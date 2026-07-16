Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

16 июля 2026, 19:00

Какие двигатели легковых авто реально проходят миллион километров и почему это важно

Какие двигатели легковых авто реально проходят миллион километров и почему это важно

От Lexus до Lada: какие автомобили реально проезжают 1 000 000 км

Какие двигатели легковых авто реально проходят миллион километров и почему это важно

В условиях, когда автопроизводители массово переходят на турбомоторы и снижают объемы, вопрос реального ресурса двигателя становится особенно актуальным. Какие модели способны преодолеть миллион километров и что влияет на их долговечность - разбор с примерами и экспертными мнениями.

В условиях, когда автопроизводители массово переходят на турбомоторы и снижают объемы, вопрос реального ресурса двигателя становится особенно актуальным. Какие модели способны преодолеть миллион километров и что влияет на их долговечность - разбор с примерами и экспертными мнениями.

В последние годы автопроизводители всё чаще делают ставку на турбонаддув и уменьшение объёма двигателей, что вызывает вопросы о реальном ресурсе современных моторов. Тем не менее на дорогах встречаются автомобили, которые преодолели миллион километров и продолжают работать. Это не просто редкие исключения, а результат сочетания инженерных решений, качественного обслуживания и удачи.

Ярким примером служит Lexus LS 400 с 4,0-литровым V8 Toyota 1UZ‑FE. Этот мотор прославился благодаря своей «избыточной прочности»: стальной коленвал, усиленный блок цилиндров и шесть опорных подшипников — решения, которые обычно встречаются в спортивных двигателях. Американский журналист приобрёл такой седан с пробегом почти 900 тысяч миль и довёл его до 999 999 миль, что эквивалентно примерно 1,6 миллиона километров. За всё время эксплуатации двигатель не вскрывался, что подтверждает его уникальную надёжность.

Не менее впечатляющие результаты показала Honda Accord четвёртого поколения с мотором F22A объёмом 2,2 литра. Владелец из США проехал на этой машине более полутора миллионов километров, просто регулярно меняя технические жидкости. Ещё один Accord 1994 года сумел преодолеть миллион миль, что подчёркивает стабильность японской инженерии.

Среди современных моделей выделяется Toyota Tundra 2007 года с 5,7-литровым двигателем 3UR‑FE. Владелец этого пикапа проехал свыше миллиона миль, сохранив оригинальные двигатель и коробку передач. Такой результат объясняется не только качеством сборки, но и внимательным отношением к обслуживанию.

В дизельном сегменте абсолютным рекордсменом считается Mercedes‑Benz OM616, установленный на Mercedes 240D 1981 года. Владелец утверждает, что автомобиль прошёл почти 2 миллиона километров, а ключ к успеху — простая конструкция с чугунным блоком и механическим ТНВД. Масло менялось каждые 5000 километров, что позволило избежать серьёзных поломок.

Среди тяжёлых пикапов выделяется Dodge Ram 2500 с 5,9-литровым Cummins 6BT. Один из владельцев, работая в доставке, проехал на нём 1,7 миллиона миль. Этот мотор известен своей чугунной основой и минимальным количеством электроники, что делает его практически неубиваемым.

BMW также не осталась в стороне: рядные «шестёрки» M30, M50 и турбодизель M57 доказали свою выносливость. Например, BMW 325i 1990 года с мотором M20 прошёл миллион километров на стендовых испытаниях Mobil Oil, выдержав регулярную замену масла каждые 12 тысяч километров.

Американский Chevrolet Silverado 1991 года с V8 Small Block тоже вошёл в историю: пикап, который использовался для буксировки тяжёлых прицепов, к 2008 году преодолел 1,5 миллиона километров.

Интересно, что в XXI веке в этот список попала Hyundai Elantra 2013 года. Техасская курьерша ежедневно проезжала около 1000 километров и за пять лет накопила полтора миллиона километров. Производитель подтвердил достижение и подарил ей новый автомобиль.

В России тоже есть свои рекордсмены: Lada Priora 2012 года прошла почти миллион километров, хотя двигатель дважды подвергался капитальному ремонту. Это подтверждает, что даже самая удачная конструкция требует не только ухода, но и определённой доли везения.

Стоит отметить, что в мире «миллионников» встречаются не только японские и немецкие модели. Например, недавно на российском рынке появилась обновлённая версия Mitsubishi Delica D:5 с дизельным мотором и полным приводом — универсальный минивэн, который, по мнению экспертов, может стать новым долгожителем для семей и путешественников. Подробнее о его особенностях можно узнать в соответствующем материале о запуске Mitsubishi Delica D:5 в России.

Упомянутые модели: Lexus LS (от 5 453 000 Р), Toyota Tundra, Honda Accord, Hyundai Elantra (от 894 900 Р), Chevrolet Silverado
Упомянутые марки: Lexus, Toyota, Honda, Hyundai, Chevrolet, BMW, Mercedes
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