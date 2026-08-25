FAW Bestune NAT - лидер таксопарков: почему выбирают именно его

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дмитрий Новиков

25 августа 2026, 15:55

Какие электромобили чаще всего используют в такси Петербурга в 2026 году

Какие электромобили чаще всего используют в такси Петербурга в 2026 году

FAW Bestune NAT - лидер таксопарков: почему выбирают именно его

Какие электромобили чаще всего используют в такси Петербурга в 2026 году

В Санкт-Петербурге стремительно растет число электромобилей в такси, и новые данные раскрывают неожиданные лидеры рынка. Какие модели оказались в топе, почему их выбирают чаще других и что это значит для пассажиров и водителей - рассказываем в материале. Не все автомобили из списка доступны для покупки, а некоторые только недавно появились на рынке.

В Санкт-Петербурге стремительно растет число электромобилей в такси, и новые данные раскрывают неожиданные лидеры рынка. Какие модели оказались в топе, почему их выбирают чаще других и что это значит для пассажиров и водителей - рассказываем в материале. Не все автомобили из списка доступны для покупки, а некоторые только недавно появились на рынке.

В последние годы рынок такси в Санкт-Петербурге переживает заметные перемены: электромобили все активнее вытесняют традиционные бензиновые и дизельные машины. По данным AutoRun SPb, на начало 2026 года в городских таксопарках официально зарегистрировано 435 электрокаров. Причем почти 91% этого парка приходится всего на три модели - FAW Bestune NAT, UMO 5 и Evolute i-Pro.

FAW Bestune NAT уверенно занимает первое место по числу автомобилей в такси - 269 машин. За ним следует UMO 5 с 65 экземплярами, а замыкает тройку Evolute i-Pro, которых насчитывается 60. Эти модели стали своеобразным стандартом для перевозчиков, что связано не только с их техническими характеристиками, но и с доступностью сервисного обслуживания и запасных частей.

В пятерку самых востребованных электромобилей для такси в Петербурге также вошли BYD Qin и Tesla Model 3. Однако, как отмечают специалисты, из этого списка только UMO 5 официально продается в России на данный момент. Этот электрокар выпускается на заводе «Москвич» и недавно дебютировал на отечественном рынке, что позволило таксопаркам оперативно пополнить автопарк новыми машинами.

Интересно, что несмотря на популярность FAW Bestune NAT и Evolute i-Pro, их официальные поставки в Россию сейчас ограничены. Это создает определенные сложности для владельцев такси, которые вынуждены искать альтернативные пути приобретения и обслуживания этих автомобилей. Тем не менее, спрос на электромобили продолжает расти, что подтверждает и статистика городского Комитета по транспорту.

По мнению экспертов, выбор электрокаров для такси определяется не только экономией на топливе, но и требованиями к надежности, вместимости и простоте эксплуатации. В условиях мегаполиса важную роль играет запас хода и возможность быстрой зарядки, а также наличие развитой инфраструктуры для обслуживания электромобилей.

Напомним, FAW - крупный китайский автоконцерн, который активно развивает направление электромобилей и гибридов. Модель Bestune NAT изначально проектировалась для коммерческого использования, в том числе для такси, что объясняет ее популярность среди перевозчиков. UMO 5 - новинка российского рынка, выпускаемая на мощностях завода «Москвич» в Москве. Evolute i-Pro - отечественный электрокар, который также ориентирован на корпоративных клиентов и таксопарки. Tesla Model 3 и BYD Qin - представители международных брендов, которые пользуются спросом у частных перевозчиков, несмотря на ограниченную официальную поддержку в России.

Судя по имеющимся данным, тенденция к увеличению числа электромобилей в такси Санкт-Петербурга сохранится и в ближайшие годы. Это связано как с ужесточением экологических требований, так и с экономическими преимуществами эксплуатации электрокаров. Однако, отсутствие широкого выбора официально доступных моделей может стать сдерживающим фактором для дальнейшего роста сегмента.

Упомянутые модели: FAW Bestune NAT, Evolute I-Pro, BYD Qin , Tesla Model 3 (от 3 800 000 Р)
Упомянутые марки: FAW, Evolute, BYD, Tesla , Москвич
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы ФАВ, Эволют, Бид, Тесла, Moskvich

Похожие материалы ФАВ, Эволют, Бид, Тесла, Moskvich

LADA Azimut может стать хитом рынка при правильной цене и поддержке
Avatr 07 выходит на рынок РФ: гибридный кроссовер получил ОТТС и готов к старту
Nissan Leaf 2026: новая генерация электрокара с акцентом на дальность и комфорт
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
Грузовые
Isuzu Forward и еще 33 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
город Орёл Республика Татарстан Саранск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться