19 февраля 2020, 20:45
Какие китайские бренды любят российские угонщики
- 257
- 0
Фото: Lifan
В России популярность китайских брендов растет не только среди автовладельцев. Автоугонщики с каждым годом увеличивают долю в бюджетном сегменте в пользу китайских машин. Большим спросом среди преступников пользуются Lifan и Geely.
Фото: Geely
Ранее мы писали
Петербургские автоугонщики предпочитают автомобили корейских брендов. В тройку лидеров попали два «корейца» ...Читать далее
На втором месте числятся автомобили с шильдиками бренда Geely. Они также показали рекордный рост популярности. Количество угонов выросло на 166%. Седаны Geely Emgrand в 2019 году угоняли 12 раз. Третье почетное место занял внедорожник Great Wall Hover H5, его угоняли 11 раз. Популярностью пользуются следующие модели: Chery Amulet, Chery MK и Lifan X50, BYD F3 и Geely MK Cross.
По данным ГИБДД общая картина по угонам в России улучшается. В 2019 году было угнано на 6% машин меньше, чем в 2018. Но, как мы видим, намечается новый тренд в бюджетном сегменте на автомобили китайского производства. Самые неблагоприятные регионы — это Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.
Комментарии
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Тоже долго ходил вокруг да около данного авто, читал отзывы, смотрел видео-обзоры. Решил, что кроме того, что производитель Китай, в данной машине не больше минусов чем у остальных за ту же цену. По запчастям та же королла получается, внешний вид как у бмв. Видел в продаже даже бамперы, фары и накладки ...
Купил чери а 15, 07г всё отлично , конфорт бегает отлично ну короче кайф , тут решил проверить рулевую подушку безоп.вскрыл а её там нет и даже проводов нет, хотя должна быть теперь не знаю как и где востоновить , Барнаул.
DATSUN почему-то не указан, от 457 тысяч идёт сразу с климатом, а не просто убого кондишен...
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве