Какие изменения ждут российских водителей с 1 февраля 2024 года

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Самое существенное изменение, которое вступает в силу с 1 февраля 2024 года – изменение тарифов государственной системы «Платон», по которой с грузовиков массой свыше 12 тонн взимается плата за проезд по федеральным дорогам. Цифры вырастут до 3,05 рубля за каждый километр проезда или на 7,42%. Тариф индексируют каждый год на величину инфляции. Предыдущий раз цены выросли с 1 февраля 2023 года – на 11,94%.

Никаких изменений в ПДД, ОСАГО или штрафы в феврале не предвидится. Сотрудники ДПС продолжат проверять наличие зимней резины, которая остается обязательной в течение трех зимних месяцев. Штраф за покрышки не по сезону – 500 рублей.

Также в некоторых регионах продолжится эксперимент по отмене мигающего зеленого сигнала светофора. Первый светофор, у которого зеленый сигнал гас и без предварительного мигания сменялся желтым, а затем красным, появился в Москве в конце 2023 года. Затем к тестированию присоединился Дальний Восток. Со временем эксперимент распространят и на другие российские регионы. Новый режим работы должен заставить водителей притормаживать при приближении к перекрестку, а не набирать скорость в надежде проскочить под мигающий зеленый.

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