JWL, VIA, TÜV: что скрывает маркировка на диске и как отличить оригинал от опасной подделки

15 августа 2026, 15:01
Какие клейма на дисках гарантируют безопасность и как их распознать
Какие клейма на дисках гарантируют безопасность и как их распознать
Маркировки на обратной стороне колесных дисков - не просто формальность, а реальный показатель надежности и качества. В условиях роста числа подделок на рынке, важно понимать, какие стандарты действительно подтверждают безопасность и почему стоит обращать внимание на клейма при покупке.
В последние годы на рынке колесных дисков наблюдается настоящий бум подделок: внешне кованые диски выглядят одинаково, но их прочность может отличиться в разы. Разобраться в этом вопросе помогает не внешний вид, а маркировка на внутренней стороне диска. Именно она становится ключевым критерием для тех, кто заботится о безопасности своего автомобиля.
Единственный объективный способ проверки качества продукта и его отличие от дешевой копии - это наличие стандартов и протоколов испытаний. Клейма на дисках - не просто набор букв, а подтверждение того, что изделие прошло независимую проверку на прочность, геометрию и стойкость к ударам. Производители могут обещать многое, но только стандарты их принадлежности одинаковы для всех испытаний и оставляют на изделиях соответствующую маркировку.
Наиболее часто встречаются четыре аббревиатуры: JWL, VIA, TÜV и SAE. JWL - японский стандарт, обязательный для легкосплавных дисков легковых автомобилей. Без этого клейма диск не должен соблюдать японские правила эксплуатации на дорогах. VIA - независимая японская организация, которая подтверждает, что диск действительно прошел испытания JWL. Если производитель JWL может поставить сам, то VIA гарантирует независимый контроль.
За всеми аббревиатурами скрываются реальные испытания: радиальная усталость (имитация пробега под изгибом), изгиб на изгибе (боковые нагрузки в поворотах), ударные тесты (имитация наезда на бордюр или яму), а для JWL - еще и проверка степени. Только диски, выдержавшие данные проверки, получают право на маркировку.
Простой пример: клейма JWL и VIA обычно выбиваются или отлиты на внутренней стороне. Для дорожных моделей необходимо запросить у продавца протокол проверки или TÜV-заключение. Если продавец не может показать ни маркировку, ни документы, ни объяснить подозрительную цену, скорее всего, перед вами реплика без соответствующих условий.
Правила безопасности и стандарты касаются не только колесных дисков. Например, в материалах далее рассматривались альтернативные подходы к сертификации и требования к новым моделям .
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