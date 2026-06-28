Часто ломаются Kia и Hyundai - почему эти авто попадают в сервис

28 июня 2026, 16:05
Какие иномарки чаще всего ремонтировали в 2026 году: свежая статистика СТО
Какие иномарки чаще всего ремонтировали в 2026 году: свежая статистика СТО
Не прошли мимо: эксперты назвали марки и модели, которые в 2026 году чаще других попадали в автосервисы. Какие авто требуют ремонта чаще всего, почему весной СТО были переполнены и как меняется структура обращений - разбираемся, что это значит для владельцев и рынка. В материале - неожиданные детали и свежие цифры.
В 2026 году российские автолюбители столкнулись с заметным ростом обращений в сервисные центры по ремонту иномарок. Эта тенденция особенно важна для тех, кто выбирает подержанные автомобили или планирует покупку - статистика СТО позволяет понять, какие марки и модели чаще всего требуют вмешательства специалистов, а значит, могут потребовать дополнительных затрат на обслуживание.
Как сообщает Autonews, по данным сети «ЕвроАвто», с начала года чаще всего на ремонт приезжали автомобили Kia и Volkswagen - на их долю пришлось по 8,2% всех обращений. Hyundai занял третью строчку с 6,8%, а далее следуют Renault (5,8%) и Nissan (5,7%). Немецкие премиальные бренды - Mercedes-Benz, BMW и Audi - оказались в середине рейтинга, что говорит о смещении спроса на обслуживание в сторону массовых моделей.
В Fit Service отмечают, что пик загрузки сервисов пришелся на апрель и май. По словам директора сети Татьяны Овчинниковой, многие владельцы предпочитают проводить крупные ремонты и плановое ТО после зимы, когда эксплуатация автомобиля наиболее интенсивна. Это подтверждается и статистикой: весной поток клиентов в СТО заметно увеличился.
В рейтинге Fit Service лидером по числу обращений стала Toyota - 13,2% всех заездов среди иномарок. За ней следуют Kia и Hyundai (по 9,5%), Nissan (9,0%), Volkswagen (6,8%) и Renault (5,8%). Существенную долю составляют также Ford (4,9%), Mitsubishi и Honda (по 4,6%), Chevrolet (3,9%), Skoda (3,8%) и Mazda (3,7%). Opel, BMW и Mercedes-Benz замыкают топ с показателями 2,2-2,3%.
Интересно, что почти две трети всех обращений в Fit Service приходится на японские и корейские бренды. Японские марки обеспечивают 40,5% всех визитов, что подчеркивает их популярность на рынке подержанных авто. Овчинникова отмечает: именно японские и корейские машины формируют основу парка иномарок в России, а немецкие, американские и французские бренды чаще встречаются в крупных городах, но их доля постепенно снижается из-за уменьшения поставок новых автомобилей и старения существующих машин.
Если рассматривать конкретные модели, то по данным «ЕвроАвто» чаще всего в сервис обращались владельцы Kia Rio (2,3%), Hyundai Solaris (2,1%) и Volkswagen Polo (1,9%). В целом, корейские массовые модели лидируют по числу ремонтов. В Fit Service подтверждают: Kia Rio и Hyundai Solaris занимают по 3% потока обращений, далее идут Ford Focus (2,5%) и Volkswagen Polo (2,4%). Среди кроссоверов и более крупных авто чаще всего ремонтируются Toyota RAV4 и Camry (по 1,7%), Mitsubishi Outlander (1,6%), Nissan X-Trail и Toyota Corolla (по 1,5%), Kia Sportage (1,5%). Европейские и французские модели - Skoda Octavia, Renault Duster, Nissan Qashqai, Volkswagen Tiguan и Renault Logan - также входят в число частых «гостей» сервисов.
В целом, как отмечают эксперты, структура обращений в автосервисы отражает картину на дорогах: массовые японские и корейские автомобили остаются самыми востребованными, а европейские, американские и французские модели дополняют этот список. Эти машины продолжают активно эксплуатироваться, несмотря на возраст и снижение поставок новых экземпляров.
Для сравнения, в других странах также фиксируют рост обращений по массовым моделям, особенно в условиях ограниченного импорта новых авто. Например, недавно стало известно, что крупные производители вынуждены отзывать десятки тысяч машин из-за скрытых дефектов - как это произошло с внедорожниками, о которых рассказывалось в материале о масштабном отзыве автомобилей из-за проблем с подушками безопасности.
Судя по статистике, владельцам популярных иномарок стоит быть готовыми к регулярному обслуживанию и возможным затратам на ремонт. Особенно это касается машин корейских и японских брендов, которые составляют основу российского рынка. Важно учитывать, что с возрастом автомобилей частота обращений в сервисы будет только расти, а стоимость ремонта - увеличиваться. Для тех, кто выбирает подержанную машину, эти данные могут стать решающими при выборе марки и модели.
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