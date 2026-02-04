Рейтинг моделей Haval, Geely и Chery с минимальной потерей стоимости за три года по версии экспертов

Какие китайские автомобили теряют меньше всего в цене на вторичном рынке России

Свежий анализ вторичного рынка показал, какие китайские автомобили сохраняют стоимость лучше других. Эксперты выделили несколько моделей, которые выгоднее всего перепродавать спустя три года. Это важно для тех, кто планирует менять машину в ближайшем будущем.

В условиях нестабильной экономики и постоянных изменений на автомобильном рынке вопрос ликвидности машины становится особенно острым. Для многих владельцев важно не только выбрать надежный автомобиль, но и понимать, насколько выгодно его можно будет продать спустя несколько лет. Именно поэтому свежий рейтинг самых ликвидных китайских автомобилей в России вызывает такой интерес.

Эксперты проанализировали динамику цен на трехлетние автомобили популярных китайских брендов и сравнили их с предложениями 2022 года. Результаты оказались весьма показательными: наибольшую устойчивость к падению стоимости продемонстрировали модели Haval, Geely и Chery. Эти марки уже давно закрепились на российском рынке, но теперь они еще и лидируют по сохранности остаточной стоимости.

Абсолютным лидером по ликвидности стал Haval Jolion. За три года его цена снизилась всего на 23,3%, что для вторичного рынка - весьма достойный результат. В 2025 году средняя стоимость этой модели составила 1,67 миллиона рублей. Следом идут Haval F7x и Haval F7, потерявшие в цене 26,6% и 26,7% соответственно. Их средняя стоимость на вторичке - 1,94 и 1,88 миллиона рублей.

В пятерку лучших также вошли Geely Tugella, которая подешевела на 29,9% (2,61 миллиона рублей), и Exeed LX с падением стоимости на 31,8% (1,82 миллиона рублей). Эти показатели говорят о том, что владельцы таких машин могут рассчитывать на выгодную перепродажу даже спустя несколько лет эксплуатации.

Однако не все модели китайских брендов одинаково хорошо держат цену. Например, Geely Coolray, Chery Tiggo 4 и Geely Atlas Pro за три года теряют в стоимости от 32,9% до 34,4%. Средняя цена этих автомобилей на вторичном рынке колеблется от 1,16 до 1,85 миллиона рублей. Замыкают рейтинг Chery Tiggo 8 Pro и Chery Tiggo 7 Pro, которые за три года подешевели на 34,5% и 34,9% соответственно.

Интересно, что несмотря на популярность китайских автомобилей, значительная часть россиян по-прежнему с недоверием относится к китайским маркам. По данным опросов, каждый четвертый не планирует пересаживаться на китайский автомобиль, а 11% готовы рассмотреть такой вариант только при острой нехватке средств.

Для тех, кто рассматривает покупку автомобиля с прицелом на последующую перепродажу, выбор в пользу Haval, Geely или Chery может оказаться наиболее рациональным. Эти бренды не только предлагают широкий выбор моделей, но и демонстрируют устойчивость к обесцениванию на вторичном рынке, что особенно важно в нынешних реалиях.