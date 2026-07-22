Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

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Автор: Мария Степанова

22 июля 2026, 09:40

Какие кроссоверы и внедорожники служат дольше 15 лет: рейтинг 2026 года

Какие кроссоверы и внедорожники служат дольше 15 лет: рейтинг 2026 года

Исследование: какие кроссоверы и внедорожники прослужат более 15 лет — рейтинг надежности 2026

Какие кроссоверы и внедорожники служат дольше 15 лет: рейтинг 2026 года

В условиях роста цен и ограниченного доступа к сервису эксперты выделили кроссоверы и внедорожники, которые способны прослужить владельцам более 15 лет без серьезных проблем. Разбираемся, чем они заслужили такую репутацию и почему их выбирают для долгосрочной эксплуатации.

В условиях роста цен и ограниченного доступа к сервису эксперты выделили кроссоверы и внедорожники, которые способны прослужить владельцам более 15 лет без серьезных проблем. Разбираемся, чем они заслужили такую репутацию и почему их выбирают для долгосрочной эксплуатации.

В 2026 году вопрос надежности автомобилей стал особенно острым: цены на новые машины продолжают расти, а доступ к качественному сервису усложняется. В такой ситуации все больше водителей задумываются о покупке кроссовера или внедорожника, который не потребует серьезных вложений даже спустя десятилетие. Эксперты выделили четыре модели, способные без особых проблем выдержать 15-летний срок эксплуатации.

Honda CR-V уже давно считается одним из самых практичных семейных кроссоверов. Эта модель сочетает экономичность, вместительность и минимальные затраты на обслуживание. Гибридная версия позволяет дополнительно сэкономить на топливе, а редкие визиты в сервис делают CR-V привлекательным выбором для тех, кто не хочет сталкиваться с неожиданными расходами. В 2026 году Honda CR-V вновь вошла в число лидеров по версии Kelley Blue Book среди компактных кроссоверов.

Toyota RAV4 Hybrid – еще один фаворит среди долгоживущих автомобилей. Эта модель подтвердила надежность не только в целом, но и эффективной антикоррозийной защитой кузова. По данным экспертов, RAV4 Hybrid признан самым надежным внедорожником 2025 года: частота обращений в сервис по этой модели остается ниже 10%. JD Power также отметил высокую надежность RAV4 Hybrid в своем ежегодном рейтинге.

Для тех, кому важен просторный салон и трехрядные сиденья, эксперты рекомендуют Honda Pilot. Этот кроссовер сочетает высокий уровень безопасности с проверенной временем надежностью. Особое внимание привлекает двигатель V6, который без серьезных проблем выдерживает большие пробеги и считается одним из самых удачных в линейке Honda.

В премиальном сегменте выделяется Lexus GX 550 — единственный рамный внедорожник в этом рейтинге. Он сочетает комфорт, высокое качество сборки и отличные внедорожные возможности. По данным CarEdge, средние расходы на обслуживание Lexus GX 550 за пять лет составляют около 2700 долларов, что для полноразмерного премиального внедорожника считается очень низким показателем. Consumer Reports поставил Lexus на второе место среди самых надежных брендов 2025 года.

Для российского рынка эти модели особенно актуальны. Суровые климатические условия, большие расстояния и не всегда доступный сервис делают надежность ключевым критерием при выборе автомобиля. К тому же стоимость владения и возможность длительного использования без серьезных вложений становятся все более важными с учетом экономических изменений последних лет.

Выбор надежных кроссоверов и внедорожников может стать разумным решением для тех, кто рассчитывает на долгосрочную эксплуатацию и минимальные риски. Важно помнить, что регулярное техническое обслуживание и своевременная замена расходников позволяют продлить срок службы автомобиля. По статистике, именно эти четыре модели чаще всего сохраняют работоспособность даже после 15 лет эксплуатации, что подтверждено как внутренними, так и международными рейтингами надежности.

Интересно, что тенденция к выбору проверенных временем кроссоверов и внедорожников наблюдается не только в России, но и в других странах. Например, интерес к культовым моделям и их современным интерпретациям отражается и в других сегментах рынка, как это видно на примере цифровой реинкарнации Ford Mustang 1964 года , где эксперты также отмечают традиции и современные технологии.

Упомянутые модели: Honda CR-V (от 1 699 900 Р), Toyota RAV4 (от 1 281 000 Р), Lexus GX (от 4 096 000 Р)
Упомянутые марки: Honda, Toyota, Lexus
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