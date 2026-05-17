Удивительные технологии в самой бюджетной «Ладе» - что скрыто под капотом

Какие электронные системы делают LADA Granta настоящим компьютером на колесах

В LADA Granta внедрено множество электронных модулей. Они отвечают за комфорт и безопасность. Узнайте, как технологии меняют привычный автомобиль. Откройте для себя новые возможности.

Сегодня даже доступные автомобили становятся все более технологичными. LADA Granta - яркий пример того, как современные электронные системы проникают в массовые модели, превращая их в настоящие «компьютеры на колесах», рассказали в официальном телеграм-канале Поладим с Lada.

В основе всей электроники Granta лежит контроллер двигателя. Этот модуль регулирует подачу топлива и воздуха, следит за работой мотора в различных режимах. От его корректной работы зависит не только запуск и динамика, но и расход топлива, а также экологические параметры машины.

Однако на одном блоке дело не заканчивается. С каждым новым поколением Granta получает дополнительные электронные модули. Например, климатическая система управляется отдельным блоком, который поддерживает комфортную температуру и регулирует потоки воздуха в салоне. Мультимедийная система также имеет свой модуль - он объединяет функции навигации, телефона, камеры заднего вида и управления настройками автомобиля.

В автомобиле предусмотрены электронные решения для центрального замка, электропривода зеркал, подогрева сидений и обогрева лобового стекла. Все эти системы делают повседневную эксплуатацию более удобной.

Особое внимание уделено безопасности. За работу антиблокировочной системы тормозов (ABS) отвечает отдельный электронный блок, который помогает сохранить контроль над автомобилем при резком торможении. Еще один модуль отвечает за срабатывание фронтальных подушек безопасности - он реагирует за доли секунды при аварии.

Важной частью оснащения стала система ЭРА-ГЛОНАСС с собственным блоком управления и резервной батареей. Кроме того, в Granta используются электронный усилитель рулевого управления, бортовой компьютер и парктроник.

Комплектации Granta заметно различаются по уровню оснащения. Более дорогие версии могут похвастаться климатической системой, круиз-контролем, камерой заднего вида, мультимедийной системой LADA EnjoY Pro и датчиками парковки.

Стоимость седана LADA Granta по официальным прайс-листам АвтоВАЗа составляет от 850 000 до 1 290 000 рублей. Лифтбек стоит от 1 017 000 до 1 324 000 рублей, Granta Cross - от 1 196 000 до 1 371 000 рублей, а Granta Active Cross - от 1 206 000 до 1 391 000 рублей.

В линейке также есть специальные и коммерческие версии. Учебная Granta с дополнительными педалями и кондиционером стоит 1 100 000 рублей, бортовая - от 1 453 100 до 1 486 100 рублей, а фургон - от 1 504 100 до 1 886 100 рублей.

Часть автомобилей прошлых лет выпуска будет бесплатно дооснащена системой ЭРА-ГЛОНАСС. Это позволит повысить уровень безопасности и соответствовать современным требованиям.

В компании подчеркивают, что LADA Granta рассчитана на широкий круг водителей и различные сценарии эксплуатации. Модель остается одной из самых востребованных на российском рынке благодаря сочетанию технологий, доступности и разнообразия комплектаций.