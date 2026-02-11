Эксперт назвал 10 моделей из Китая, которые выгоднее всего покупать и продавать на российском рынке

Не только Jolion: какие китайские автомобили сохраняют цену — очевидные лидеры

Российский рынок наводнен китайскими авто, но не все из них одинаково выгодны для перепродажи. Эксперт выделил десятку моделей, которые лучше других сохраняют стоимость и не подводят владельцев. В чем их секрет - разбираемся в деталях.

В условиях, когда российские авторынок переживает масштабные перемены, вопрос ликвидности автомобилей становится особенно острым. Для многих покупателей важно не только приобрести машину, но и быть уверенным, что через несколько лет ее можно будет выгодно продать. Именно поэтому рейтинг ликвидных китайских моделей вызывает живой интерес у автолюбителей.

По мнению Александра Корнева, руководителя управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг», ликвидность автомобиля складывается из нескольких факторов. В первую очередь, это надежность и простота конструкции. Чем меньше в системе сложных электронных систем и новых, не проверенных временем агрегатов, тем выше шанс, что она не подведет владельца и не потеряет в цене. Простые трансмиссии, проверенные двигатели, достаточный набор опций — вот формула успеха на вторичном рынке.

Еще один важный критерий – развитая сеть сервисных центров и доступность запчастей. Если с ремонтом и обслуживанием проблем не возникает, комплектующие можно найти без долгого ожидания, такие автомобили пользуются спросом даже спустя годы эксплуатации.

Лидеры среди китайских кроссоверов

В топ-10 самых ликвидных китайских автомобилей, по мнению экспертов, вошли только кроссоверы. Это неудивительно: именно этот сегмент сейчас наиболее востребован в России благодаря универсальности и адаптации к нашим дорогам.

Первое место занимает Haval Jolion — один из наиболее доступных новых кроссоверов на рынке. Его ценят за современное оснащение, адаптацию к внешним условиям и высокий уровень безопасности. Однако не обошлось без минусов: владельцы отмечают жесткую подвеску, небольшой багажник и небыструю работу роботизированной коробки передач.

На второй позиции – Haval F7. Этот автомобиль отличается просторным салоном и богатым оснащением, что делает его привлекательным для семей. В то же время некоторые водители жалуются на неудобное кресло, повышенный расход топлива и низкую управляемость.

Третью строчку занимает Geely Coolray. Модель сохранила свою динамику и доступную цену, а также хорошую управляемость. Из недостатков - слабое лакокрасочное покрытие, ограниченный набор «теплых опций» и скромный объем багажника.

Достойные конкуренты и особенности эксплуатации

Geely Monjaro отличается динамикой, качественным освещением и просторным салоном. Однако у владельцев иногда возникают проблемы с лакокрасочным покрытием, что может со временем сказаться на внешнем виде.

Chery Tiggo 4 Pro отличается оснащением для своего класса, комфортным салоном и приятной управляемостью. В то же время к минусам относят слабую шумоизоляцию, небольшой дорожный просвет, сбои в работе мультимедийной системы и не самую продуманную эргономику.

Chery Tiggo 7 Pro Max – просторный семейный кроссовер, подходящий для дальних поездок. Его слабые стороны - нелогичная эргономика, неустойчивая к сколам краски и подвеска, не рассчитанная на плохие дороги.

Changan CS35 Plus хвалят за оснащение, управляемость и привлекательный внешний вид. Однако отмечают шум в салоне, плохую работу мультимедиа и не самое удобное водительское место.

Яркие новички и внедорожники

Omoda C5 – эффектный и доступный кроссовер, сочетающий в себе все современные традиции безопасности и комфорта. Среди недостатков - небольшой багажник, периодические сбои в электронике, ограниченная обзорность и средняя динамика.

Танк 300 выделяется необычным исполнением, различными внедорожными функциями и достойным оснащением. Но за это приходится платить неудобными сиденьями, жесткой подвеской, небольшим багажником и высоким расходом топлива.

Замыкает десятку GAC GS8 - большой и сбалансированный автомобиль с просторным салоном и достаточной динамикой для города и трасс. Его главный минус - стоимость, хотя в своем классе он остается одним из самых доступных вариантов.

Таким образом, на российском рынке сформировался устойчивый спрос на простые, надежные и хорошо оснащенные китайские кроссоверы. Именно такие модели позволяют владельцам не только комфортно передвигаться, но и сохранять вложенные средства при реализации.