Какие китайские автомобили ушли из России в январе 2024 года. Список из 5 моделей

Ранее мы писали Внедорожник Sollers получил новый мотор и подешевел на 100 тысяч рублей В салонах российских дилеров появилась новая модификация пикапа Sollers ST6, с новым 176-сильным двигателем ... Читать далее

Редакция портала «Китайские автомобили» изучила актуальные предложения на российском авторынке и выяснила, что некоторые бренды решили зачистить ассортимент продаваемых моделей. Например, Changan убрал из прайс-листов сразу три автомобиля: кроссоверы CS35 Plus, СS55 и CS75 FL. На российском рынке их заменили машины следующих поколений: CS35 Plus New, СS55 Plus и CS75 Plus соответственно.

Бренд Haval пересмотрел модификации полноразмерного рамного внедорожника Haval H9 и больше не предлагает в России дизельную версию. Сейчас на заводе в Тульской области полным ходом идет подготовка к выпуску Haval H9 нового поколения. Сборку планируют начать в мае 2024 года. По всей видимости, уход дизельных внедорожников связан с перенастройкой конвейера. Но любителям дизельных автомобилей волноваться не стоит. Уже известно, новинку предложат в двух версиях: с бензиновым мотором объемом 2,0 литра (224 л.с.) и 2,4-литровым дизелем (186 л.с.).

Пятой моделью, ушедшей с российского рынка в январе стал пикап JAC T6. Причина заключается не только в плановом обновлении модельного ряда JAC, но и в выпуске «шестёрки» во Владивостоке под брендом Sollers. В модельному ряду JAC его заменит новая модель с индексом T8.

Яндекс.Новости и , общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках. Подпишитесь на Дзен , общайтесь в наших группах