Можно ли водить электромотоцикл без прав — разбор закона

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

16 августа 2026, 08:16

Какие электромотоциклы требуют права: важные параметры и штрафы за нарушение

Какие электромотоциклы требуют права: важные параметры и штрафы за нарушение

Можно ли водить электромотоцикл без прав — разбор закона

Какие электромотоциклы требуют права: важные параметры и штрафы за нарушение

В 2026 году популярность электромотоциклов в России продолжает расти, но не все владельцы знают, когда для управления этим транспортом необходимы водительские права. Разбираемся, какие параметры техники определяют требования закона и чем грозит их нарушение.

В 2026 году популярность электромотоциклов в России продолжает расти, но не все владельцы знают, когда для управления этим транспортом необходимы водительские права. Разбираемся, какие параметры техники определяют требования закона и чем грозит их нарушение.

В последние годы электромотоциклы становятся всё более популярными на российских дорогах. Однако вместе с ростом их числа появляется всё больше вопросов о правилах эксплуатации. Особенно остро стоит тема водительских прав: не все владельцы понимают, когда удостоверение действительно необходимо, а когда можно обойтись без него. Всё зависит от технических характеристик конкретной модели.

Если электромотоцикл оснащён двигателем мощностью не более 250 Вт и не развивает скорость выше 25 км/ч, по закону он приравнивается к велосипеду. В этом случае водительское удостоверение не требуется, и передвигаться на таком транспорте можно свободно. Однако стоит превысить хотя бы один из этих параметров — мощность или скорость — и транспортное средство автоматически подпадает под другие правила.

Когда мощность двигателя превышает 250 Вт или максимальная скорость больше 25 км/ч, электромотоцикл считается мопедом или полноценным мотоциклом. Здесь права уже нужны. Категория зависит от характеристик: для моделей мощностью от 250 Вт до 4 кВт и скоростью до 50 км/ч требуется категория «М», для более мощных — подкатегория «А1» (до 11 кВт и до 90 км/ч), а для самых быстрых и мощных — категория «А».

Даже если у вас есть нужная категория, ездить без прав на дорогах общего пользования запрещено. Исключение — частная территория, закрытая площадка или специальный трек, где Правила дорожного движения не действуют. Во всех остальных случаях инспектор ГИБДД может выписать штраф от 5 000 до 15 000 рублей. Кроме того, транспорт могут отправить на штрафстоянку до устранения нарушения. Если владелец сознательно передал управление человеку без прав, штраф для него составит 30 000 рублей.

Перед поездкой стоит внимательно изучить документы на электромотоцикл — ПТС или выписку из ОТТС. Именно там указаны мощность и максимальная скорость, которые определяют, нужны ли права. Не стоит полагаться только на слова продавца: иногда характеристики занижают, что может привести к спору с инспектором. В России всё чаще проводят проверки электромотоциклов на соответствие заявленным параметрам, а штрафы за отсутствие прав становятся серьёзной проблемой для владельцев. Аналогичные требования действуют и для мопедов, а вот электросамокаты с меньшей мощностью пока остаются вне жёсткого регулирования. Важно помнить, что соблюдение правил не только избавляет от штрафов, но и повышает безопасность на дороге.

Ранее 110km писал о том, сколько на самом деле служат моторы Lada Granta: реальные цифры и нюансы эксплуатации.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Китай против Японии: битва за сердце байкера — кто побеждает в 2026 году?
Tenet T8 обновился: голосовое управление, новые версии и доработки для России
Дачная перевозка: как не превысить допустимую нагрузку на крышу авто
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
C Premium
Citroen DS4 и еще 6 моделей
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Иваново Московская область Мурманск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться