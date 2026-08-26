Почему владельцы Chery, Geely и Changan выбирают LADA и что советуют эксперты

26 августа 2026, 09:43
Какие китайские авто чаще всего сдают в трейд-ин при покупке новых LADA в Петербурге
Какие китайские авто чаще всего сдают в трейд-ин при покупке новых LADA в Петербурге
В Петербурге отмечен рост числа сделок по обмену китайских автомобилей на новые LADA. Какие марки чаще всего сдают в трейд-ин, каков средний пробег и почему покупатели делают такой выбор - рассказываем с опорой на свежие данные дилеров. Эксперты объясняют, что влияет на динамику и какие преимущества видят водители в отечественных моделях. Мало кто знает, что тенденция может усилиться к концу года.
В Санкт-Петербурге наметился устойчивый тренд: все больше владельцев китайских автомобилей предпочитают менять свои машины на новые LADA. Как рассказал 110km.ru представитель сети дилерских центров «Прагматика», наибольшей популярностью среди сдаваемых в трейд-ин пользуются Chery, Geely и Changan. Именно эти три бренда составляют около половины всех подобных сделок, когда покупатели выбирают отечественные автомобили вместо китайских.
Помимо лидеров, в списке часто встречаются Haval и Lifan. В среднем, пробег китайских машин, которые сдают при покупке новых LADA, составляет 82 900 км. Однако встречаются и исключения: максимальный зафиксированный показатель - 284 000 км у 12-летнего Lifan X60. Большинство автомобилей, участвующих в обмене, имеют одного владельца - так происходит в 59% случаев, еще 27% приходится на машины с двумя хозяевами.
Интересно, что основная масса сдаваемых китайских авто - это относительно свежие модели 2023-2025 годов выпуска, их доля достигает 43%. За текущий год количество таких сделок заметно увеличилось: если в первые три месяца на них приходилось 24% от общего числа, то за последующие четыре месяца - уже 76%. Покупатели, отдающие предпочтение новым LADA, чаще всего выбирают топовые комплектации Vesta SW Cross, Iskra и Granta.
В случаях, когда в трейд-ин сдают китайские внедорожники, выбор часто падает на LADA Niva Legend - этот автомобиль ценят за полный привод и адаптацию к российским условиям. По мнению коммерческого директора сети «Прагматика» Александра Шапринского, до конца года можно ожидать первых обменов китайских кроссоверов на новую LADA Azimut. Эксперт отмечает, что новые LADA выигрывают у подержанных китайских машин по ряду параметров: остаточная стоимость, техническое оснащение, стоимость обслуживания и наличие запчастей, а также широкая сеть сервисных центров.
Доля китайских автомобилей в общем объеме трейд-ин сделок по покупке новых LADA в Петербурге сейчас составляет 2,5%. По прогнозу дилеров, к концу года этот показатель может вырасти до 4-5%. На динамику влияют программы поддержки трейд-ин, расширение модельного ряда LADA и растущее доверие к отечественному бренду. Судя по тенденциям, интерес к обмену китайских авто на новые LADA будет только усиливаться.
В последние годы китайские автомобили стали заметно популярнее в России, однако отечественные марки, такие как LADA, сохраняют высокую лояльность благодаря доступности обслуживания и адаптации к местным условиям эксплуатации.
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