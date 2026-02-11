Эксперт назвал 10 моделей из Китая, которые выгоднее всего покупать и продавать на российском рынке

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Вибрация руля на скорости: что сигнализирует о проблемах в автомобиле

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Polestar Pontiac Porsche Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

11 февраля 2026, 06:18

Не только Jolion: какие китайские автомобили сохраняют цену — очевидные лидеры

Не только Jolion: какие китайские автомобили сохраняют цену — очевидные лидеры

Эксперт назвал 10 моделей из Китая, которые выгоднее всего покупать и продавать на российском рынке

Не только Jolion: какие китайские автомобили сохраняют цену — очевидные лидеры

Российский рынок наводнен китайскими авто, но не все из них одинаково выгодны для перепродажи. Эксперт выделил десятку моделей, которые лучше других сохраняют стоимость и не подводят владельцев. В чем их секрет - разбираемся в деталях.

Российский рынок наводнен китайскими авто, но не все из них одинаково выгодны для перепродажи. Эксперт выделил десятку моделей, которые лучше других сохраняют стоимость и не подводят владельцев. В чем их секрет - разбираемся в деталях.

В условиях, когда российские авторынок переживает масштабные перемены, вопрос ликвидности автомобилей становится особенно острым. Для многих покупателей важно не только приобрести машину, но и быть уверенным, что через несколько лет ее можно будет выгодно продать. Именно поэтому рейтинг ликвидных китайских моделей вызывает живой интерес у автолюбителей.

По мнению Александра Корнева, руководителя управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг», ликвидность автомобиля складывается из нескольких факторов. В первую очередь, это надежность и простота конструкции. Чем меньше в системе сложных электронных систем и новых, не проверенных временем агрегатов, тем выше шанс, что она не подведет владельца и не потеряет в цене. Простые трансмиссии, проверенные двигатели, достаточный набор опций — вот формула успеха на вторичном рынке.

Еще один важный критерий – развитая сеть сервисных центров и доступность запчастей. Если с ремонтом и обслуживанием проблем не возникает, комплектующие можно найти без долгого ожидания, такие автомобили пользуются спросом даже спустя годы эксплуатации.

Лидеры среди китайских кроссоверов

В топ-10 самых ликвидных китайских автомобилей, по мнению экспертов, вошли только кроссоверы. Это неудивительно: именно этот сегмент сейчас наиболее востребован в России благодаря универсальности и адаптации к нашим дорогам.

Первое место занимает Haval Jolion — один из наиболее доступных новых кроссоверов на рынке. Его ценят за современное оснащение, адаптацию к внешним условиям и высокий уровень безопасности. Однако не обошлось без минусов: владельцы отмечают жесткую подвеску, небольшой багажник и небыструю работу роботизированной коробки передач.

На второй позиции – Haval F7. Этот автомобиль отличается просторным салоном и богатым оснащением, что делает его привлекательным для семей. В то же время некоторые водители жалуются на неудобное кресло, повышенный расход топлива и низкую управляемость.

Третью строчку занимает Geely Coolray. Модель сохранила свою динамику и доступную цену, а также хорошую управляемость. Из недостатков - слабое лакокрасочное покрытие, ограниченный набор «теплых опций» и скромный объем багажника.

Достойные конкуренты и особенности эксплуатации

Geely Monjaro отличается динамикой, качественным освещением и просторным салоном. Однако у владельцев иногда возникают проблемы с лакокрасочным покрытием, что может со временем сказаться на внешнем виде.

Chery Tiggo 4 Pro отличается оснащением для своего класса, комфортным салоном и приятной управляемостью. В то же время к минусам относят слабую шумоизоляцию, небольшой дорожный просвет, сбои в работе мультимедийной системы и не самую продуманную эргономику.

Chery Tiggo 7 Pro Max – просторный семейный кроссовер, подходящий для дальних поездок. Его слабые стороны - нелогичная эргономика, неустойчивая к сколам краски и подвеска, не рассчитанная на плохие дороги.

Changan CS35 Plus хвалят за оснащение, управляемость и привлекательный внешний вид. Однако отмечают шум в салоне, плохую работу мультимедиа и не самое удобное водительское место.

Яркие новички и внедорожники

Omoda C5 – эффектный и доступный кроссовер, сочетающий в себе все современные традиции безопасности и комфорта. Среди недостатков - небольшой багажник, периодические сбои в электронике, ограниченная обзорность и средняя динамика.

Танк 300 выделяется необычным исполнением, различными внедорожными функциями и достойным оснащением. Но за это приходится платить неудобными сиденьями, жесткой подвеской, небольшим багажником и высоким расходом топлива.

Замыкает десятку GAC GS8 - большой и сбалансированный автомобиль с просторным салоном и достаточной динамикой для города и трасс. Его главный минус - стоимость, хотя в своем классе он остается одним из самых доступных вариантов.

Таким образом, на российском рынке сформировался устойчивый спрос на простые, надежные и хорошо оснащенные китайские кроссоверы. Именно такие модели позволяют владельцам не только комфортно передвигаться, но и сохранять вложенные средства при реализации.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р), Geely Coolray (от 1 134 990 Р), Chery Tiggo 4 Pro, Changan CS35 Plus (от 1 079 900 Р), OMODA C5 (от 2 499 900 Р), TANK 300 (от 3 699 000 Р), GAC GS8
Упомянутые марки: Haval, Geely, Chery, Changan, OMODA, TANK, GAC
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл, Джили, Чери, Чинган, Омода, Тэнк, ГАК

Похожие материалы Хавейл, Джили, Чери, Чинган, Омода, Тэнк, ГАК

Changan CS35MAX: старт продаж нового поколения кроссовера в России
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
Какие автомобили исчезнут с рынка в 2026 году: неожиданный список моделей
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D
Geely Vision и еще 105 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Электромобили Premium
Xiaomi SU7 и еще 37 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Тюмень Оренбург
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться