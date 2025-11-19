Сколько придется доплатить за новый Haval или Changan: сюрпризы вторичного рынка

19 ноября 2025, 15:58
Какие китайские авто теряют меньше всего в цене за 3 и 5 лет
Какие китайские авто теряют меньше всего в цене за 3 и 5 лет
Эксперты обновили рейтинг остаточной стоимости китайских машин. Некоторые модели удивили результатами. Узнайте, кто оказался в лидерах и сколько теряют автомобили за несколько лет.
Аналитики НАПИ завершили исследование динамики остаточной стоимости легковых машин из Китая по итогам третьего квартала 2025 года. В этот раз внимание было уделено моделям, которые уже успели пройти трех- и пятилетний рубеж эксплуатации. Результаты оказались неожиданными для многих владельцев и потенциальных покупателей.
Среди трехлетних автомобилей наибольшую цену на вторичном рынке удалось сохранить Haval H5. Его средняя стоимость достигла 2,6 миллиона рублей, что заметно выделяет модель на фоне конкурентов. В пятилетнем возрасте пальму первенства по дороговизне удержал Haval Dargo, который продавался в среднем за 2 миллиона рублей. Эти цифры говорят о том, что отдельные представители китайского автопрома способны приятно удивить своих владельцев при перепродаже.
Однако не только абсолютная цена интересует экспертов. Куда важнее, насколько сильно автомобиль теряет в цене относительно своей первоначальной стоимости. По этому показателю среди трехлетних машин лидером стал Haval Jolion. Владелец, решивший обновить свой Jolion на новый, должен был бы доплатить всего 29,7% от актуальной цены. Это один из лучших результатов среди всех китайских моделей, представленных на российском рынке.
Если рассматривать пятилетние автомобили, то здесь неожиданно вперед вырвался Changan CS35 Plus. После пяти лет эксплуатации его владелец мог бы приобрести новый экземпляр, добавив лишь 42,1% от стоимости. Такой показатель говорит о высокой ликвидности и устойчивом спросе на эту модель даже спустя годы.
Как отмечают специалисты НАПИ, подобные результаты объясняются не только техническими характеристиками или уровнем оснащения. Существенную роль играют репутация бренда, стабильность поставок запчастей и общее отношение рынка к китайским производителям. В последние годы интерес к этим автомобилям заметно вырос, что напрямую влияет на их остаточную стоимость.
В целом, исследование показывает: не все китайские машины одинаково быстро теряют в цене. Некоторые модели способны приятно удивить своих владельцев при продаже даже спустя несколько лет эксплуатации. Для тех, кто задумывается о покупке нового автомобиля, эти данные могут стать весомым аргументом в пользу определенных брендов и моделей.
