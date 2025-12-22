Неожиданные потери: какие марки и модели ушли из России — полный список

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

22 декабря 2025, 12:16

Какие китайские и российские автомобили исчезли с рынка России в 2025 году

Какие китайские и российские автомобили исчезли с рынка России в 2025 году

Неожиданные потери: какие марки и модели ушли из России — полный список

Какие китайские и российские автомобили исчезли с рынка России в 2025 году

В 2025 году российский авторынок столкнулся с уходом ряда популярных моделей. Некоторые бренды изменили стратегию, другие полностью свернули продажи. Какие автомобили больше не найти у дилеров? Подробности в нашем материале.

В 2025 году российский авторынок столкнулся с уходом ряда популярных моделей. Некоторые бренды изменили стратегию, другие полностью свернули продажи. Какие автомобили больше не найти у дилеров? Подробности в нашем материале.

В 2025 году российский рынок автомобилей оказался в центре серьезных перемен. Несколько известных китайских и отечественных брендов приняли решение прекратить поставки ряда моделей, а некоторые и вовсе ушли из страны. Причины у каждого свои: от смены стратегии до обновления модельных линеек. Как сообщает Autonews, уход этих машин стал заметным событием для автолюбителей и дилеров.

Geely одной из первых объявила о прекращении поставок седана Emgrand. Эта модель, долгое время считавшаяся одной из самых доступных в линейке, исчезла с официального сайта бренда. Однако у некоторых дилеров еще можно найти остатки. Интересно, что на смену Emgrand пришел практически идентичный автомобиль под маркой Belgee S50, который собирают в Беларуси. Таким образом, поклонники модели не остались без альтернативы.

Еще одним решением Geely стало снятие с продажи кроссовера Coolray. Причины такого шага компания не раскрыла, но заверила, что пока еще можно найти эти автомобили у официальных продавцов. После ухода Coolray самым доступным кроссовером марки стал Cityray, который теперь занимает место в линейке ниже Atlas.

Chery также внесла коррективы в свой ассортимент. С российского сайта исчезли все гибридные версии, включая популярные Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid и Tiggo 7 Plug-in Hybrid. Официальных комментариев по этому поводу не последовало, однако известно, что некоторые из этих моделей теперь доступны под российским брендом Tenet, сборка которых организована в Калуге. Это решение стало неожиданным для многих покупателей, рассчитывавших на широкий выбор гибридов.

Skywell, появившийся в России всего три года назад, тоже решил свернуть деятельность. В модельном ряду бренда были представлены электрический ET5 и гибридный HT-I, но спрос оказался ниже ожиданий. В 2025 году компания объявила о полном уходе с рынка, пообещав при этом выполнять все гарантийные обязательства перед владельцами уже купленных машин.

Omoda убрала из своей российской линейки седан S5, а также его спортивную версию S5 GT. В дилерских центрах подтвердили, что поставки прекращены, хотя остатки еще можно найти в продаже. Эти автомобили предлагались с разными вариантами моторов, но теперь их место в шоурумах занимают другие модели бренда.

Не обошлось без изменений и среди российских производителей. Выпуск электроседана Evolute i-Pro, который по сути является копией китайского Dongfeng Aeolus E70, был полностью остановлен осенью 2025 года. Сборка велась на предприятии «Моторинвест» в Липецкой области, но теперь эта модель больше не доступна для покупки.

Таким образом, 2025 год стал для российского авторынка временем заметных перемен. Уход сразу нескольких популярных моделей и брендов заставил многих пересмотреть свои предпочтения и искать альтернативы среди оставшихся предложений. Для одних это стало поводом для разочарования, для других - шансом открыть для себя новые автомобили.

Упомянутые марки: Geely, Chery, OMODA, Skywell, Belgee, Evolute, DongFeng, TENET
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Джили, Чери, Омода, Скайвелл, Белджи, Эволют, ДонгФенг, Тенет

Похожие материалы Джили, Чери, Омода, Скайвелл, Белджи, Эволют, ДонгФенг, Тенет

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Renault Clio шестого поколения: новый дизайн и гибридная технология в действии
VGV готовит к выходу в России новый пикап Bolden S7 и обновленный U70 в 2026 году
Volga K50 официально сертифицирована в России и готовится к запуску производства
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Электромобили
Baojun Yunduo и еще 48 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX25 и еще 20 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Вологда Сургут Краснодарский край
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться