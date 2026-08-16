Pontiac, Saab и ЗИЛ: почему эти культовые марки «стерли» с лица земли и кто следующий

16 августа 2026, 13:05
Какие известные автомобильные бренды исчезли за последние 50 лет и почему это важно
Какие известные автомобильные бренды исчезли за последние 50 лет и почему это важно
За последние десятилетия с рынка ушли десятки известных автомобильных брендов, которые еще недавно были символами целых эпох. Разбираемся, какие причины стояли за этим и как это повлияло на автолюбителей сегодня.
Исчезновение известных автомобильных брендов - не просто исторический факт, а судьбоносный сигнал для рынка и потребителей. За последние полвека многие марки ушли в прошлое. Причины - финансовые потребности в смене стратегий крупных концернов и изменениях в спросе.
Например, OLDSMOBILE был частью General Motors с 1908 года и долгое время занимал прочные позиции в США. Модели Oldsmobile Toronado считались революционными, но к началу 2000-х концерн решил победить от марок, выпустив за всю историю 35 миллионов машин. Последний автомобиль с этим именем сошел с конвейера в 2004 году.
PONTIAC - еще одна жертва реструктуризации GM. Созданный в 1926 году, бренд пережил пик популярности в середине XX века, но к 2009 году спрос на его компактные модели резко упал. Последний Pontiac Wave был переименован в Chevrolet Aveo, а сама марка исчезла.
Chrysler также не удержал PLYMOUTH, который с 1928 года конкурировал с Ford и Chevrolet. В 2001 году бренд был закрыт, а последние модели, включая эпатажный Prowler, стали выпускаться под маркой Chrysler.
DAEWOO хорошо знакома автомобильным любителям благодаря узбекскому заводу, поставляющему популярные модели. После банкротств в 1999 году и скандалов автомобили Daewoo стали переименовывать, чаще всего на Chevrolet. В Узбекистане последний Daewoo Matiz в 2018 году сменил имя на Ravon.
SAAB — символ инженерной мысли Швеции, прославившийся быстрыми и яркими автомобилями для ценителей. Однако в 2011 году марка не выдержала конкуренции, последние седаны SAAB 9-5 были собраны перед окончательным закрытием бренда. Позже на базе SAAB 9-3 была проведена ограниченная серия электромобилей под маркой Nevs.
Французская Simca, известная с 1934 года, после перехода под контроль Chrysler и начала продажи Peugeot, исчезла с рынка. Последние модели продавались под именем Talbot, а хэтчбеки Simca 1307/1308 стали прообразом «Москвича-2141».
Компания DAIMLER в Британии была символом престижа и поставляла автомобили королевскому двору. После слияния бренд Jaguar использовался для роскошного образа XJ, но в 2010 году исчез из модельного ряда.
TRIUMPH, прославившийся спортивными родстерами и быстрыми седанами, не пережил топливный кризис 1970-х. Последней моделью стал Triumph Acclain - копия Honda Ballade, которую сторонники восприняли как предательство традиций.
Немецкая NSU вошла в историю как производитель первых серийных автомобилей с роторными двигателями. Однако уход за задними моделями и неудачи с Ro 80 привели к открытию компании Volkswagen. Последний проект NSU - седан К70 выпущен - уже под маркой Volkswagen.
ЗИЛ - один из символов советского автопрома, выпускавший как массовые грузовики, так и лимузины для высших чиновников. После того, как в СССР было сокращено производство легковых моделей, грузовики продержались совсем немного.
Некоторые бренды, такие как «Волга» и «Москвич», неожиданно вернулись на рынок, хотя их будущее по-прежнему туманно.
