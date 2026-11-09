Почему гибрид из Китая может обойтись дороже на сотни тысяч: что на самом деле написано в ПТС?

Утильсбор на гибриды из Китая: почему мощность в ПТС может стоить покупателю сотни тысяч рублей

Утильсбор на гибрид из Китая может вырасти в разы из-за одной строчки в ПТС. Мощность, указанная в документах, а не в рекламном буклете, определяет, положена ли льгота в 160 л.с.

Утильсбор на гибрид из Китая может вырасти в разы из-за одной строчки в ПТС. Мощность, указанная в документах, а не в рекламном буклете, определяет, положена ли льгота в 160 л.с.

Утильсбор напрямую зависит от мощности, указанной в ПТС, а не в рекламном буклете. Для гибридов это особенно критично: при пороге льготы в 160 л.с. запись в документах может изменить итоговую стоимость машины на сотни тысяч рублей. Тип силовой установки определяет, что попадёт в паспорт.

У последовательных гибридов (Nissan Sylphy e-Power, Changan Qiyuan A06) в ПТС идет мощность электромотора — 136 л.с. и 65 л.с. соответственно; бензиновый двигатель там работает только генератором и колеса не вращает. У классических гибридов без розетки (Toyota Corolla, Levin Dual Engine) указано 122 л.с., а у обновленных версий с 2023–2024 гг. — 137 л.с. У мягкого гибрида Chevrolet Orlando 1.3T расчет ведётся по ДВС, в документах 115 кВт, или 156–158 л.с.; электромотор здесь лишь помогает при трогании и разгоне.

Главный риск связан с подключаемыми гибридами PHEV (BYD Song Plus DM-i, Han DM-i, Qin Plus и Qin L, Honda CR-V и Breeze e:HEV): в ПТС может попасть суммарная мощность силовой установки — у BYD около 500 и более 300 л.с., у Honda 184–204 л.с., — тогда льгота теряется и полный утильсбор добавляет сотни тысяч рублей. Для электромобилей действует отдельный порог 80 л.с. при соблюдении сертификата мощности, как у BYD Yuan Pro и Yuan Up с мотором 70 кВт; гибрида Yuan Up DM-i в Китае нет.

Ориентиры цен по лотам из Китая в 2026 году: Chevrolet Orlando — от 1,4 млн рублей, Nissan Sylphy e-Power — около 1,7 млн, Toyota Corolla 1.8 HEV — 1,7–1,9 млн, Levin 1.8 HEV — на 50–100 тысяч дешевле Corolla при той же гибридной системе (обновленную версию Levin получил годом раньше), Changan Qiyuan Q05 — от 1,8 млн (163 л.с., выше порога, льготы нет), Qiyuan A06 — от 2,2 млн, Honda CR-V и Breeze e:HEV — от 3,5 млн под ключ.

Льготный утильсбор для физлиц составляет 3 400 рублей за машину младше трех лет и 5 200 рублей за автомобиль старше трех лет при ввозе одного авто в течение 12 месяцев для личного пользования. С 1 января 2027 года полная ставка вырастет еще на 10%.

Ввоз авто из Китая при выгоден и по другим причинам — широкий выбор свежих гибридов и электромобилей, которых нет на российском рынке официально.

Ключевой критерий: до оплаты следует проверить мощность именно в ПТС конкретного лота с учетом типа гибрида и года выпуска, а итоговую стоимость зафиксировать в договоре.