конструкции, делает модель более долговечной. Небольшая масса литых дисков гарантирует плавность хода автомобиля, а интересный дизайн радует глаз. Литые диски отличаются от штампованных повышенной прочностью благодаря включению в алюминиевый сплав титана или магния. Но если уж литой диск погнулся, выправить его будет непросто и дорого.
Кованые диски
Механическая ковка во многом похожа на производство штампованных колес, но в качестве исходного материала используется не листовое железо, а легкосплавные заготовки, обработка которых требует более высоких температур. В итоге, получаются очень прочные диски, при ударе сначала страдает подвеска. Кованые диски на 30% легче литых, они обеспечивают лучшую управляемость автомобиля и плавность хода. Единственный их недостаток – высокая цена.
На чем остановиться?
Эксперты советуют ставить на зиму стальные диски. Стоят они недорого, поэтому при необходимости их можно будет легко отремонтировать или заменить. Литые диски – оптимальный вариант для города с преимущественно хорошими дорогами. Кованые диски подойдут поклонникам быстрой езды.
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