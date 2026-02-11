Эксперт назвал 10 моделей из Китая, которые выгоднее всего покупать и продавать на российском рынке

11 февраля 2026, 06:18
Не только Jolion: какие китайские автомобили сохраняют цену — очевидные лидеры
Российский рынок наводнен китайскими авто, но не все из них одинаково выгодны для перепродажи. Эксперт выделил десятку моделей, которые лучше других сохраняют стоимость и не подводят владельцев. В чем их секрет - разбираемся в деталях.
В условиях, когда российские авторынок переживает масштабные перемены, вопрос ликвидности автомобилей становится особенно острым. Для многих покупателей важно не только приобрести машину, но и быть уверенным, что через несколько лет ее можно будет выгодно продать. Именно поэтому рейтинг ликвидных китайских моделей вызывает живой интерес у автолюбителей.
По мнению Александра Корнева, руководителя управления по работе с импортерами «Газпромбанк Автолизинг», ликвидность автомобиля складывается из нескольких факторов. В первую очередь, это надежность и простота конструкции. Чем меньше в системе сложных электронных систем и новых, не проверенных временем агрегатов, тем выше шанс, что она не подведет владельца и не потеряет в цене. Простые трансмиссии, проверенные двигатели, достаточный набор опций — вот формула успеха на вторичном рынке.
Еще один важный критерий – развитая сеть сервисных центров и доступность запчастей. Если с ремонтом и обслуживанием проблем не возникает, комплектующие можно найти без долгого ожидания, такие автомобили пользуются спросом даже спустя годы эксплуатации.
Лидеры среди китайских кроссоверов
В топ-10 самых ликвидных китайских автомобилей, по мнению экспертов, вошли только кроссоверы. Это неудивительно: именно этот сегмент сейчас наиболее востребован в России благодаря универсальности и адаптации к нашим дорогам.
Первое место занимает Haval Jolion — один из наиболее доступных новых кроссоверов на рынке. Его ценят за современное оснащение, адаптацию к внешним условиям и высокий уровень безопасности. Однако не обошлось без минусов: владельцы отмечают жесткую подвеску, небольшой багажник и небыструю работу роботизированной коробки передач.
На второй позиции – Haval F7. Этот автомобиль отличается просторным салоном и богатым оснащением, что делает его привлекательным для семей. В то же время некоторые водители жалуются на неудобное кресло, повышенный расход топлива и низкую управляемость.
Третью строчку занимает Geely Coolray. Модель сохранила свою динамику и доступную цену, а также хорошую управляемость. Из недостатков - слабое лакокрасочное покрытие, ограниченный набор «теплых опций» и скромный объем багажника.
Достойные конкуренты и особенности эксплуатации
Geely Monjaro отличается динамикой, качественным освещением и просторным салоном. Однако у владельцев иногда возникают проблемы с лакокрасочным покрытием, что может со временем сказаться на внешнем виде.
Chery Tiggo 4 Pro отличается оснащением для своего класса, комфортным салоном и приятной управляемостью. В то же время к минусам относят слабую шумоизоляцию, небольшой дорожный просвет, сбои в работе мультимедийной системы и не самую продуманную эргономику.
Chery Tiggo 7 Pro Max – просторный семейный кроссовер, подходящий для дальних поездок. Его слабые стороны - нелогичная эргономика, неустойчивая к сколам краски и подвеска, не рассчитанная на плохие дороги.
Changan CS35 Plus хвалят за оснащение, управляемость и привлекательный внешний вид. Однако отмечают шум в салоне, плохую работу мультимедиа и не самое удобное водительское место.
Яркие новички и внедорожники
Omoda C5 – эффектный и доступный кроссовер, сочетающий в себе все современные традиции безопасности и комфорта. Среди недостатков - небольшой багажник, периодические сбои в электронике, ограниченная обзорность и средняя динамика.
Танк 300 выделяется необычным исполнением, различными внедорожными функциями и достойным оснащением. Но за это приходится платить неудобными сиденьями, жесткой подвеской, небольшим багажником и высоким расходом топлива.
Замыкает десятку GAC GS8 - большой и сбалансированный автомобиль с просторным салоном и достаточной динамикой для города и трасс. Его главный минус - стоимость, хотя в своем классе он остается одним из самых доступных вариантов.
