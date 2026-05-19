Шины сменили вывески, но не качество: что теперь скрывается в 2026 году за новыми названиями вместо Continental, Nokian и Bridgestone

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Ambertruck Aston Martin Audi Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

19 мая 2026, 17:39

Какие иностранные шины реально выпускают в России в 2026 году: полный список и новые бренды

Какие иностранные шины реально выпускают в России в 2026 году: полный список и новые бренды

Шины сменили вывески, но не качество: что теперь скрывается в 2026 году за новыми названиями вместо Continental, Nokian и Bridgestone

Какие иностранные шины реально выпускают в России в 2026 году: полный список и новые бренды

Многие уверены, что после ухода зарубежных компаний с российского рынка найти качественные шины стало невозможно. Однако на самом деле производство не остановилось: на заводах продолжают делать покрышки, но уже под другими названиями. Какие бренды остались, что изменилось и как теперь выбрать подходящие шины - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и новые марки, которые мало кто знает, но они уже на прилавках.

Многие уверены, что после ухода зарубежных компаний с российского рынка найти качественные шины стало невозможно. Однако на самом деле производство не остановилось: на заводах продолжают делать покрышки, но уже под другими названиями. Какие бренды остались, что изменилось и как теперь выбрать подходящие шины - разбираемся в деталях. Не прошли мимо и новые марки, которые мало кто знает, но они уже на прилавках.

В 2026 году российские автомобилисты столкнулись с неожиданной ситуацией: несмотря на громкие заявления об уходе иностранных шинных брендов, на прилавках магазинов по-прежнему можно найти продукцию, которая по сути мало чем отличается от прежней. Причина проста - заводы, построенные мировыми компаниями, не прекратили работу, а лишь сменили вывески и названия моделей. Это напрямую влияет на выбор и безопасность водителей, ведь ассортимент и качество шин остаются на высоком уровне, а новые бренды зачастую скрывают знакомые технологии.

Как изменился рынок шин после ухода иностранных компаний

После массового ухода зарубежных производителей в 2022-2023 годах и резкого сокращения поставок импортных шин, российские автолюбители оказались перед выбором: где брать надежные покрышки? Как пишет Autonews, многие не знали, что заводы иностранных компаний не остановились, а продолжили выпускать продукцию, но уже под другими брендами. Производственные мощности этих предприятий почти полностью покрывают внутренний спрос, а ассортимент охватывает все ценовые сегменты.

Continental стал Gislaved: что изменилось

Завод Continental в Калужской области в августе 2023 года вошел в состав холдинга «Кордиант». Теперь здесь делают шины под маркой Gislaved - именно этот бренд остался у нового владельца. Бывший завод Bridgestone в Ульяновске также перешел к «Кордианту» и теперь выпускает Gislaved. Мощности впечатляют: до 3 млн шин в год в Калуге и до 2,4 млн - в Ульяновске. Ассортимент Gislaved охватывает размеры от 13 до 22 дюймов, а в 2026 году появится новая линейка Gislaved One, где впервые предложат шины на 22 дюйма. Первая модель - зимняя шипованная Gislaved One W - выйдет осенью.

В среднем ценовом сегменте «Кордиант» выпускает шины Cordiant и Torero. Cordiant делают на Ярославском заводе (до 3,6 млн шин в год), в Омске (до 5,3 млн) и на ульяновской площадке. В портфеле - 18 линеек, включая легкогрузовые. Torero продают только через Wildberries, а производят в Калуге. В ассортименте - четыре легковые и четыре легкогрузовые линейки. Для бюджетного сегмента есть бренд Tunga, который выпускают на Ярославском заводе - размеры от 13 до 18 дюймов, три зимние и одна летняя линейка. В сумме мощности «Кордианта» позволяют делать более 14 млн шин в год.

Nokian превратился в Ikon: что теперь на рынке

Шины Nokian Tyres, некогда очень популярные в России, не исчезли с рынка. Завод в Ленинградской области теперь принадлежит «Татнефти» и с 2023 года работает под новым брендом Ikon Tyres. Здесь выпускают три марки: Ikon, Attar и Bars. Всего - более 1200 типоразмеров для легковых, внедорожников, минивэнов и грузовиков. Линейка Ikon Autograph - это премиум, а Ikon Character - средний сегмент. Оба делаются на крупнейшем шинном заводе страны, ранее принадлежавшем Nokian Tyres.

Attar - бюджетные шины, их делают в Казахстане на Tengri Tyres, а Bars - тоже бюджетные, но уже в Узбекистане. На всех заводах Ikon Tyres действуют единые стандарты качества, а суммарная мощность - 23,5 млн шин в год. В 2026 году Ikon Tyres готовит сразу несколько премьер: появятся Ikon Magnetar для внедорожников и летние Ikon Autograph Ultra 5 в сегменте UHP. Также стартует новый бюджетный бренд Credo и обновится линейка Attar.

Pirelli: итальянский бренд остался

Pirelli сохранил оба своих завода в России - в Воронеже и Кирове. Производство продолжается, но теперь шины идут только на внутренний рынок и в страны СНГ. Экспорт в другие страны невозможен. Заводы загружены более чем на 50%. В России выпускают широкий ассортимент Pirelli с диаметром до 22 дюймов, включая покрышки Runflat. Помимо премиальных шин Pirelli, здесь делают и средний сегмент - Formula Rosso, которые сочетают управляемость и комфорт. В 2025 году появилась новая зимняя нешипованная Pirelli Ice Zero FR3, а линейка будет расширяться и дальше.

Yokohama: японский завод работает, но без комментариев

Японская Yokohama продолжает выпускать шины на своем заводе в Липецкой области, хотя официальных заявлений компания не делает. В марте 2022 года производство приостанавливали, но уже в августе снова запустили. По финансовой отчетности, в 2025 году предприятие показало чистую прибыль 757 млн рублей, а выручка выросла на 15%. Это подтверждает, что Yokohama по-прежнему присутствует на российском рынке.

Michelin: завод сменил владельца и профиль

Французский бренд Michelin полностью ушел из России. Завод в Подмосковье, работавший с 2004 года, остановил выпуск шин в марте 2022-го. В 2023 году площадка перешла к новому владельцу - «Пауэр Интернэшнл-шины», который теперь занимается только шинами и гусеницами для спецтехники. Легковых шин Michelin в России больше не делают.

Российские бренды и давление импорта

Кроме бывших иностранных заводов, шины для легковых автомобилей выпускают и российские предприятия. В Нижнекамске компания Kama Tyres делает покрышки Kama и Viatti, а Алтайский шинный комбинат - Nortec. По оценкам производителей, существующих мощностей хватает для покрытия спроса, а заводы загружены примерно наполовину. Однако серьезную конкуренцию создает импорт из Китая - на него приходится 80% всего ввоза шин. Производители из ЕАЭС уже просят ограничить китайский импорт, чтобы поддержать отечественные заводы.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

JAC Motors открыл завод в Ташкенте: старт сборки и новые модели для рынка
9 советов при покупке первого электромобиля: как не потерять деньги и нервы
Hongqi Guoya едет в Россию: раскрыты характеристики новых моторов
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Hummer H3 и еще 8 моделей
А
BYD FLYER II и еще 48 моделей
Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Jaecoo J7 и еще 215 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Омск Ижевск Владимир
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться