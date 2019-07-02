2 июля 2019, 12:13

Какие дизельные автомобили предпочитают россияне?

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Специалисты выявили самые популярные автомобили с дизельными двигателями на российском авторынке. По итогам первых пяти месяцев текущего года лидером является Mitsubishi Pajero Sport.

Mitsubishi Pajero Sport
Выпускается с 1998 г.
Новый от 2 299 000 до 2 957 000 Р
Отзывов: 9
По данным аналитического агентства «Автостат», в пользу этого внедорожника, работающего на «тяжелом топливе», выбор сделали 3122 человека. На второй позиции расположился Toyota Land Cruiser Prado с результатом 2919 автомобилей, а замыкает тройку лидеров кроссовер Renault Duster – его за отчетный период купили 2314 раз.

На четвертой строчке расположился Hyundai Santa Fe (2195 ед.), а пятым по популярности стал Kia Sorento (2035 ед.). В десятку самых популярных машин с дизелями попали Toyota Land Cruiser 200 (1977 ед.), BMW 5-Series (1787 ед.), BMW Х5 (1633 шт.), Skoda Kodiaq (1633 шт.) и Volkswagen Touareg (1489 шт.).

Всего с января по май 2019 года в России было продано 45 810 новых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Это на 8,3% меньше, чем было продано за первые пять месяцев 2018-го.


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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Mitsubishi Pajero Sport
всем привет подскажите у меня паджеро спорт 2000г.в 3л бензин стоит гбо, начинаю запускать двигатель он заводится обороты подпрыгивают до 3000 когда до 2000 и сразу глохнет подскажи в чем может быть дело диагностика ни чего не показывает
виталий
Покупаем Mitsubishi Pajero Sport на вторичном рынке
Статья не о чем, просто ценники назвал на авто и бла бла. Информативности ноль.
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Какие дизельные автомобили предпочитают россияне?
{{model_859}} По данным аналитического агентства «Автостат», в пользу этого внедорожника, работающего на «тяжелом топливе», выбор сделали 3122 человека. На второй позиции расположился Toyota Land Cruiser Prado с результатом 2919 автомобилей, а замыкает тройку лидеров кроссовер Renault Duster – его за отчетный период купили 2314 раз.На четвертой строчке расположился Hyundai Santa Fe (2195 ед.), а пятым по популярности стал Kia Sorento (2035 ед.). В десятку самых популярных машин с дизелями попали Toyota Land Cruiser 200 (1977 ед.), BMW 5-Series (1787 ед.), BMW Х5 (1633 шт.), Skoda Kodiaq (1633 шт.) и Volkswagen Touareg (1489 шт.).Всего с января по май 2019 года в России было продано 45 810 новых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Это на 8,3% меньше, чем было продано за первые пять месяцев 2018-го.
2019-07-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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