Будущее на пороге: что удивит водителей в ближайшие годы

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

3 января 2026, 18:35

Как электромобили и кроссоверы изменят рынок в 2026 году и что ждать дальше

Как электромобили и кроссоверы изменят рынок в 2026 году и что ждать дальше

Будущее на пороге: что удивит водителей в ближайшие годы

Как электромобили и кроссоверы изменят рынок в 2026 году и что ждать дальше

Автомобильный рынок пережил год полной неопределенности. Прогнозы на 2026 год вызывают вопросы. Электромобили и новые технологии меняют правила игры. Какие сюрпризы готовит индустрия? Читайте, чтобы узнать больше.

Автомобильный рынок пережил год полной неопределенности. Прогнозы на 2026 год вызывают вопросы. Электромобили и новые технологии меняют правила игры. Какие сюрпризы готовит индустрия? Читайте, чтобы узнать больше.

Еще год назад построение прогнозов для автомобильного рынка казалось бесполезным занятием из-за слишком резких и непредсказуемых изменений. Прошедший 2025-й год подтвердил эту мысль, оказавшись не менее изменчивым, чем ожидалось. Однако именно это подстегнуло вновь взглянуть на будущее и понять, что ждет отрасль в 2026 году и далее.

Прошедший период стал настоящим испытанием. Производители, дилеры и покупатели оказались в условиях, когда привычные правила перестали работать, особенно на фоне быстрого роста интереса к электромобилям и новым технологиям. Если еще недавно электрические легковушки и кроссоверы были экзотикой, то теперь они уверенно занимают все больше места на дорогах.

В 2026 году электромобили окончательно перестанут быть диковинкой. Крупные автоконцерны уже не просто экспериментируют, а внедряют в массовое производство электрические модели, включая не только легковые автомобили, но и грузовики, внедорожники и пикапы. Конкуренция между брендами обостряется, и каждый старается предлагать что-то уникальное: акцент делается на запасе хода, скорости зарядки или необычном дизайне.

Параллельно меняется отношение покупателей. Недоверие к электромобилям уступает место готовности пересесть на электротягу. Причины разнятся: усталость от роста цен на топливо, желание быть в тренде или поиск более экологичного варианта. Впрочем, скептики по-прежнему сомневаются в надежности новых технологий.

Важным аспектом остается развитие зарядной инфраструктуры. В крупных городах электрозаправки уже стали обычным делом, но в регионах ситуация далека от идеала. Однако и здесь наблюдается прогресс благодаря инвестициям властей и частных компаний в строительство новых станций, а также предложениям производителей автомобилей по быстрой зарядке.

Не стоит забывать и о грузовом транспорте. Электрические грузовики и фургоны постепенно завоевывают рынок, и хотя их доля пока невелика, эксперты уверены в скорых изменениях. Это особенно актуально для логистики, где экологические требования ужесточаются.

В целом, 2026 год обещает стать переломным. Электромобили перестают быть уделом энтузиастов и становятся частью повседневной жизни. Производители адаптируются к новым реалиям, а покупатели пересматривают привычки. Остается наблюдать, какие сюрпризы преподнесет рынок в ближайшие годы.

Упомянутые марки: Tesla , BYD, Volkswagen, Hyundai, KIA, BMW, Mercedes, Nissan, Ford, Chery
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тесла, Бид, Фольксваген, Хендай, Киа, БМВ, Мерседес, Ниссан, Форд, Чери

Похожие материалы Тесла, Бид, Фольксваген, Хендай, Киа, БМВ, Мерседес, Ниссан, Форд, Чери

FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Кабриолеты и родстеры
Bristol Speedster и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Абакан Воронежская область Барнаул
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться