Автор: Дарья Климова

10 мая 2026, 18:36

Какие документы обязательно хранить в машине: советы экспертов на 2026 год

Неожиданные риски: почему бумажные документы до сих пор спасают водителей

Эксперты раскрыли, какие бумаги нельзя забывать в автомобиле. Цифровые сервисы не всегда выручают. Проверьте бардачок, чтобы избежать неприятных ситуаций. Подробности - в нашем материале.

В эпоху цифровизации многие водители уверены, что смартфона с приложениями достаточно для любых дорожных ситуаций. Однако специалисты напоминают: отсутствие бумажных документов в салоне может обернуться серьезными проблемами даже в крупных городах. Нестабильная связь и технические сбои способны оставить автомобилиста без доступа к важной информации в самый неподходящий момент.

Главред Quto.ru Максим Ракитин в интервью MoneyTimes, что оригиналы водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства всегда должны быть под рукой. Даже если у вас есть электронные версии в приложении «Госуслуги Авто», инспектор ГИБДД вправе потребовать именно бумажный документ. Это требование остается актуальным и в 2026 году.

Особое внимание уделяется страховке. Несмотря на возможность предъявить электронный полис ОСАГО, эксперты советуют возить с собой распечатанную копию. Причина проста: если телефон разрядится или у инспектора не будет доступа к интернету, проверка может затянуться на часы. Бумажная версия избавит от лишних вопросов и ускорит процесс.

В случае аварии отсутствие связи может стать критическим фактором. Распечатанный бланк извещения о ДТП - единственный способ быстро оформить происшествие без вызова патруля. Юристы подчеркивают: бумажные документы - это не пережиток прошлого, а реальная юридическая защита для водителя.

Что касается добровольного страхования, например КАСКО, здесь требования мягче. Оригинал полиса возить с собой не обязательно, достаточно сохранить его номер или фото в телефоне. Однако для ОСАГО и регистрационных документов бумажные версии остаются обязательными.

Эксперты также советуют не убирать из машины заводскую инструкцию по эксплуатации. Она поможет разобраться в технических нюансах автомобиля, если возникнет нештатная ситуация. Для дальних поездок рекомендуется иметь бумажный дорожный атлас: навигаторы иногда дают сбои, а карта всегда под рукой.

Реформа ОСАГО регулярно меняет детали, но базовый набор документов остается неизменным. Водителям важно помнить: спокойствие на дороге начинается с правильно собранного комплекта бумаг. Поэтому оригинал СТС обязателен, даже если есть электронная версия. Распечатка электронного ОСАГО не обязательна по закону, но крайне желательна. Полис КАСКО можно хранить и в электронном виде. Бумажная карта пригодится, если навигатор перестанет работать.

