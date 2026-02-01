Какую модель Haval выбрать: разбор характеристик и советы по выбору для разных задач

Какие кроссоверы Haval выбирают в России: плюсы, минусы, нюансы

Китайские кроссоверы Haval уверенно закрепились в топе продаж, предлагая широкий выбор для разных водителей. В материале - разбор сильных и слабых сторон каждой модели, чтобы не ошибиться с покупкой.

Российский рынок автомобилей за последние годы стал неузнаваемым, и одним из основных игроков стал бренд Haval. Китайские кроссоверы и внедорожники, которые еще недавно вызывали скепсис, сегодня воспринимаются как серьезная альтернатива привычным маркам. Причина проста: Haval не только предлагает современные технологии и богатое оснащение, но и собирает свои машины в России, обеспечивающие надежность и минимальный сервис.

В 2026 году линейка Haval будет включать в себя четыре ключевые модели, которые будут рассчитаны на разную аудиторию. Разберемся, какой кроссовер подойдет именно вам, поможет детально разобрать особенности, преимущества и недостатки каждой машины.

Haval Jolion: городской хит для прагматиков

Jolion - самый доступный и популярный кроссовер в линейке. Его выбирают те, кто ищет первый новый автомобиль или не готов переплачивать за излишества. Под капотом — 1,5-литровый турбомотор на 150 л.с., который сочетается с вариатором или роботизированной коробкой, привод может быть как передним, так и полным.

Сильная сторона Jolion - привлекательная цена (от 2 млн рублей), современный интерьер, достойный набор опций и экономичный расход топлива. Однако динамика слабовата, а в младших комплектациях материалы отделки простоваты. Вариатор иногда становится причиной нареканий, особенно у любителей активной езды.

Haval F7 и F7x: универсальность и технологичность

F7 и его купеобразная версия F7x — выбор для тех, кто ценит баланс между практичностью и современными решениями. Здесь доступны два турбомотора: 1,5 л (150 л.с.) и 2,0 л (190 л.с.), оба работают с роботизированной трансмиссией и могут быть как с передним, так и с полным приводом.

Плюсы этих моделей - просторный салон, стильный внешний вид, полный привод даже в базовых версиях и мощные двигатели. Но за это приходится платить: топовые комплектации стоят заметно выше, а 2-литровый мотор отличается повышенным аппетитом. Подвеска настроена жестко.

Haval Dargo: для тех, кто не боится бездорожья

Дарго выделяет брутальные разработки и внедорожные возможности. Под капотом — 2-литровый турбомотор на 190 л.с., автоматическая коробка и полный привод с блокировками в версии Dargo X. Этот кроссовер создан для тех, кто часто выбирается за пределы асфальта.

Главные достоинства - неповторимый внешний вид, клиренс, практичный салон и отличная проходимость. Но есть и минусы: необычный дизайн, на трассе слышны аэродинамические шумы, расход топлива выше среднего.

Haval H9: рамный внедорожник для больших задач

H9 - единственный в сегменте рамный внедорожник с бензиновым двигателем, который официально продается в России. Здесь установлен 2-литровый турбомотор на 245 л.с., автомат, полный привод с понижающей передачей и блокировками.

Преимущества H9 - рама, просторный салон, большой багажник и высокий уровень комфорта. Машина отлично подходит для дальних поездок и сложных условий. Однако стоит учитывать высокий расход топлива, поведение в поворотах и ​​значительные габариты, которые могут стать проблемой в городе.

Как выбрать свой Haval: советы и нюансы

При сравнении моделей становится ясно: Jolion - оптимален для города и экономии, F7 и F7x - для семьи и тех, кто ценит технологии, Dargo - для любителей приключений, H9 - для тех, кому нужен настоящий внедорожник. Все автомобили Haval отличаются хорошим оснащением и конкурентоспособной ценой, что позволяет им успешно конкурировать с привычными брендами.

Перед покупкой стоит определить свои приоритеты: важнее ли для вас экономия, проходимость или комфорт? Не лишне будет пройти тест-драйв на нескольких моделях, чтобы почувствовать разницу на примере. В любом случае, Haval сегодня – это не компромисс, а осознанный выбор для тех, кто ищет современный и надежный автомобиль.