Какие китайские автомобили ушли из России в январе 2024 года. Список из 5 моделей
Бренд Haval пересмотрел модификации полноразмерного рамного внедорожника Haval H9 и больше не предлагает в России дизельную версию. Сейчас на заводе в Тульской области полным ходом идет подготовка к выпуску Haval H9 нового поколения. Сборку планируют начать в мае 2024 года. По всей видимости, уход дизельных внедорожников связан с перенастройкой конвейера. Но любителям дизельных автомобилей волноваться не стоит. Уже известно, новинку предложат в двух версиях: с бензиновым мотором объемом 2,0 литра (224 л.с.) и 2,4-литровым дизелем (186 л.с.).
Пятой моделью, ушедшей с российского рынка в январе стал пикап JAC T6. Причина заключается не только в плановом обновлении модельного ряда JAC, но и в выпуске «шестёрки» во Владивостоке под брендом Sollers. В модельному ряду JAC его заменит новая модель с индексом T8.
-
16.01.2024, 07:38
В Китае рассекретили новый Haval H9, который будут выпускать в России
На прошлой неделе компания Haval опубликовала официальные изображения внедорожника Haval H9 нового поколения, но технические характеристики решили не сообщать. Они стали известны сейчас из публикации на сайте китайского министерства промышленности и информационных технологий.Читать далее
-
06.01.2024, 00:16
«Ребята, я в шоке»: у китайского кроссовера на морозе отвалилась педаль газа
Хозяйка кроссовера Changan CS55 записала эмоциональное видео. В сильный мороз у автомобиля отвалилась педаль акселератора. Оказалось, что держатель изготовлен из пластика.Читать далее
-
25.12.2023, 10:28
5 самых доступных пикапов в России в декабре 2023 года
В 2023 году продажи пикапов увеличились в России в два раза, что говорит о росте интереса отечественных автолюбителей к этим большим и практичным внедорожникам.Читать далее
-
20.11.2023, 00:17
5 самых дешевых пикапов в России в ноябре 2023 года
Практичные и неприхотливые пикапы не так популярны в нашей стране, как, например, в США или Австралии, но пользуются стабильным спросом и имеют своих преданных поклонников.Читать далее
-
14.11.2023, 19:16
5 кроссоверов, которые меньше всего теряют в цене
Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили цены на популярные 4-летние кроссоверы и назвали пять автомобилей, которые медленнее теряют в цене и лучше сохраняют остаточную стоимость.Читать далее
-
16.10.2023, 15:43
Дилер рассказал, за какими китайскими автомобилями россияне выстраиваются в очереди
После ухода из России большинства крупнейших мировых автопроизводителей выбор на рынке серьезно сократился. Автолюбители или решаются купить машину без заводской гарантии, ввезенную по параллельному импорту, но чаще идут в официальный дилерский центр того или иного китайского бренда.Читать далее
-
16.01.2024, 07:38
В Китае рассекретили новый Haval H9, который будут выпускать в России
На прошлой неделе компания Haval опубликовала официальные изображения внедорожника Haval H9 нового поколения, но технические характеристики решили не сообщать. Они стали известны сейчас из публикации на сайте китайского министерства промышленности и информационных технологий.Читать далее
-
06.01.2024, 00:16
«Ребята, я в шоке»: у китайского кроссовера на морозе отвалилась педаль газа
Хозяйка кроссовера Changan CS55 записала эмоциональное видео. В сильный мороз у автомобиля отвалилась педаль акселератора. Оказалось, что держатель изготовлен из пластика.Читать далее
-
25.12.2023, 10:28
5 самых доступных пикапов в России в декабре 2023 года
В 2023 году продажи пикапов увеличились в России в два раза, что говорит о росте интереса отечественных автолюбителей к этим большим и практичным внедорожникам.Читать далее
-
20.11.2023, 00:17
5 самых дешевых пикапов в России в ноябре 2023 года
Практичные и неприхотливые пикапы не так популярны в нашей стране, как, например, в США или Австралии, но пользуются стабильным спросом и имеют своих преданных поклонников.Читать далее
-
14.11.2023, 19:16
5 кроссоверов, которые меньше всего теряют в цене
Эксперты аналитического агентства «Автостат» изучили цены на популярные 4-летние кроссоверы и назвали пять автомобилей, которые медленнее теряют в цене и лучше сохраняют остаточную стоимость.Читать далее
-
16.10.2023, 15:43
Дилер рассказал, за какими китайскими автомобилями россияне выстраиваются в очереди
После ухода из России большинства крупнейших мировых автопроизводителей выбор на рынке серьезно сократился. Автолюбители или решаются купить машину без заводской гарантии, ввезенную по параллельному импорту, но чаще идут в официальный дилерский центр того или иного китайского бренда.Читать далее
- 2 950 000 РChangan CS75PLUS 2023 в Москве
- 2 320 000 РChangan CS35PLUS 2023 в Зеленограде
- 3 097 000 РHaval H9 2021 в Москве
- 3 105 800 РChangan CS75PLUS 2023 в Москве
- 2 960 000 РHaval H9 2020 в Зеленограде
- 2 390 000 РHaval H9 2016 в Москве
- 2 530 000 РChangan CS35PLUS 2023 в Москве
- 2 599 900 РHaval H9 2016 в Зеленограде
- 2 699 900 РHaval H9 2016 в Зеленограде
- 3 155 000 РHaval H9 2019 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий