14 лет эволюции Lada Granta: раскрыты детали новой МКПП с тросовым приводом и главной парой 3.9

10 августа 2026, 13:42
Какие изменения в механике Lada Granta удивили владельцев за 14 лет
Какие изменения в механике Lada Granta удивили владельцев за 14 лет
Механическая коробка передач Lada Granta за последние годы претерпела серьезные доработки, о которых мало кто знает. Новые решения повлияли на комфорт, динамику и надежность, а также изменили подход к эксплуатации в российских условиях. Какие детали скрыты за обновлениями и что это значит для водителей - разбираемся в материале.
Для российских автомобилистов, выбирающих Lada Granta, перемены в конструкции механических коробок передач стали шагом вперед. В условиях сурового климата и интенсивной эксплуатации трансмиссии даже небольшие доработки требуют правильного подхода и привычного обращения. Как сообщает «Российская газета», за 14 лет, прошедших с момента презентации модели, инженеры АвтоВАЗа не просто обновили отдельные детали, но и пересмотрели подход к устройству МКПП в целом.
Одним из ключевых изменений стал переход на тросовый привод. Это решение позволило снизить уровень вибраций, которые раньше передавались на рычаг переключения передач. Теперь управление стало более плавным и удобным, что особенно заметно в городском потоке и при частых переключениях. Кроме того, механизм переключения перенесли из нижней части картера в верхнюю, что уменьшило его зависимость от температуры и вязкости масла. Для российской зимы это оказалось крайне актуально: передачи включаются четко даже при сильных морозах, а необходимость в регулярных регулировках практически исчезла.
Еще одним новшеством стала установка главной пары с передаточным числом 3,9 вместо прежних 3,7. Это изменение увеличило крутящий момент на колесах, что позволяет эффективнее использовать тягу двигателя на всех передачах. В результате сохранены разгонные характеристики, повысилась максимальная скорость и снизился расход топлива при движении по трассе. По информации «Российской газеты», новая главная пара также лучше сочетается с 15-дюймовыми колесами, которые теперь стали стандартом для Lada Granta.
Эволюция коснулась и колес — еще один интересный момент. Если раньше на Granta устанавливали 13-дюймовые диски, то теперь автомобиль комплектуется двухцветными колесами с алмазной полировкой. Такой подход не только освежил внешний вид модели, но и немного увеличил дорожный просвет, что положительно сказалось на проходимости. Для многих владельцев это стало приятным бонусом, особенно при эксплуатации на неидеальных дорогах.
Стоит отметить, что подобные доработки редко бросаются в глаза с первого взгляда, но именно они формируют общее впечатление об автомобиле в долгосрочной перспективе. Модернизированная механика Lada Granta отличается большей надежностью и требует меньшего обслуживания по сравнению с ранними версиями. Важно, что все изменения реализованы с учетом российских условий эксплуатации, что обеспечивает практичность и адаптацию модели к местным реалиям. Для тех, кто выбирает Granta в качестве рабочей «лошадки» или семейного автомобиля, эти обновления могут стать решающим аргументом при покупке.
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