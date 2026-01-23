Рынок SUV меняется: кто выжил и кто теряет позиции – неожиданные итоги

Какие кроссоверы до 3 млн рублей выбирают россияне в 2025 году

Рынок кроссоверов до 3 млн рублей в России резко изменился. Лидеры теряют клиентов, новые бренды вырываются вперед. Какие модели еще доступны и что ждет покупателей в 2026 году – подробности в материале.

В 2025 году российский рынок кроссоверов стоимостью до трех миллионов рублей оказался на пороге серьезных перемен. Несмотря на кажущееся разнообразие, выбор для покупателей заметно сузился. В этом ценовом сегменте осталось около пятидесяти моделей, но лишь немногие из них смогли удержать или нарастить продажи. Большинство популярных кроссоверов столкнулись с падением спроса, а некоторые бренды и вовсе оказались на грани исчезновения из топа.

Согласно оценкам экспертов, в прошлом году в России было заключено примерно 590 тысяч сделок по покупке новых SUV в указанном ценовом диапазоне. Это 45% от всего рынка легковых автомобилей, что на три процентных пункта больше, чем годом ранее. Однако за этим ростом доли скрывается тревожная тенденция: в абсолютных цифрах рынок потерял около 70 тысяч машин, а средняя стоимость нового автомобиля к началу 2026 года подскочила до 3,5–3,8 млн рублей.

Лидеры и аутсайдеры: кто удержался на плаву

Безоговорочным фаворитом среди доступных кроссоверов остается Haval Jolion. Его базовая версия с механической коробкой передач и передним приводом стоит от 1,6 млн рублей. В 2025 году россияне приобрели почти 68 тысяч таких машин, хотя это на 22% меньше, чем годом ранее. Jolion по-прежнему остается одним из немногих иностранных автомобилей, которые можно купить дешевле двух миллионов, пусть и в самой простой комплектации.

Белорусский Belgee X50, стартующий с отметки 1,9 млн рублей, большую часть года показывал отрицательную динамику. Однако удачный четвертый квартал позволил бренду завершить год с результатом 38,3 тысячи проданных машин — это почти на четверть больше, чем в 2024 году. Его «старший брат» Belgee X70 (от 2,3 млн рублей) также удивил: продажи выросли почти в семь раз, достигнув 28,2 тысячи экземпляров.

Chery Tiggo 7, несмотря на внушительный спад (-41%), удержался в тройке лидеров с 37 тысячами проданных автомобилей. Чуть позади — Chery Tiggo 4, который разошелся тиражом 35,9 тысячи штук, потеряв треть клиентов. Российские новички Tenet T7 и T4, каждый из которых нашел по 15 тысяч покупателей, пока только начинают борьбу за место в топе.

Смена акцентов: новые игроки и старые проблемы

Между двумя моделями Chery в рейтинге закрепился Haval M6, собираемый в России. Его продажи составили 36,1 тысячи машин, а падение спроса оказалось минимальным — всего 5%. Такой результат стал возможен благодаря поддержке дистрибьюторов, позволивших удержать цену от 1,7 млн рублей.

В сегменте до двух миллионов рублей по-прежнему уверенно держатся внедорожники Lada. «Нива» Legend и Travel нашли по 34–35 тысяч покупателей. Однако отсутствие автоматической коробки передач сдерживает рост их популярности, и на АвтоВАЗе не планируют внедрять такую опцию в ближайшее время.

Changan Uni-S (ранее CS55) с результатом 30,8 тысячи сделок потерял пятую часть клиентов. Подорожание до 2,4 млн рублей не прошло незамеченным, но модель все еще держится на плаву. А вот Omoda C5 и Haval Dargo показали худшие результаты: минус 45–46% к прошлому году. Причины — отсутствие значительных скидок и ожидание обновлений.

Вторая десятка: неожиданные успехи и провалы

Во второй половине топ-20 оказались кроссоверы с продажами от 12 до 16 тысяч штук: Jetour Dashing, Solaris HC, Jaecoo J7, «Москвич 3» и Changan CS35. Особенно выделился Solaris HC (бывшая Hyundai Creta), который благодаря узнаваемости и репутации «кореянки» показал рекордный рост — плюс 948%.

Покупатели все чаще выбирают универсальные кроссоверы, а не седаны или хэтчбеки. По оценкам специалистов, доля SUV среди всех новых автомобилей достигла 71% — это рекорд за последние годы. Однако дальнейший рост сегмента под вопросом: цены продолжают расти, а количество доступных моделей сокращается.

В ближайшем будущем бюджетных кроссоверов станет еще меньше. Уже сейчас в сегменте до двух миллионов рублей можно найти лишь несколько моделей: «Москвич 3», Haval Jolion, Chery Tiggo 4/4Pro, Tenet T4, Haval M6 и Belgee X50. Если тенденция сохранится, вскоре в этом ценовом диапазоне останутся только две «Нивы».

Что ждет рынок SUV: взгляд в будущее

Пока еще у покупателей есть выбор среди кроссоверов до трех миллионов рублей, но он стремительно сужается. Рост цен и сокращение ассортимента вынуждают россиян пересматривать свои предпочтения. Возможно, уже в 2026 году многие вновь обратят внимание на седаны, которые заметно дешевле и позволяют уложиться в семейный бюджет.

Тем не менее, спрос на кроссоверы остается высоким, а конкуренция между брендами обостряется. Кто сумеет удержаться на плаву в новых условиях — покажет время. Но уже сейчас очевидно: рынок SUV в России переживает не просто очередной виток, а настоящую перезагрузку.