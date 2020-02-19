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19 февраля 2020, 20:45

Какие китайские бренды любят российские угонщики

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Фото: Lifan
В России популярность китайских брендов растет не только среди автовладельцев. Автоугонщики с каждым годом увеличивают долю в бюджетном сегменте в пользу китайских машин. Большим спросом среди преступников пользуются Lifan и Geely.
Какие китайские бренды любят российские угонщики

Фото: Geely

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Самым угоняемым автомобилем китайского автопрома в России стал седан Lifan Solano. В прошлом году 67 владельцев обращались в полицию с заявлением об угоне. Общая популярность Lifan среди угонщиков выросла в 2019 году на 180%.

На втором месте числятся автомобили с шильдиками бренда Geely. Они также показали рекордный рост популярности. Количество угонов выросло на 166%. Седаны Geely Emgrand в 2019 году угоняли 12 раз. Третье почетное место  занял внедорожник Great Wall Hover H5, его угоняли 11 раз. Популярностью пользуются следующие модели: Chery Amulet, Chery MK и Lifan X50, BYD F3 и Geely MK Cross.

По данным ГИБДД общая картина по угонам в России улучшается. В 2019 году было угнано на 6% машин меньше, чем в 2018. Но, как мы видим, намечается новый тренд в бюджетном сегменте на автомобили китайского производства. Самые неблагоприятные регионы — это Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.
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Отзывы по теме
Форум Lifan Solano
Тоже долго ходил вокруг да около данного авто, читал отзывы, смотрел видео-обзоры. Решил, что кроме того, что производитель Китай, в данной машине не больше минусов чем у остальных за ту же цену. По запчастям та же королла получается, внешний вид как у бмв. Видел в продаже даже бамперы, фары и накладки ...
Ванька_88
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Какие китайские бренды любят российские угонщики
{{material_128411}}Самым угоняемым автомобилем китайского автопрома в России стал седан Lifan Solano. В прошлом году 67 владельцев обращались в полицию с заявлением об угоне. Общая популярность Lifan среди угонщиков выросла в 2019 году на 180%.На втором месте числятся автомобили с шильдиками бренда Geely. Они также показали рекордный рост популярности. Количество угонов выросло на 166%. Седаны Geely Emgrand в 2019 году угоняли 12 раз. Третье почетное место  занял внедорожник Great Wall Hover H5, его угоняли 11 раз. Популярностью пользуются следующие модели: Chery Amulet, Chery MK и Lifan X50, BYD F3 и Geely MK Cross.По данным ГИБДД общая картина по угонам в России улучшается. В 2019 году было угнано на 6% машин меньше, чем в 2018. Но, как мы видим, намечается новый тренд в бюджетном сегменте на автомобили китайского производства. Самые неблагоприятные регионы — это Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.
2020-02-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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