Renault лидирует по обмену на новые LADA в Санкт-Петербурге

Какие иномарки чаще всего сдают в трейд-ин ради новой LADA в Петербурге

В Санкт-Петербурге отмечен заметный рост числа владельцев иномарок, которые меняют свои автомобили на новые LADA. По данным дилерской сети, лидером среди сдаваемых брендов стал Renault, а средний возраст сдаваемых машин превышает 10 лет. Почему именно эти марки чаще всего оказываются в трейд-ин и что это значит для рынка - разбираемся в материале.

В Санкт-Петербурге отмечен заметный рост числа владельцев иномарок, которые меняют свои автомобили на новые LADA. По данным дилерской сети, лидером среди сдаваемых брендов стал Renault, а средний возраст сдаваемых машин превышает 10 лет. Почему именно эти марки чаще всего оказываются в трейд-ин и что это значит для рынка - разбираемся в материале.

В этом году в Санкт-Петербурге наблюдается интересная тенденция: все больше владельцев иностранных автомобилей предпочитают обменивать свои машины на новые LADA. Как рассказали 110km.ru в сети дилерских центров «Прагматика», наибольшую долю среди сдаваемых в трейд-ин иномарок занимает Renault - 16% от общего числа. За ним следуют Hyundai с 9% и Nissan с 7%.

Доля Opel, Skoda и Chery в подобных сделках составляет по 6%, а KIA и Volkswagen - по 5%. Чуть реже на новые LADA меняют Suzuki и Chevrolet - по 4% соответственно. В модельном зачете чаще всего на замену уходят Renault Logan, Hyundai Solaris и Nissan Almera.

Большинство сдаваемых автомобилей - это машины 2010-2014 годов выпуска, их доля достигает 38%. Особенно часто в трейд-ин попадают автомобили, произведенные в 2012 году. Средний пробег таких иномарок составляет 208 тысяч километров. Впрочем, встречаются и исключения: максимальный пробег зафиксирован у Toyota Corona 1993 года - 618,3 тысячи километров, а минимальный - у кроссовера Belgee X70, который прошел всего 12,1 тысячи километров.

Самым возрастным автомобилем, который был сдан ради покупки новой LADA за первые пять месяцев года, стал Volkswagen Passat 38-летней давности с пробегом 373,2 тысячи километров. По словам коммерческого директора «Прагматики» Александра Шапринского, популярность Renault объясняется тем, что многие модели этого бренда и LADA ранее выпускались на одной платформе, имели схожие характеристики и находились в одном ценовом сегменте. Это делает переход на LADA для бывших владельцев Renault логичным и удобным.

Эксперт также отмечает, что высокая доля автомобилей 2010-2014 годов выпуска среди сдаваемых машин связана с активным ростом иностранных брендов на российском рынке в тот период. Срок владения автомобилем в 10-15 лет считается естественным циклом эксплуатации, после чего владельцы чаще задумываются о замене машины из-за износа или желания получить более современный автомобиль.

Судя по представленным данным, тенденция обмена иномарок на новые LADA может указывать на постепенное смещение предпочтений в сторону отечественных автомобилей, особенно среди тех, кто ценит доступность обслуживания и надежность. Для рынка это означает усиление позиций LADA и возможное сокращение доли подержанных иномарок в ближайшие годы.