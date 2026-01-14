Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

14 января 2026, 12:59

Toyota и Hyundai снова на горизонте — кто еще готовится к возвращению?

Эксперты АЕБ обсуждают возможное возвращение зарубежных брендов. Санкции остаются ключевым фактором. Некоторые компании сохранили связи с Россией. Китайские марки укрепились, но их позиции не гарантированы. Интрига сохраняется.

Вопрос о возвращении иностранных автопроизводителей на российский рынок вновь оказался в центре внимания на ежегодной конференции Ассоциации европейского бизнеса. Как пишет Российская Газета, многое зависит от политических и экономических обстоятельств, прежде всего - от смягчения санкционного давления. Пока ситуация остается неопределенной, но эксперты не исключают, что некоторые бренды уже готовятся к возвращению.

Глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев отметил, что наибольшие шансы на возвращение имеют те компании, которые не бросили своих клиентов и партнеров в России. Речь идет о брендах, которые продолжали поддерживать дилерские сети, выполняли гарантийные обязательства и не разрывали деловые отношения. Для таких игроков путь обратно может оказаться менее тернистым.

В числе потенциальных «возвращенцев» чаще всего называют японские марки - Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Subaru. Не исключено, что вслед за ними подтянутся и корейские гиганты Hyundai и Kia. Эти компании, несмотря на вынужденный уход, не сжигали мосты и сохраняли определенное присутствие на рынке через сервисные программы и консультационную поддержку.

В то же время, для тех, кто полностью свернул бизнес в России, дорога назад может быть практически закрыта. Эксперты указывают на Renault и Mercedes-Benz как на примеры компаний, которые разорвали все связи и теперь вряд ли смогут быстро восстановить позиции. Восстановление доверия потребует времени и значительных усилий, а конкуренция на рынке уже изменилась.

С 2022 года российский авторынок пережил настоящую трансформацию. Китайские производители заняли значительную долю, предложив широкий ассортимент моделей и гибкую ценовую политику. Однако, как отмечают аналитики, их успех не гарантирован в долгосрочной перспективе. Внутренние проблемы китайского рынка, которые могут обостриться уже в 2025 году, способны повлиять на экспортные стратегии и присутствие китайских брендов в России.

Интересно, что несмотря на доминирование китайских марок, российские потребители по-прежнему с ностальгией вспоминают европейские и японские автомобили. Многие ждут возвращения привычных брендов, которые ассоциируются с качеством и надежностью. Однако пока ситуация остается подвешенной, и никто не берется предсказать точные сроки возможного возвращения.

В АЕБ также поделились прогнозами по продажам новых автомобилей в России на 2026 год. Ожидания сдержанные: рынок стабилизируется, но до докризисных объемов еще далеко. Впрочем, если часть ушедших брендов все же решится вернуться, расстановка сил может измениться буквально за год.

Можно предположить, что возвращение иностранных автоконцернов - вопрос не только бизнеса, но и репутации. Те, кто сумеет сохранить лицо и проявить гибкость, получат шанс занять освободившиеся ниши. Остальным придется начинать с нуля, а это в условиях нынешней конкуренции задача почти невыполнимая.

Упомянутые марки: Toyota, Hyundai, KIA, Renault, Mitsubishi, Suzuki, Subaru
