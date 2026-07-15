ПНе просто красота: как АвтоВАЗ гарантирует, что краска на Lada выдержит суровый климат

15 июля 2026, 09:10
Какие этапы контроля окраски кузова внедрил АвтоВАЗ на Lada в 2026 году
Какие этапы контроля окраски кузова внедрил АвтоВАЗ на Lada в 2026 году
АвтоВАЗ впервые подробно показал, как на заводе контролируют качество окраски кузовов Lada. Мало кто знает, что процесс включает не только визуальный осмотр, но и сложные приборные тесты. Какие нюансы могут повлиять на долговечность покрытия и что это значит для владельцев - объясняем, почему сейчас к этому приковано особое внимание.
Для российских автомобилистов вопрос качества лакокрасочного покрытия остается одним из ключевых при выборе новой машины. Особенно это актуально в условиях сурового климата и постоянных перепадов температур, когда даже незначительные дефекты могут привести к преждевременной коррозии кузова. Именно поэтому АвтоВАЗ решил раскрыть детали своей системы контроля окраски автомобилей Lada, чтобы показать, как на практике обеспечивается долговечность и внешний вид новых моделей.
Как сообщает Autonews, на предприятии внедрена многоступенчатая схема проверки, охватывающая каждый этап подготовки кузова к покраске и сам процесс нанесения материалов. В первую очередь все кузова проходят тщательный визуальный и тактильный осмотр. Это позволяет выявить даже мелкие неровности или дефекты, которые могут быть незаметны на первый взгляд, но в дальнейшем приведут к проблемам с покрытием.
Далее каждый пятый кузов подвергается углубленной инспекции. Здесь специалисты не только оценивают качество самой краски, но и проверяют, насколько правильно нанесены мастика и шумоизоляционные материалы. Такой подход позволяет минимизировать риск появления сколов и трещин, а также обеспечивает дополнительную защиту от шума и влаги.
Особое внимание уделяется инструментальному контролю. Для измерения толщины лакокрасочного слоя используется ультразвуковой толщиномер - прибор, который позволяет с высокой точностью определить, соответствует ли покрытие заводским стандартам. Помимо этого, проводится оценка шагрени - характерной текстуры поверхности, которая должна быть равномерной и соответствовать эталону для каждой модели.
Еще один важный этап - проверка оттенка. Для этого применяется специальное оборудование, позволяющее сравнить цвет кузова с фирменными стандартами Lada. Если оттенок хоть немного отличается от эталона, кузов отправляют на доработку. Такой подход помогает избежать ситуации, когда детали одной машины отличаются по цвету, что часто раздражает владельцев.
Стоит отметить, что недавно АвтоВАЗ завершил полный цикл испытаний новых лакокрасочных материалов для кроссовера Lada Azimut. По итогам тестов краска показала устойчивость к ударам, истиранию, ультрафиолету и воздействию кислот. В палитре модели - восемь оттенков, что расширяет выбор для покупателей и позволяет подобрать машину под свой вкус.
Интересно, что современные методы контроля на АвтоВАЗе не ограничиваются только окраской. Например, для выявления скрытых дефектов деталей используется рентген-контроль, о чем недавно рассказывалось в материале о новых технологиях завода - подробности о рентген-диагностике деталей Lada позволяют понять, насколько комплексно подходит производитель к обеспечению качества.
В целом, внедрение многоуровневой системы контроля окраски на АвтоВАЗе может указывать на стремление компании повысить доверие к отечественным автомобилям и снизить количество рекламаций по кузовным дефектам. Для справки: по данным отраслевых исследований, именно проблемы с лакокрасочным покрытием чаще всего становятся причиной обращения в сервис в первые годы эксплуатации. Теперь, когда контроль стал более строгим, владельцы Lada могут рассчитывать на более стабильное качество и меньшие затраты на устранение дефектов в будущем.
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