Похожие материалы Сааб, Дэу, Фольксваген, Шевроле, Крайслер, Равон
-
16.08.2026, 16:14
Такси в СССР: как профессия таксиста изменила рынок и правила перевозок
История советского такси - это не только про автомобили, но и про уникальные правила, сленг и внутренние законы профессии. Сегодня интерес к этой теме растет: она помогает понять, как формировались рыночные отношения и почему таксисты стали символом свободы в условиях жесткой системы.Читать далее
-
16.08.2026, 14:09
Chery Tiggo 8 Pro: опыт эксплуатации после 100 000 км и реальные расходы
Chery Tiggo 8 Pro, с пробегом более 100 тысяч километров, показал себя как надежный и комфортный автомобиль. Владелец делится деталями эксплуатации, расходами на обслуживание и особенностями модели, которые могут быть полезны тем, кто рассматривает покупку кроссовера именно сейчас.Читать далее
-
16.08.2026, 11:00
Платные парковки в СССР: были ли они на самом деле и где встречались
Вопрос о существовании платных парковок в СССР вызывает споры до сих пор. Материал разбирает реальные примеры платных стоянок, объясняет, чем они отличались от нынешних парковок, и почему эта тема вновь актуальна на фоне современных изменений в городском пространстве.Читать далее
-
16.08.2026, 10:48
Современная «Буханка»: финальный этап проекта и неожиданный итог
Команда «Машинаторов» завершила работу над современной версией УАЗ-452, известной как «Буханка». Проект вызвал интерес благодаря необычному дизайну и техническим решениям, но судьба автомобиля оказалась не такой однозначной. Разбираемся, почему этот проект важен для российского автопрома именно сейчас.Читать далее
-
16.08.2026, 09:17
Project Vision: первый полностью электрический круизный лайнер от Meyer Werft
Немецкая компания Meyer Werft анонсировала концепцию Project Vision - круизного лайнера, работающего только на аккумуляторах. Судно обещает снизить выбросы до 95% и может выйти на европейские маршруты уже в 2031 году. Это событие может стать поворотным для всей отрасли.Читать далее
-
16.08.2026, 08:33
Уникальный гиперкар Ferrari CZ26: детали, характеристики и особенности новинки
Ferrari CZ26 - единственный в своем роде гиперкар, созданный для американского коллекционера. Новинка выделяется не только эксклюзивным дизайном, но и техническими решениями, которые отражают современные тренды в мире суперкаров. В чем ее уникальность - разбираемся в материале.Читать далее
-
16.08.2026, 07:52
Редкая Mazda MX-5 Miata RF в стиле Ferrari 250 GTO выставлена на аукцион в США
На аукционе в США появилась уникальная Mazda MX-5 Miata RF, стилизованная под Ferrari 250 GTO. Мало кто знает, что такие проекты становятся все популярнее среди автолюбителей. Какие детали отличают этот автомобиль, что сохранили мастера и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.Читать далее
-
16.08.2026, 07:45
В России обсуждают снижение НДС для беспилотных перевозок: что изменится для рынка
Мало кто знает, что правительство готовит важные изменения для рынка беспилотных перевозок: обсуждается снижение НДС до 10%. Это может привести к удешевлению доставки товаров и грузов, а также создать новые стимулы для инвестиций. Какие последствия ждут отрасль и почему этот шаг может стать поворотным моментом - объясняем с опорой на мнение специалистов.Читать далее
-
16.08.2026, 06:19
Ariane 6 с четырьмя ускорителями: новый этап для европейских космических запусков
Европейская ракета Ariane 6 с четырьмя ускорителями открывает новые возможности для самостоятельных запусков и укрепления позиций Европы на мировом рынке. В условиях растущей конкуренции и технологических вызовов этот шаг может стать ключевым для отрасли.Читать далее
-
16.08.2026, 06:04
Почему в СССР частники не могли купить внедорожник до появления «Нивы»
В советское время приобрести внедорожник для личного пользования было практически невозможно - массовая доступность появилась только с выходом «Нивы» в 1976 году. Сегодня эта история помогает понять, как формировались автомобильные привычки и ограничения в России.Читать далее
