FAW Bestune NAT - лидер таксопарков: почему выбирают именно его

Какие электромобили чаще всего используют в такси Петербурга в 2026 году

В Санкт-Петербурге стремительно растет число электромобилей в такси, и новые данные раскрывают неожиданные лидеры рынка. Какие модели оказались в топе, почему их выбирают чаще других и что это значит для пассажиров и водителей - рассказываем в материале. Не все автомобили из списка доступны для покупки, а некоторые только недавно появились на рынке.

В Санкт-Петербурге стремительно растет число электромобилей в такси, и новые данные раскрывают неожиданные лидеры рынка. Какие модели оказались в топе, почему их выбирают чаще других и что это значит для пассажиров и водителей - рассказываем в материале. Не все автомобили из списка доступны для покупки, а некоторые только недавно появились на рынке.

В последние годы рынок такси в Санкт-Петербурге переживает заметные перемены: электромобили все активнее вытесняют традиционные бензиновые и дизельные машины. По данным AutoRun SPb, на начало 2026 года в городских таксопарках официально зарегистрировано 435 электрокаров. Причем почти 91% этого парка приходится всего на три модели - FAW Bestune NAT, UMO 5 и Evolute i-Pro.

FAW Bestune NAT уверенно занимает первое место по числу автомобилей в такси - 269 машин. За ним следует UMO 5 с 65 экземплярами, а замыкает тройку Evolute i-Pro, которых насчитывается 60. Эти модели стали своеобразным стандартом для перевозчиков, что связано не только с их техническими характеристиками, но и с доступностью сервисного обслуживания и запасных частей.

В пятерку самых востребованных электромобилей для такси в Петербурге также вошли BYD Qin и Tesla Model 3. Однако, как отмечают специалисты, из этого списка только UMO 5 официально продается в России на данный момент. Этот электрокар выпускается на заводе «Москвич» и недавно дебютировал на отечественном рынке, что позволило таксопаркам оперативно пополнить автопарк новыми машинами.

Интересно, что несмотря на популярность FAW Bestune NAT и Evolute i-Pro, их официальные поставки в Россию сейчас ограничены. Это создает определенные сложности для владельцев такси, которые вынуждены искать альтернативные пути приобретения и обслуживания этих автомобилей. Тем не менее, спрос на электромобили продолжает расти, что подтверждает и статистика городского Комитета по транспорту.

По мнению экспертов, выбор электрокаров для такси определяется не только экономией на топливе, но и требованиями к надежности, вместимости и простоте эксплуатации. В условиях мегаполиса важную роль играет запас хода и возможность быстрой зарядки, а также наличие развитой инфраструктуры для обслуживания электромобилей.

Напомним, FAW - крупный китайский автоконцерн, который активно развивает направление электромобилей и гибридов. Модель Bestune NAT изначально проектировалась для коммерческого использования, в том числе для такси, что объясняет ее популярность среди перевозчиков. UMO 5 - новинка российского рынка, выпускаемая на мощностях завода «Москвич» в Москве. Evolute i-Pro - отечественный электрокар, который также ориентирован на корпоративных клиентов и таксопарки. Tesla Model 3 и BYD Qin - представители международных брендов, которые пользуются спросом у частных перевозчиков, несмотря на ограниченную официальную поддержку в России.

Судя по имеющимся данным, тенденция к увеличению числа электромобилей в такси Санкт-Петербурга сохранится и в ближайшие годы. Это связано как с ужесточением экологических требований, так и с экономическими преимуществами эксплуатации электрокаров. Однако, отсутствие широкого выбора официально доступных моделей может стать сдерживающим фактором для дальнейшего роста сегмента.