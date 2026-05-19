Шины сменили вывески, но не качество: что теперь скрывается в 2026 году за новыми названиями вместо Continental, Nokian и Bridgestone

19 мая 2026, 17:39
Какие иностранные шины реально выпускают в России в 2026 году: полный список и новые бренды
Многие уверены, что после ухода зарубежных компаний с российского рынка найти качественные шины стало невозможно. Однако на самом деле производство не остановилось: на заводах продолжают делать покрышки, но уже под другими названиями. Какие бренды остались, что изменилось и как теперь выбрать подходящие шины - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и новые марки, которые мало кто знает, но они уже на прилавках.
В 2026 году российские автомобилисты столкнулись с неожиданной ситуацией: несмотря на громкие заявления об уходе иностранных шинных брендов, на прилавках магазинов по-прежнему можно найти продукцию, которая по сути мало чем отличается от прежней. Причина проста - заводы, построенные мировыми компаниями, не прекратили работу, а лишь сменили вывески и названия моделей. Это напрямую влияет на выбор и безопасность водителей, ведь ассортимент и качество шин остаются на высоком уровне, а новые бренды зачастую скрывают знакомые технологии.
Как изменился рынок шин после ухода иностранных компаний
После массового ухода зарубежных производителей в 2022-2023 годах и резкого сокращения поставок импортных шин, российские автолюбители оказались перед выбором: где брать надежные покрышки? Как пишет Autonews, многие не знали, что заводы иностранных компаний не остановились, а продолжили выпускать продукцию, но уже под другими брендами. Производственные мощности этих предприятий почти полностью покрывают внутренний спрос, а ассортимент охватывает все ценовые сегменты.
Continental стал Gislaved: что изменилось
Завод Continental в Калужской области в августе 2023 года вошел в состав холдинга «Кордиант». Теперь здесь делают шины под маркой Gislaved - именно этот бренд остался у нового владельца. Бывший завод Bridgestone в Ульяновске также перешел к «Кордианту» и теперь выпускает Gislaved. Мощности впечатляют: до 3 млн шин в год в Калуге и до 2,4 млн - в Ульяновске. Ассортимент Gislaved охватывает размеры от 13 до 22 дюймов, а в 2026 году появится новая линейка Gislaved One, где впервые предложат шины на 22 дюйма. Первая модель - зимняя шипованная Gislaved One W - выйдет осенью.
В среднем ценовом сегменте «Кордиант» выпускает шины Cordiant и Torero. Cordiant делают на Ярославском заводе (до 3,6 млн шин в год), в Омске (до 5,3 млн) и на ульяновской площадке. В портфеле - 18 линеек, включая легкогрузовые. Torero продают только через Wildberries, а производят в Калуге. В ассортименте - четыре легковые и четыре легкогрузовые линейки. Для бюджетного сегмента есть бренд Tunga, который выпускают на Ярославском заводе - размеры от 13 до 18 дюймов, три зимние и одна летняя линейка. В сумме мощности «Кордианта» позволяют делать более 14 млн шин в год.
Nokian превратился в Ikon: что теперь на рынке
Шины Nokian Tyres, некогда очень популярные в России, не исчезли с рынка. Завод в Ленинградской области теперь принадлежит «Татнефти» и с 2023 года работает под новым брендом Ikon Tyres. Здесь выпускают три марки: Ikon, Attar и Bars. Всего - более 1200 типоразмеров для легковых, внедорожников, минивэнов и грузовиков. Линейка Ikon Autograph - это премиум, а Ikon Character - средний сегмент. Оба делаются на крупнейшем шинном заводе страны, ранее принадлежавшем Nokian Tyres.
Attar - бюджетные шины, их делают в Казахстане на Tengri Tyres, а Bars - тоже бюджетные, но уже в Узбекистане. На всех заводах Ikon Tyres действуют единые стандарты качества, а суммарная мощность - 23,5 млн шин в год. В 2026 году Ikon Tyres готовит сразу несколько премьер: появятся Ikon Magnetar для внедорожников и летние Ikon Autograph Ultra 5 в сегменте UHP. Также стартует новый бюджетный бренд Credo и обновится линейка Attar.
Pirelli: итальянский бренд остался
Pirelli сохранил оба своих завода в России - в Воронеже и Кирове. Производство продолжается, но теперь шины идут только на внутренний рынок и в страны СНГ. Экспорт в другие страны невозможен. Заводы загружены более чем на 50%. В России выпускают широкий ассортимент Pirelli с диаметром до 22 дюймов, включая покрышки Runflat. Помимо премиальных шин Pirelli, здесь делают и средний сегмент - Formula Rosso, которые сочетают управляемость и комфорт. В 2025 году появилась новая зимняя нешипованная Pirelli Ice Zero FR3, а линейка будет расширяться и дальше.
Yokohama: японский завод работает, но без комментариев
Японская Yokohama продолжает выпускать шины на своем заводе в Липецкой области, хотя официальных заявлений компания не делает. В марте 2022 года производство приостанавливали, но уже в августе снова запустили. По финансовой отчетности, в 2025 году предприятие показало чистую прибыль 757 млн рублей, а выручка выросла на 15%. Это подтверждает, что Yokohama по-прежнему присутствует на российском рынке.
Michelin: завод сменил владельца и профиль
Французский бренд Michelin полностью ушел из России. Завод в Подмосковье, работавший с 2004 года, остановил выпуск шин в марте 2022-го. В 2023 году площадка перешла к новому владельцу - «Пауэр Интернэшнл-шины», который теперь занимается только шинами и гусеницами для спецтехники. Легковых шин Michelin в России больше не делают.
Российские бренды и давление импорта
Кроме бывших иностранных заводов, шины для легковых автомобилей выпускают и российские предприятия. В Нижнекамске компания Kama Tyres делает покрышки Kama и Viatti, а Алтайский шинный комбинат - Nortec. По оценкам производителей, существующих мощностей хватает для покрытия спроса, а заводы загружены примерно наполовину. Однако серьезную конкуренцию создает импорт из Китая - на него приходится 80% всего ввоза шин. Производители из ЕАЭС уже просят ограничить китайский импорт, чтобы поддержать отечественные заводы.
