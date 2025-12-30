Список моделей, которые не подорожают после реформы — что выбрать и где искать

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

30 декабря 2025, 14:33

Какие европейские автомобили с мощностью до 160 л.с. останутся с льготным утильсбором в 2026 году

В 2026 году рынок параллельного импорта в России ждет перемены. Новые правила утильсбора затронут только машины до 160 л.с. Какие европейские модели еще можно купить по льготной ставке? Подробности - в нашем материале.

В ближайшие годы российский рынок параллельного импорта автомобилей столкнется с заметными изменениями. Причиной тому станет реформа утилизационного сбора, которая вступит в силу с декабря 2025 года. Как сообщает Autonews, теперь льготные условия при ввозе легковых машин из-за рубежа сохранятся только для автомобилей с мощностью двигателя не выше 160 л.с. Все остальные транспортные средства будут облагаться по коммерческим ставкам, что неизбежно скажется на их стоимости.

Эксперты отмечают, что уже сейчас структура рынка начинает меняться. Все больше дилеров делают ставку на модели, которые попадают под новые требования. В результате ассортимент европейских автомобилей с мощностью до 160 л.с. заметно расширился, а покупатели получили возможность выбрать из нескольких интересных вариантов.

Одной из таких моделей стал Audi Q2 L. Этот кроссовер с 1,5-литровым мотором на 160 л.с. и передним приводом теперь доступен в России, хотя и поставляется не из Европы, а из Китая. Обновленная версия уже появилась в продаже в московских автосалонах, а цена стартует от 4,45 млн рублей. В Китае рестайлинговый Q2 L продается с конца лета 2025 года, и теперь он добрался и до российских покупателей.

Еще один популярный вариант - Skoda Karoq. Автомобиль оснащен 1,4-литровым двигателем мощностью 150 л.с. и шестиступенчатым автоматом. В России можно найти как обновленные версии казахстанской сборки, так и дорестайлинговые модели, которые обойдутся дешевле примерно на миллион рублей. В старших комплектациях Karoq предлагает широкий набор опций, что делает его привлекательным для тех, кто ищет комфорт и экономию.

Volkswagen Tharu - еще один представитель европейских брендов, который попал под действие льготного утильсбора. Кроссовер с 1,5-литровым мотором на 160 л.с. и роботизированной коробкой передач поступил в продажу в конце 2025 года. Среди особенностей - двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камера заднего вида и панорамная крыша. Стоимость начинается от 3,4 млн рублей.

В сегменте лифтбеков выделяется Skoda Superb. Модель 2025 года выпускается с 1,4-литровым двигателем на 150 л.с. и семиступенчатым «роботом». В России доступны разные комплектации, но двигатель всегда один - это упрощает выбор. Самая доступная версия Luxury оснащена камерой заднего вида, парктрониками, цифровой приборной панелью и подогревом всех сидений. Поставки осуществляются из Китая, а цена стартует от 3,3 млн рублей.

Не обошлось и без возвращения легендарного Volkswagen Golf. Хэтчбек восьмого поколения снова появился у российских дилеров благодаря поставкам из КНР, а иногда - из Кореи. Модель оснащена 1,5-литровым мотором на 160 л.с. и семиступенчатым «роботом». Стоимость - от 4,12 млн рублей. Ранее Golf уже продавался по схеме параллельного импорта, и спрос на него остается стабильно высоким.

Среди новинок также стоит отметить Audi A3 Sportback. Хэтчбек с 1,5-литровым двигателем на 160 л.с. и роботизированной коробкой передач предлагается в двух вариантах исполнения, включая комплектацию Luxury. По прогнозам дилеров, поставки этой модели продолжатся и в 2026 году. Производство - Китай, цена - от 4,5 млн рублей.

Таким образом, несмотря на ужесточение условий по утилизационному сбору, российские автолюбители по-прежнему могут выбрать европейские автомобили с мощностью до 160 л.с. по относительно доступным ценам. Однако эксперты советуют не откладывать покупку - после 2026 года ситуация на рынке может измениться еще сильнее.

Упомянутые марки: Audi, Volkswagen, Skoda
