Эти 3 документа инспектор ГАИ не имеет права требовать у водителя при проверке на дороге: сохраните, чтобы не возить лишнее

Какие документы нужно возить в машине, а какие можно оставить дома

При рядовой проверке нужны водительское удостоверение и СТС; полис ОСАГО также необходимо предъявить. Медицинское заключение и ПТС большинству автовладельцев можно оставить дома. Диагностическая карта не требуется для большинства личных легковых машин.

При рядовой проверке нужны водительское удостоверение и СТС; полис ОСАГО также необходимо предъявить. Медицинское заключение и ПТС большинству автовладельцев можно оставить дома. Диагностическая карта не требуется для большинства личных легковых машин.

Проверки на дорогах происходят ежедневно с целью обеспечения безопасности дорожного движения и соблюдения водителями установленных правил. При этом в бардачке автомобиля со временем скапливается множество бумаг, часть которых необходима лишь для отдельных процедур. Возить весь этот архив при каждой поездке нет необходимости.

Медицинское заключение после получения или замены прав обычно уже выполнило свою задачу. Оно понадобится при следующем обмене удостоверений. Исключение - особая отметка в правах, которая обязывает водителя иметь медзаключение при себе. Если такой метки нет, справку можно хранить дома. На всякий случай ее можно сфотографировать и сохранить в смартфоне: если понадобится оригинал, его можно будет принести позже.

ПТС нужен при продаже автомобиля, смене владельца или корректировке учетных данных. В обычной поездке инспектору достаточно СТС, поэтому возить паспорт машины незачем. Его потеря или кража из автомобиля обернется долгим и хлопотным восстановлением. Когда ПТС все же может пригодиться, стоит взять с собой ксерокопию: для большинства ситуаций ее достаточно, а оригинал останется дома в надежном месте.

С диагностической картой правила изменились: раньше талон техосмотра необходимо было возить с собой. Сейчас большинству владельцев личных легковых автомобилей предъявлять карту при рядовой проверке нет необходимости. Если других поводов для вопросов нет, ее отсутствие не мешает общению с инспектором.

Для рядовой проверки достаточно водительского удостоверения и СТС. К ним добавился полис ОСАГО. Вопросы о содержании автомобиля и других документах рассматривались ранее отдельно: в разборе правил об аптечке было разъяснено, когда проверка машины связана с соответствующей процедурой.