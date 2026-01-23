Рынок SUV меняется: кто выжил и кто теряет позиции – неожиданные итоги

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

23 января 2026, 13:26

Какие кроссоверы до 3 млн рублей выбирают россияне в 2025 году

Какие кроссоверы до 3 млн рублей выбирают россияне в 2025 году

Рынок SUV меняется: кто выжил и кто теряет позиции – неожиданные итоги

Какие кроссоверы до 3 млн рублей выбирают россияне в 2025 году

Рынок кроссоверов до 3 млн рублей в России резко изменился. Лидеры теряют клиентов, новые бренды вырываются вперед. Какие модели еще доступны и что ждет покупателей в 2026 году – подробности в материале.

Рынок кроссоверов до 3 млн рублей в России резко изменился. Лидеры теряют клиентов, новые бренды вырываются вперед. Какие модели еще доступны и что ждет покупателей в 2026 году – подробности в материале.

В 2025 году российский рынок кроссоверов стоимостью до трех миллионов рублей оказался на пороге серьезных перемен. Несмотря на кажущееся разнообразие, выбор для покупателей заметно сузился. В этом ценовом сегменте осталось около пятидесяти моделей, но лишь немногие из них смогли удержать или нарастить продажи. Большинство популярных кроссоверов столкнулись с падением спроса, а некоторые бренды и вовсе оказались на грани исчезновения из топа.

Согласно оценкам экспертов, в прошлом году в России было заключено примерно 590 тысяч сделок по покупке новых SUV в указанном ценовом диапазоне. Это 45% от всего рынка легковых автомобилей, что на три процентных пункта больше, чем годом ранее. Однако за этим ростом доли скрывается тревожная тенденция: в абсолютных цифрах рынок потерял около 70 тысяч машин, а средняя стоимость нового автомобиля к началу 2026 года подскочила до 3,5–3,8 млн рублей.

Лидеры и аутсайдеры: кто удержался на плаву

Безоговорочным фаворитом среди доступных кроссоверов остается Haval Jolion. Его базовая версия с механической коробкой передач и передним приводом стоит от 1,6 млн рублей. В 2025 году россияне приобрели почти 68 тысяч таких машин, хотя это на 22% меньше, чем годом ранее. Jolion по-прежнему остается одним из немногих иностранных автомобилей, которые можно купить дешевле двух миллионов, пусть и в самой простой комплектации.

Белорусский Belgee X50, стартующий с отметки 1,9 млн рублей, большую часть года показывал отрицательную динамику. Однако удачный четвертый квартал позволил бренду завершить год с результатом 38,3 тысячи проданных машин — это почти на четверть больше, чем в 2024 году. Его «старший брат» Belgee X70 (от 2,3 млн рублей) также удивил: продажи выросли почти в семь раз, достигнув 28,2 тысячи экземпляров.

Chery Tiggo 7, несмотря на внушительный спад (-41%), удержался в тройке лидеров с 37 тысячами проданных автомобилей. Чуть позади — Chery Tiggo 4, который разошелся тиражом 35,9 тысячи штук, потеряв треть клиентов. Российские новички Tenet T7 и T4, каждый из которых нашел по 15 тысяч покупателей, пока только начинают борьбу за место в топе.

Смена акцентов: новые игроки и старые проблемы

Между двумя моделями Chery в рейтинге закрепился Haval M6, собираемый в России. Его продажи составили 36,1 тысячи машин, а падение спроса оказалось минимальным — всего 5%. Такой результат стал возможен благодаря поддержке дистрибьюторов, позволивших удержать цену от 1,7 млн рублей.

В сегменте до двух миллионов рублей по-прежнему уверенно держатся внедорожники Lada. «Нива» Legend и Travel нашли по 34–35 тысяч покупателей. Однако отсутствие автоматической коробки передач сдерживает рост их популярности, и на АвтоВАЗе не планируют внедрять такую опцию в ближайшее время.

Changan Uni-S (ранее CS55) с результатом 30,8 тысячи сделок потерял пятую часть клиентов. Подорожание до 2,4 млн рублей не прошло незамеченным, но модель все еще держится на плаву. А вот Omoda C5 и Haval Dargo показали худшие результаты: минус 45–46% к прошлому году. Причины — отсутствие значительных скидок и ожидание обновлений.

Вторая десятка: неожиданные успехи и провалы

Во второй половине топ-20 оказались кроссоверы с продажами от 12 до 16 тысяч штук: Jetour Dashing, Solaris HC, Jaecoo J7, «Москвич 3» и Changan CS35. Особенно выделился Solaris HC (бывшая Hyundai Creta), который благодаря узнаваемости и репутации «кореянки» показал рекордный рост — плюс 948%.

Покупатели все чаще выбирают универсальные кроссоверы, а не седаны или хэтчбеки. По оценкам специалистов, доля SUV среди всех новых автомобилей достигла 71% — это рекорд за последние годы. Однако дальнейший рост сегмента под вопросом: цены продолжают расти, а количество доступных моделей сокращается.

В ближайшем будущем бюджетных кроссоверов станет еще меньше. Уже сейчас в сегменте до двух миллионов рублей можно найти лишь несколько моделей: «Москвич 3», Haval Jolion, Chery Tiggo 4/4Pro, Tenet T4, Haval M6 и Belgee X50. Если тенденция сохранится, вскоре в этом ценовом диапазоне останутся только две «Нивы».

Что ждет рынок SUV: взгляд в будущее

Пока еще у покупателей есть выбор среди кроссоверов до трех миллионов рублей, но он стремительно сужается. Рост цен и сокращение ассортимента вынуждают россиян пересматривать свои предпочтения. Возможно, уже в 2026 году многие вновь обратят внимание на седаны, которые заметно дешевле и позволяют уложиться в семейный бюджет.

Тем не менее, спрос на кроссоверы остается высоким, а конкуренция между брендами обостряется. Кто сумеет удержаться на плаву в новых условиях — покажет время. Но уже сейчас очевидно: рынок SUV в России переживает не просто очередной виток, а настоящую перезагрузку.

Упомянутые модели: Haval Jolion (от 1 259 000 Р), Chery Tiggo 7 (от 1 199 900 Р), Belgee X50, TENET T7, Changan UNI-S, OMODA C5 (от 2 499 900 Р), Jetour X70, Jaecoo J7, Москвич 3, Solaris HC
Упомянутые марки: Haval, Chery, Belgee, TENET, Changan, OMODA, Jetour, Jaecoo, Москвич, Solaris
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Хавейл, Чери, Белджи, Тенет, Чинган, Омода, Джетур, Джейку, Moskvich, Солярис

Похожие материалы Хавейл, Чери, Белджи, Тенет, Чинган, Омода, Джетур, Джейку, Moskvich, Солярис

Две сенсационные премьеры Volvo: кроссовер EX60 и EX60 Cross Country
Владение LADA Iskra: сколько реально стоит месяц за рулем нового седана
FAW Bestune готовит локализацию моделей Т90, В70 и нового Т77 для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Компакт-вэны
Ford Ixion и еще 52 модели
D
Geely Vision и еще 105 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Калужская область Ростов-на-Дону
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться