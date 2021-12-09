Какие есть категории «прав»
Категории «A», «B», «C» и «D» имеют свои «упрощённые версии», которые обозначаются той же буквой, но с добавлением цифры «1». Обучение на такие транспортные средства чуть легче и дешевле, а в случае с мотоциклами «упрощённая» категория выдаётся ещё и с 16 лет. Но «единички» имеют ограничения. А вот получая права «нормальной» категории, водитель автоматически получает и упрощённую.
Категория «M»
Мопеды, скутеры, мокики, лёгкие трициклы, лёгкие квадрициклы. Объём двигателя таких ТС должен не превышать 50 кубических сантиметров, а мощность – 50 л/с. Можно получить с 16 лет. Автоматом присваивается водителю при получении любых других прав. То есть, получив права на легковушку, можно управлять и мопедом.
Категория «A1»
Мотоциклы и мотороллеры с объёмом движка не более 125 кубиков и мощностью не более 11 киловатт (это около 15 л.с.). Так же можно получить в 16 лет.
Категория «A»
Все мотоциклы и мотороллеры. В отличие от A1, открывается только в 18 лет. Примечательно, что мотовездеходы (ATV) по мнению российских законодателей относятся к совсем другой технике – лёгким тракторам, и для них нужно другое удостоверение машиниста-тракториста.
Категория «B1»
Довольно экзотичная техника. Так называемые трициклы и квадрициклы автомобильного типа. Грубо говоря – это такие небольшие трёх- или четырёхколёсные машинки. Эта категория открывается в 18 лет. По факту мало кто занимается её открытием, все берут просто категорию «B», позволяющую ездить на обычных авто.
Категория «B»
Самая популярная категория. В неё входят легковые автомобили с максимальной массой не более 3,5 тонн и числом мест (не считая водительского) не более 8. Лёгкие грузовики и маленькие микроавтобусы, удовлетворяющие этим требованиям, тоже относятся к «B». Также обладатель категории может управлять легковушкой с прицепом. Но разрешённая масса прицепа должна быть не более 750 кг и не должна превышать массу ненагруженного автомобиля, а суммарный вес всего «состава» тоже должен вписываться в 3,5 тонны. Права категории «B» выдаются в 18 лет.
Категория «C»
ТС с разрешённой массой более 3,5 тонн и не относящиеся к категории «D», то есть имеющие менее 8 пассажирских мест. В общем, грузовики. Можно управлять и грузовиком с лёгким прицепом – с максималкой не более 750 кг. Выдаётся с 18 лет.
Категория «C1»
ТС с разрешённой массой более 3,5, но менее 7,5 тонн. «Средние» грузовики, в том числе с таким же нетяжёлым прицепом. Открывается в 18 лет.
Категория «D»
Автобусы. То есть транспортные средства, которые имеют более 8 мест, не считая водительского. К автобусу разрешается цеплять прицеп со всё той же максимальной массой 750 кг. Выдаётся позже остальных: в 21 год.
Категория «D1»
Небольшие автобусы: с числом пассажирских мест от 8 и до 16. Прицеп – тот же: 750 кг. Как и «D» открывается в 21 год.
«Прицепные» категории
Если вам нужно возить прицеп больший, чем позволяют категории «B», «C» или «D», то следует открыть особую категорию – «BE», «CE» или «DE» соответственно. Чтобы сделать это, необходимо иметь опыт управления теми или иными ТС (то есть, саму нужную категорию) в течение как минимум 1 года. Кстати, автобусы с «гармошкой» относятся именно к «DE».
Есть также и категории «C1E» и «D1E». Они позволяют использовать с прицепами, соответственно, небольшие грузовики и автобусы. При этом, максимальная разрешённая масса прицепа не должна превышать ненагруженную массу машин, а суммарный их вес ограничивается 12 тоннами. Кроме того, к «D1E» не относят прицепы для перевозки пассажиров (те же «гармошки»), независимо от их веса.
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