Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Дарья Климова

22 июля 2026, 08:25

Какие этапы контроля проходят новые Lada на заводе АвтоВАЗ перед продажей

Какие этапы контроля проходят новые Lada на заводе АвтоВАЗ перед продажей

От чекменов до водяного теста: раскрываем секретные этапы финального контроля на АвтоВАЗе

Какие этапы контроля проходят новые Lada на заводе АвтоВАЗ перед продажей

АвтоВАЗ впервые подробно описал, как именно тестируют каждую Lada перед отправкой дилерам. Мало кто знает, что на конвейере задействованы десятки операций: от автоматической заправки жидкостей до испытаний водой и сверки комплектации. Что грозит, если пропустить хотя бы один этап - объяснил специалист. Сейчас это особенно актуально на фоне роста спроса на отечественные автомобили.

АвтоВАЗ впервые подробно описал, как именно тестируют каждую Lada перед отправкой дилерам. Мало кто знает, что на конвейере задействованы десятки операций: от автоматической заправки жидкостей до испытаний водой и сверки комплектации. Что грозит, если пропустить хотя бы один этап - объяснил специалист. Сейчас это особенно актуально на фоне роста спроса на отечественные автомобили.

Для российских автомобилистов, выбирающих новые машины, вопрос качества сборки и проверки становится все более актуальным. На фоне увеличения продаж отечественных моделей АвтоВАЗ решил раскрыть детали финального контроля Lada - и это может изменить отношение к бренду даже у скептиков.

Как сообщает Autonews, на главном конвейере АвтоВАЗа внедрена многоуровневая система контроля. Каждый автомобиль проходит через руки так называемых чекменов - специалистов, которые оценивают более 35 параметров. Они не просто смотрят, а буквально ощупывают детали: от крепления колесных болтов до состояния лакокрасочного покрытия. Такой подход позволяет выявить даже мелкие недочеты, которые могут быть незаметны на первый взгляд.

После визуального и тактильного осмотра наступает этап программирования. Здесь ключи синхронизируются с электроникой, прошивается система ABS, а все электронные компоненты связываются с центральным блоком управления. На завершающей стадии специалисты проверяют работу люка бензобака, центрального замка и зажигания - чтобы исключить любые сбои при эксплуатации.

Особое внимание уделяется заправке рабочих жидкостей. Этот процесс полностью автоматизирован: тормозная и охлаждающая жидкости, а также фреон для кондиционера поступают в систему только после того, как три роботизированные кареты проверят герметичность всех магистралей. Это снижает риск протечек и гарантирует стабильную работу агрегатов.

Перед тем как автомобиль попадет к покупателю, его ждут динамические испытания. После регулировки света и углов установки колес машина отправляется в специальную камеру, где водитель разгоняет ее до 90 км/ч, включая все электронные нагрузки. Затем отдельно тестируется тормозное усилие на передней и задней осях - это позволяет выявить возможные проблемы с тормозной системой еще до передачи авто клиенту.

Контроль лакокрасочного покрытия проводится в световом тоннеле. На каждом из десяти участков мастер ищет дефекты в своей зоне: багажник, капот, боковины, интерьер и моторный отсек. Такой подход позволяет не пропустить даже минимальные изъяны, которые могут повлиять на долговечность кузова.

Один из самых необычных этапов - проверка на герметичность. Автомобиль отправляют на трек, где он проводит от 9 до 15 минут: специалисты оценивают возврат руля, посторонние шумы на гравии, работу подвески на «змейке» и светотехнику. После этого на кузов выливают 350 литров воды под разными углами, чтобы убедиться в герметичности дверей, стекол, салона и багажника. Это особенно важно для российских условий, где перепады температуры и осадки могут быстро выявить слабые места.

Финальный этап - сверка комплектации. Здесь проверяют не только рулевое колесо, сиденья и колеса, но и номер двигателя. Все предыдущие проверки должны быть отмечены как успешные - только после этого автомобиль получает финальный штамп и отправляется в продажу.

Интересно, что подобная многоступенчатая система контроля качества встречается не у всех автопроизводителей. По имеющимся данным, некоторые зарубежные бренды ограничиваются выборочной проверкой, что может привести к появлению дефектов уже у конечного потребителя. В то же время, как показал опыт Mercedes-Benz с их обновленным Maybach GLS 680, внедрение новых стандартов контроля и технологий способно повысить доверие к марке - подробнее о таких инновациях можно узнать в материале о премиальных технологиях в автопроме.

В заключение стоит отметить: для покупателей Lada прозрачность и тщательность проверки становятся дополнительным аргументом в пользу выбора отечественного автомобиля. По информации Autonews, внедрение автоматизированных процессов и многоуровневого контроля позволяет снизить количество гарантийных обращений и повысить общий уровень доверия к продукции АвтоВАЗа. В условиях растущей конкуренции на рынке такие меры выглядят как необходимый шаг для удержания позиций и привлечения новых клиентов.

Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
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