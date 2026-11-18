18 ноября 2026, 09:09
Не ломаются, но бесят: что владельцы китайских кроссоверов не могут простить им
Не ломаются, но бесят: что владельцы китайских кроссоверов не могут простить им
За несколько лет активных продаж китайских автомобилей накопились отзывы об их эксплуатации. Одни модели хвалят за комфорт и работу агрегатов, другие чаще критикуют за поведение коробки и шум, а иногда - за мелкие неудобства.
За несколько лет активных продаж китайские кроссоверы перестали быть экзотикой на российских дорогах. Покупатели пересаживались на них вынужденно или из любопытства, а потом уходили на форумы и автомобильные площадки делиться опытом. Накопился солидный массив отзывов, и он показывает любопытную картину: куда чаще владельцы спорят о поведении машины в обычной поездке, чем о серьезных поломках мотора. Рывки трансмиссии в пробке или шум от колес способны испортить впечатление даже от хорошо оснащенного кроссовера.
Это не формальный рейтинг надежности, а срез того, что владельцы чаще хвалят или критикуют. Ниже — модели, вокруг которых сложились наиболее устойчивые претензии и наиболее устойчивые похвалы.
Где владельцев раздражают настройки
Среди моделей с частыми претензиями заметнее всего Haval Jolion. Владельцы пишут о рывках роботизированной коробки в пробках и задержке отклика при нажатии на газ. К этому добавляется слабая шумоизоляция, хотя серьезные неисправности встречаются редко. Один из владельцев после двух лет езды отметил в числе достоинств подвеску, а в числе раздражителей — шум на трассе и сбои в электронике.
Похожий характер критики у Chery Tiggo 7 Pro. Водители отмечают умеренную работу вариатора и задумчивость при разгоне, жалуются на мультимедиа. Средний расход в подборке — от 9 до 10 л на 100 км. Основная претензия связана с калибровкой агрегатов, а не с общей оценкой надежности.
Эффектный дизайн Omoda C5 не отменяет внимания к поведению на дороге. Владельцы называют робота медлительным, подвеску жесткой, заметен и шум от колесных арок. FAW Bestune T77 чаще критикуют за электронику, прежде всего за нестабильную мультимедиа. Есть вопросы и по качеству отделки салона. На вторичном рынке ликвидность моделей оценивается ниже среднего, а сами машины встречаются на дорогах реже.
В списке Dongfeng 580 претензии иного рода: слабая шумоизоляция сочетается с медленной коробкой и средней динамикой. Более низкая цена отчасти примиряет покупателей с этими недостатками, хотя восторженных отзывов немного.
Модели с более позитивными отзывами
На этом фоне особенно заметна разница между настройками и потребностями машин, которые обеспечивают комфортную повседневную поездку. Geely Monjaro часто называют наиболее «европейским» китайским кроссовером — в том числе из-за платформы, родственной решениям Volvo. Владельцы отмечают работу восьмиступенчатого автомата Aisin без пинков, хорошую шумоизоляцию и устойчивость на трассе.
У Monjaro двухлитровый турбомотор мощностью 238 л. с., его ресурс владельцы считают достаточным. Средний расход — в основном от 10 до 12 л. Массовых серьезных проблем не отмечено. Цена на вторичном рынке — в пределах от 3,2 до 3,8 млн рублей.
Haval Dargo оказался приятным сюрпризом для тех, кто скептически относится к роботизированным коробкам: владельцы уровень трансмиссии хвалят. Они же обращают внимание на крепкую подвеску, а шумоизоляцию считают хорошей. Полный привод, по отзывам, работает стабильно, автомобиль нормально адаптирован к зиме. Двухлитровый турбомотор выдает 192 л. с., средний расход — от 11 до 13 л. Основные претензии относятся к мультимедиа, а не к агрегатам. Цена на вторичке начинается от 2,4 млн рублей.
У Changan CS55 Plus отмечены мягкая подвеска и недорогая в обслуживании коробка. Турбомотор объемом 1,5 л развивает 181 л. с., расход на трассе — в пределах от 8 до 9 л. Качество сборки достойное. Серьезные массовые поломки за первые 2-3 года эксплуатации почти не фиксировались. Указанный ценовой диапазон — от 1,9 до 2,3 млн рублей.
Exeed TXL покупали с опаской, но в отзывах его считают тихим и удобным кроссовером. Среди сильных сторон выделяют богатую комплектацию и крепкую подвеску. Для версии с турбомотором 1,6 л указан расход от 9 до 11 л, плановое ТО оценивается в 10-15 тыс. рублей. Цена начинается от 2,8 млн рублей.
Geely Coolray завершает список удачных моделей, но в более компактном формате. Владельцы пишут, что автомобиль едет бодрее ожиданий: разгон до 100 км/ч занимает около 8 секунд, расход составляет от 7 до 9 л. Жесткость подвески остается заметной, зато серьезных технических проблем в отзывах пока немного. Заявленная цена начинается с 1,7 млн рублей.
Что стоит проверить перед покупкой
Во многих отзывах неудобства связаны с настройками двигателя и коробки либо с откликом педали газа. Отдельная тема — уровень шума. Китайские производители регулярно обновляют модели, и новые версии тех же автомобилей, судя по подборке, обычно становятся лучше.
При выборе полезно проверить конкретную машину в пробке и на трассе: там проявляются особенности трансмиссии и шумоизоляции, а на плохом покрытии становится заметной работа подвески. Именно эти три параметра формируют повседневное впечатление от кроссовера сильнее, чем редкие поломки.
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