Похожие материалы Сааб, Дэу, Фольксваген, Шевроле, Крайслер, Равон
-
16.08.2026, 16:14
Такси в СССР: как профессия таксиста изменила рынок и правила перевозок
История советского такси - это не только про автомобили, но и про уникальные правила, сленг и внутренние законы профессии. Сегодня интерес к этой теме растет: она помогает понять, как формировались рыночные отношения и почему таксисты стали символом свободы в условиях жесткой системы.Читать далее
-
16.08.2026, 14:09
Chery Tiggo 8 Pro: опыт эксплуатации после 100 000 км и реальные расходы
Chery Tiggo 8 Pro, с пробегом более 100 тысяч километров, показал себя как надежный и комфортный автомобиль. Владелец делится деталями эксплуатации, расходами на обслуживание и особенностями модели, которые могут быть полезны тем, кто рассматривает покупку кроссовера именно сейчас.Читать далее
-
16.08.2026, 11:00
Платные парковки в СССР: были ли они на самом деле и где встречались
Вопрос о существовании платных парковок в СССР вызывает споры до сих пор. Материал разбирает реальные примеры платных стоянок, объясняет, чем они отличались от нынешних парковок, и почему эта тема вновь актуальна на фоне современных изменений в городском пространстве.Читать далее
-
16.08.2026, 10:48
Современная «Буханка»: финальный этап проекта и неожиданный итог
Команда «Машинаторов» завершила работу над современной версией УАЗ-452, известной как «Буханка». Проект вызвал интерес благодаря необычному дизайну и техническим решениям, но судьба автомобиля оказалась не такой однозначной. Разбираемся, почему этот проект важен для российского автопрома именно сейчас.Читать далее
-
16.08.2026, 09:17
Project Vision: первый полностью электрический круизный лайнер от Meyer Werft
Немецкая компания Meyer Werft анонсировала концепцию Project Vision - круизного лайнера, работающего только на аккумуляторах. Судно обещает снизить выбросы до 95% и может выйти на европейские маршруты уже в 2031 году. Это событие может стать поворотным для всей отрасли.Читать далее
-
16.08.2026, 08:33
Уникальный гиперкар Ferrari CZ26: детали, характеристики и особенности новинки
Ferrari CZ26 - единственный в своем роде гиперкар, созданный для американского коллекционера. Новинка выделяется не только эксклюзивным дизайном, но и техническими решениями, которые отражают современные тренды в мире суперкаров. В чем ее уникальность - разбираемся в материале.Читать далее
-
16.08.2026, 07:52
Редкая Mazda MX-5 Miata RF в стиле Ferrari 250 GTO выставлена на аукцион в США
На аукционе в США появилась уникальная Mazda MX-5 Miata RF, стилизованная под Ferrari 250 GTO. Мало кто знает, что такие проекты становятся все популярнее среди автолюбителей. Какие детали отличают этот автомобиль, что сохранили мастера и почему это важно именно сейчас - объясняем подробно.Читать далее
-
16.08.2026, 07:45
В России обсуждают снижение НДС для беспилотных перевозок: что изменится для рынка
Мало кто знает, что правительство готовит важные изменения для рынка беспилотных перевозок: обсуждается снижение НДС до 10%. Это может привести к удешевлению доставки товаров и грузов, а также создать новые стимулы для инвестиций. Какие последствия ждут отрасль и почему этот шаг может стать поворотным моментом - объясняем с опорой на мнение специалистов.Читать далее
-
16.08.2026, 06:19
Ariane 6 с четырьмя ускорителями: новый этап для европейских космических запусков
Европейская ракета Ariane 6 с четырьмя ускорителями открывает новые возможности для самостоятельных запусков и укрепления позиций Европы на мировом рынке. В условиях растущей конкуренции и технологических вызовов этот шаг может стать ключевым для отрасли.Читать далее
-
16.08.2026, 06:04
Почему в СССР частники не могли купить внедорожник до появления «Нивы»
В советское время приобрести внедорожник для личного пользования было практически невозможно - массовая доступность появилась только с выходом «Нивы» в 1976 году. Сегодня эта история помогает понять, как формировались автомобильные привычки и ограничения в России.Читать далее