Таким образом, на российском рынке сформировался устойчивый спрос на простые, надежные и хорошо оснащенные китайские кроссоверы. Именно такие модели позволяют владельцам не только комфортно передвигаться, но и сохранять вложенные средства при реализации.
Похожие материалы
-
10.02.2026, 16:36
Цены на автозапчасти в России взлетели: как это скажется на страховке и ремонте
Вышло исследование: в 2026 году тарифы по каско в России могут вырасти на 11–12%. Причина - стремительный рост цен на автозапчасти и ремонт. Какие марки пострадают сильнее, и что это значит для водителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
09.02.2026, 20:35
Tenet T7 неожиданно стал лидером продаж SUV, сместив Haval Jolion
В сегменте кроссоверов произошла смена лидера. Новая модель быстро набрала популярность. Эксперты анализируют причины успеха. Покупатели обсуждают плюсы и минусы новинки.Читать далее
-
09.02.2026, 08:47
Плюсы и минусы Haval Jolion: что говорят владельцы о надежности и комфорте
Haval Jolion уверенно занимает лидирующие позиции среди иномарок, но вопросы к его надежности и удобству остаются. Владельцы делятся опытом: от плюсов электроники до спорных моментов с багажником и шумоизоляцией.Читать далее
-
09.02.2026, 07:57
Какие автомобили китайской сборки признаны самыми надежными в 2026 году
Вышло исследование: эксперты назвали автомобили китайской сборки с наименьшим числом заводских дефектов. Неожиданные лидеры и аутсайдеры рейтинга - что это значит для российских покупателей и почему стоит обратить внимание на новые тренды.Читать далее
-
09.02.2026, 06:38
Цены на топовые китайские автомобили в России: Haval Jolion — подешевел больше всех
Свежий анализ рынка показал: большинство популярных китайских автомобилей в России за год снизили цены, несмотря на инфляцию и рост сборов. Какие модели удивили, а какие пошли против тренда - в нашем материале.Читать далее
-
07.02.2026, 16:40
Белорусские Belgee против Geely: что реально отличает эти автомобили в 2026 году
С июля 2024 года на российском рынке появились кроссоверы Belgee, собранные в Белоруссии по лицензии Geely. Чем они отличаются от китайских аналогов, как устроено производство и почему цены на Belgee ниже - разбираемся в деталях.Читать далее
-
06.02.2026, 16:35
Haval Jolion спустя 6 месяцев: реальные плюсы и минусы после длительной эксплуатации
Полгода за рулем Haval Jolion выявили неожиданные детали в работе автомобиля. В материале - честный разбор сильных и слабых сторон модели, которые могут повлиять на выбор при покупке. Практический взгляд на эксплуатацию.Читать далее
-
06.02.2026, 13:32
Belgee X50 глазами владельцев: плюсы, минусы и неожиданные нюансы эксплуатации
Belgee X50 - кроссовер белорусской сборки, созданный на базе Geely Coolray. Водители делятся реальными впечатлениями: от динамики и комфорта до спорных моментов с мультимедиа и тормозами. Почему отзывы так противоречивы - в материале.Читать далее
-
06.02.2026, 08:58
Упрощенный Geely Coolray готовится к выходу на рынок ЕАЭС с новым мотором и автоматом
Вышло исследование: Geely Coolray Lite проходит сертификацию для ЕАЭС с атмосферным мотором и классическим автоматом. Модель может появиться в продаже уже скоро, что сулит новые возможности для покупателей. Какие перемены ждут рынок и почему это важно именно сейчас — разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 06:07
Lamborghini Huracan EVO RWD 2022: редкий случай, когда суперкар дорожает после покупки
Lamborghini Huracan EVO RWD 2022 года с минимальным пробегом и эксклюзивной комплектацией был куплен новым и спустя короткое время продан на аукционе дороже изначальной цены. Почему такие сделки становятся все более редкими и что это говорит о рынке эксклюзивных авто - разбираемся в деталях.Читать далее
-
11.02.2026, 06:01
Редчайший Dodge Dart GTS 1969 года: кабриолет с большим мотором, который почти не видят на дорогах
Dodge Dart GTS 1969 года - один из самых недооцененных маслкаров своего времени. Его редкая комплектация и история делают автомобиль настоящей находкой для ценителей классики. В чем секрет его уникальности и почему такие машины становятся объектом охоты коллекционеров - разбираемся в материале.Читать далее
