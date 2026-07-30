Исследование: названы 5 кроссоверов и внедорожников, которые прослужат более 15 лет — рейтинг надежности 2026

30 июля 2026, 11:16
Какие кроссоверы и внедорожники служат дольше 15 лет: рейтинг надежности 2026
Какие кроссоверы и внедорожники служат дольше 15 лет: рейтинг надежности 2026
В условиях перемен на российском авторынке все больше водителей ищут автомобили, которые не требуют крупных вложений и способны выдерживать суровые условия. Эксперты выделили кроссоверы и внедорожники, которые сохраняют надежность даже спустя 15 лет эксплуатации.
В последние годы российские автомобилисты все чаще обращают внимание на практичность при выборе кроссоверов и внедорожников. Причина проста: суровые климатические условия и не всегда доступный сервис. Эксперты составили свежий рейтинг моделей, которые способны без серьезных проблем прослужить более 15 лет.
В этот список включены как массовые, так и премиальные автомобили с высокой надежностью и умеренными затратами на обслуживание при регулярном ТО. Среди лидеров - Honda CR-V, Toyota RAV4 Hybrid, Honda Pilot и Lexus GX 550.
Honda CR-V уже много лет считается одним из самых востребованных семейных кроссоверов. Модель ценится за сочетание практичности, экономичности и минимальных затрат на ремонт. Гибридная версия позволяет дополнительно сэкономить на топливе, а редкие визиты в сервис делают CR-V особенно привлекательным для тех, кто не хочет переплачивать за обслуживание. В 2026 году эта модель вновь попала в список лучших компактных кроссоверов по версии Kelley Blue Book.
Toyota RAV4 Hybrid — еще один фаворит среди долгоживущих кроссоверов. Автомобиль известен не только надежностью, но и эффективной антикоррозийной защитой кузова. По мнению экспертов, RAV4 Hybrid признан самым надежным внедорожником 2025 года, а частота обращений в сервис по нему остается ниже 10%. JD Power также отметил высокую надежность этой модели в своем ежегодном рейтинге.
Для тех, кому важен просторный салон и трехрядные сидения, эксперты рекомендуют Honda Pilot. Этот кроссовер сочетает в себе высокий уровень безопасности с проверенной временем надежностью. Особое внимание уделяется двигателю V6, который без серьезных проблем выдерживает большие пробеги и считается одним из самых удачных в линейке Honda.
В премиальном сегменте выделяется Lexus GX 550 — единственный рамный внедорожник в рейтинге. Он сочетает в себе комфорт, высокое качество сборки и отличные внедорожные возможности. По данным CarEdge, средний чек на обслуживание Lexus GX 550 за пять лет составляют около 2700 долларов, что для полноразмерного премиального внедорожника считается очень низким. Кроме того, Consumer Reports поставил Lexus на второе место среди самых надежных брендов 2025 года.
Для российского рынка эти модели особенно актуальны. Сложные погодные условия и не всегда развитая сервисная инфраструктура делают надежность и умеренную стоимость владения определяющими при выборе автомобиля. В последние годы стоимость технического обслуживания и возможность длительной эксплуатации без крупных вложений приобретают все большее значение на фоне экономических изменений.
Тенденция к выбору именно таких автомобилей наблюдается не только в России, но и в других странах. Согласно данным, кроссоверы и внедорожники в этом рейтинге показывают стабильные результаты по надежности и востребованности среди разных групп потребителей, которые рассчитывают на долгосрочную эксплуатацию. Важно помнить, что регулярное техническое обслуживание и своевременная замена расходников сохранят ресурс.
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