Неожиданные потери: какие марки и модели ушли из России — полный список

Какие китайские и российские автомобили исчезли с рынка России в 2025 году

В 2025 году российский авторынок столкнулся с уходом ряда популярных моделей. Некоторые бренды изменили стратегию, другие полностью свернули продажи. Какие автомобили больше не найти у дилеров? Подробности в нашем материале.

В 2025 году российский рынок автомобилей оказался в центре серьезных перемен. Несколько известных китайских и отечественных брендов приняли решение прекратить поставки ряда моделей, а некоторые и вовсе ушли из страны. Причины у каждого свои: от смены стратегии до обновления модельных линеек. Как сообщает Autonews, уход этих машин стал заметным событием для автолюбителей и дилеров.

Geely одной из первых объявила о прекращении поставок седана Emgrand. Эта модель, долгое время считавшаяся одной из самых доступных в линейке, исчезла с официального сайта бренда. Однако у некоторых дилеров еще можно найти остатки. Интересно, что на смену Emgrand пришел практически идентичный автомобиль под маркой Belgee S50, который собирают в Беларуси. Таким образом, поклонники модели не остались без альтернативы.

Еще одним решением Geely стало снятие с продажи кроссовера Coolray. Причины такого шага компания не раскрыла, но заверила, что пока еще можно найти эти автомобили у официальных продавцов. После ухода Coolray самым доступным кроссовером марки стал Cityray, который теперь занимает место в линейке ниже Atlas.

Chery также внесла коррективы в свой ассортимент. С российского сайта исчезли все гибридные версии, включая популярные Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid и Tiggo 7 Plug-in Hybrid. Официальных комментариев по этому поводу не последовало, однако известно, что некоторые из этих моделей теперь доступны под российским брендом Tenet, сборка которых организована в Калуге. Это решение стало неожиданным для многих покупателей, рассчитывавших на широкий выбор гибридов.

Skywell, появившийся в России всего три года назад, тоже решил свернуть деятельность. В модельном ряду бренда были представлены электрический ET5 и гибридный HT-I, но спрос оказался ниже ожиданий. В 2025 году компания объявила о полном уходе с рынка, пообещав при этом выполнять все гарантийные обязательства перед владельцами уже купленных машин.

Omoda убрала из своей российской линейки седан S5, а также его спортивную версию S5 GT. В дилерских центрах подтвердили, что поставки прекращены, хотя остатки еще можно найти в продаже. Эти автомобили предлагались с разными вариантами моторов, но теперь их место в шоурумах занимают другие модели бренда.

Не обошлось без изменений и среди российских производителей. Выпуск электроседана Evolute i-Pro, который по сути является копией китайского Dongfeng Aeolus E70, был полностью остановлен осенью 2025 года. Сборка велась на предприятии «Моторинвест» в Липецкой области, но теперь эта модель больше не доступна для покупки.

Таким образом, 2025 год стал для российского авторынка временем заметных перемен. Уход сразу нескольких популярных моделей и брендов заставил многих пересмотреть свои предпочтения и искать альтернативы среди оставшихся предложений. Для одних это стало поводом для разочарования, для других - шансом открыть для себя новые автомобили.