Pontiac, Saab и ЗИЛ: почему эти культовые марки «стерли» с лица земли и кто следующий

Какие известные автомобильные бренды исчезли за последние 50 лет и почему это важно

За последние десятилетия с рынка ушли десятки известных автомобильных брендов, которые еще недавно были символами целых эпох. Разбираемся, какие причины стояли за этим и как это повлияло на автолюбителей сегодня.

За последние десятилетия с рынка ушли десятки известных автомобильных брендов, которые еще недавно были символами целых эпох. Разбираемся, какие причины стояли за этим и как это повлияло на автолюбителей сегодня.

Исчезновение известных автомобильных брендов - не просто исторический факт, а судьбоносный сигнал для рынка и потребителей. За последние полвека многие марки ушли в прошлое. Причины - финансовые потребности в смене стратегий крупных концернов и изменениях в спросе.

Например, OLDSMOBILE был частью General Motors с 1908 года и долгое время занимал прочные позиции в США. Модели Oldsmobile Toronado считались революционными, но к началу 2000-х концерн решил победить от марок, выпустив за всю историю 35 миллионов машин. Последний автомобиль с этим именем сошел с конвейера в 2004 году.

PONTIAC - еще одна жертва реструктуризации GM. Созданный в 1926 году, бренд пережил пик популярности в середине XX века, но к 2009 году спрос на его компактные модели резко упал. Последний Pontiac Wave был переименован в Chevrolet Aveo, а сама марка исчезла.

Chrysler также не удержал PLYMOUTH, который с 1928 года конкурировал с Ford и Chevrolet. В 2001 году бренд был закрыт, а последние модели, включая эпатажный Prowler, стали выпускаться под маркой Chrysler.

DAEWOO хорошо знакома автомобильным любителям благодаря узбекскому заводу, поставляющему популярные модели. После банкротств в 1999 году и скандалов автомобили Daewoo стали переименовывать, чаще всего на Chevrolet. В Узбекистане последний Daewoo Matiz в 2018 году сменил имя на Ravon.

SAAB — символ инженерной мысли Швеции, прославившийся быстрыми и яркими автомобилями для ценителей. Однако в 2011 году марка не выдержала конкуренции, последние седаны SAAB 9-5 были собраны перед окончательным закрытием бренда. Позже на базе SAAB 9-3 была проведена ограниченная серия электромобилей под маркой Nevs.

Французская Simca, известная с 1934 года, после перехода под контроль Chrysler и начала продажи Peugeot, исчезла с рынка. Последние модели продавались под именем Talbot, а хэтчбеки Simca 1307/1308 стали прообразом «Москвича-2141».

Компания DAIMLER в Британии была символом престижа и поставляла автомобили королевскому двору. После слияния бренд Jaguar использовался для роскошного образа XJ, но в 2010 году исчез из модельного ряда.

TRIUMPH, прославившийся спортивными родстерами и быстрыми седанами, не пережил топливный кризис 1970-х. Последней моделью стал Triumph Acclain - копия Honda Ballade, которую сторонники восприняли как предательство традиций.

Немецкая NSU вошла в историю как производитель первых серийных автомобилей с роторными двигателями. Однако уход за задними моделями и неудачи с Ro 80 привели к открытию компании Volkswagen. Последний проект NSU - седан К70 выпущен - уже под маркой Volkswagen.

ЗИЛ - один из символов советского автопрома, выпускавший как массовые грузовики, так и лимузины для высших чиновников. После того, как в СССР было сокращено производство легковых моделей, грузовики продержались совсем немного.

Некоторые бренды, такие как «Волга» и «Москвич», неожиданно вернулись на рынок, хотя их будущее по-прежнему туманно.